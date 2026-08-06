Plastic Chair Cleaning Tips: पीली और गंदी हो गई हैं सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां? घर की इन 3 चीजों से करें साफ; दिखने लगेंगी बिल्कुल नई जैसी चमकदार

Plastic Chair Cleaning Tips: घर की बालकनी, छत, गार्डन या आंगन में रखी सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां शुरुआत में जितनी ज्यादा चमकदार दिखती हैं, कुछ ही महीनों बाद उतनी ही पीली, काली और बदरंग नजर आने लगती हैं. धूप, बारिश, धूल और रोजाना इस्तेमाल होने की वजह से इन पर जिद्दी दाग जम जाते हैं, जिन्हें नॉर्मल पानी से साफ करना आसान नहीं होता है. ऐसे में ज्यादातर लोग इन्हें पुरानी समझकर फेंकने का और नई कुर्सी खरीदने का मन बना लेते हैं.



अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो जरा रुकिए. महंगे क्लीनर या नई कुर्सी पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद कुछ बिल्कुल साधारण सी चीजें ही मिनटों में कुर्सी के जिद्दी दागों और पीलेपन को हटाकर पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियों की खोई हुई चमक वापस ला सकते हैं. इन चीजों से साफ करने से इनका रंग फिर से सफेद हो सकता है. आइए जानते हैं ऐसे आसान, सस्ते और असरदार घरेलू तरीके, जिनकी मदद से आपकी कुर्सियां फिर से नई जैसी दिखने लगेंगी.



क्यों काली और पीली पड़ जाती हैं प्लास्टिक की कुर्सियां?

सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां लगातार धूप, बारिश, धूल, नमी और गंदगी के संपर्क में रहने से अपनी चमक खोने लगती हैं. समय के साथ इन पर पीले और काले दाग जम जाते हैं, जिन्हें केवल पानी से साफ करना आसान नहीं होता.



1. बेकिंग सोडा से करें डीप क्लीनिंग: अगर कुर्सी पर जिद्दी दाग जम गए हैं, तो बेकिंग सोडा से उन्हें साफ करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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कैसे करें सफाई?

बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं.

10-15 मिनट बाद स्पंज या मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें.

आखिर में साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें.

2. नींबू और नमक से हटाएं पीलेपन के निशान: नींबू में मौजूद नेचुरल एसिड होते हैं. वहीं नमक एक अच्छा नेचुरल स्क्रबर है. दोनों मिलकर पुराने दाग हटाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें सफाई?

आधा नींबू काटकर उस पर नमक लगा लें.

इसे सीधे दाग वाली जगह पर रगड़ें.

10 से 15 मिनट तक छोड़ दें.

फिर साफ पानी से धोकर सुखा लें.

3. डिटर्जेंट और गर्म पानी से भी कर सकते हैं सफाई: अगर कुर्सी पर नॉर्मल धूल और गंदगी जमी है, तो डिटर्जेंट और गर्म पानी से भी अच्छी सफाई की जा सकती है.

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कैसे करें सफाई?

गुनगुने पानी में थोड़ा डिटर्जेंट मिलाएं.

स्पंज या मुलायम कपड़े को घोल में डुबोकर कुर्सी साफ करें.

बाद में साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा दें.

सफाई करते समय रखें इन बातों का ध्यान

बहुत हार्ड वायर ब्रश का इस्तेमाल न करें, इससे प्लास्टिक पर खरोंच आ सकती है. तेज केमिकल या ब्लीच का बार-बार इस्तेमाल करने से बचें. सफाई के बाद कुर्सी को अच्छी तरह सुखाएं, ताकि दोबारा गंदगी जल्दी न जमे. समय-समय पर हल्की सफाई करते रहें, इससे कुर्सी लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी.

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