इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में नया इत‍िहास लिख दिया है. 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

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इस बड़ी उपलब्धि के बाद बटलर ने भारत के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की, जिसने क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया.

वेल्श फायर के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में बटलर ने सिर्फ 20 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. उनकी पारी में दो चौके और छह छक्के शामिल रहे. 250 की स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी के दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने कुल रन 14,833 तक पहुंचा दिए. इसी के साथ उन्होंने कीरोन पोलार्ड (14,803 रन) का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

अब बटलर के नाम 522 टी20 मुकाबलों में 14,833 रन दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने नौ शतक और 105 अर्धशतक लगाए हैं. पोलार्ड ने 746 मैचों में 14,803 रन बनाए थे, जबकि लंबे समय तक यह रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले क्रिस गेल ने 463 मैचों में 14,562 रन बनाए थे. गेल के नाम 22 शतक और 88 अर्धशतक दर्ज हैं.

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रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद बटलर ने स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बनना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- यह काफी शानदार एहसास है कि आपके नाम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन हैं. एक दिन कोई न कोई मेरा रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा और शायद उसका नाम वैभव सूर्यवंशी होगा.

A special shoutout to Vaibhav Sooryavanshi 🙌



Jos Buttler backs the youngster to one day overtake his record of most runs in T20 cricket! 💪#TheHundred 2026 👉 EVERYDAY | 7:00 PM Onwards pic.twitter.com/hqxME7wr1L — Star Sports (@StarSportsIndia) August 5, 2026

बटलर ने यह भी कहा कि वह चाहते थे कि यह रिकॉर्ड MI लंदन के खिलाफ मुकाबले में टूटे, क्योंकि उस टीम के हेड कोच कीरोन पोलार्ड ही हैं. हालांकि ऐसा नहीं हो सका. उन्होंने कहा-पिछले मैच में हम MI लंदन के खिलाफ खेले थे. अच्छा लगता अगर पोलार्ड के सामने ही उनका रिकॉर्ड तोड़ देता. इस सूची में कई महान खिलाड़ियों के नाम हैं और उनके बीच अपना नाम देखकर मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी ने बेहद कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों में 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता था. भारत ने वह सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी. इससे पहले अंडर-19 विश्व कप में वैभव ने 439 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे. आईपीएल 2026 में भी वैभव ऑरेंज कैप होल्डर थे.

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ऐसे बना बटलर का रिकॉर्ड

वेल्श फायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 4 विकेट पर 155 रन बनाए. मैट शॉर्ट ने 47 गेंदों पर 71 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल रहे. फिल सॉल्ट ने 37 गेंदों पर 48 रन बनाए.

156 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने मुकाबला पूरी तरह एकतरफा बना दिया. टिम सीफर्ट ने 36 गेंदों पर 62 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि पॉल वॉल्टर ने 18 गेंदों पर 37 रन बनाए. बटलर ने 20 गेंदों पर नाबाद 51 रन जड़कर टीम को नौ विकेट से जीत दिला दी. इस जीत के साथ मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने लगातार तीन हार का सिलसिला भी समाप्त किया और बेहतर नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई.

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