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दिल्ली सरकार का छठ से पहले बड़ा तोहफा, बिहार के 6 शहरों के लिए शुरू होगी नई बस सेवा

दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व से पहले बिहार के छह प्रमुख शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के लिए नई अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है.

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बिहार जाने वाले यात्रियों को छठ से पहले दिल्ली सरकार ने दिया तोहफा (File Photo: PTI)
बिहार जाने वाले यात्रियों को छठ से पहले दिल्ली सरकार ने दिया तोहफा (File Photo: PTI)

दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व से पहले पूर्वांचल के लाखों प्रवासियों को राहत देने के लिए बिहार के छह प्रमुख शहरों के लिए नई अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है. दिल्ली और बिहार सरकार सितंबर महीने में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करेंगी. इसके बाद दिवाली के तुरंत बाद और छठ से पहले यह सेवा विधिवत शुरू कर दी जाएगी. ये अंतरराज्यीय बस सेवा दिल्ली को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर से सीधे जोड़ेगी.

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह के मुताबिक, सितंबर महीने में बिहार सरकार के परिवहन विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इसके बाद दिवाली के तुरंत बाद और छठ महापर्व से पहले बस सेवा शुरू कर दी जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान बिहार जाने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिल सके.

पहले चरण में चलेंगी 70 बसें

उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में करीब 70 नई बसें चलाई जाएंगी. ये बसें दिल्ली से बिहार के छह प्रमुख शहरों- पटना, गया, मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के बीच नियमित रूप से चलेंगी.

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सेवा केवल छठ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे साल प्रतिदिन संचालित होगी. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में बसों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा.

परिवहन मंत्री के ये भी बताया कि इन रूटों पर सेमी-स्लीपर डीलक्स बसें चलाई जाएंगी, जो एसी और नॉन-एसी दोनों श्रेणियों में उपलब्ध होंगी. इस पहल का उद्देश्य दिल्ली और बिहार के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना, प्रवासी श्रमिकों और पूर्वांचल के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना तथा त्योहारों के दौरान यात्रा को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और किफायती बनाना है.

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निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर लगेगा अंकुश

परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी दिल्ली से बिहार जाने वाले अधिकांश लोगों को ट्रेन या निजी बस ऑपरेटरों पर निर्भर रहना पड़ता है. त्योहारों के दौरान निजी बस ऑपरेटर यात्रियों से कई गुना ज्यादा किराया वसूलते हैं. इस सरकारी बस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को उचित और किफायती दर पर सुरक्षित यात्रा मिलेगी. इससे निजी ऑपरेटरों की मनमानी पर रोक लगेगी और दिल्ली सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.

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आनंद विहार में बनेगा अत्याधुनिक टर्मिनल

इस सेवा के कुशल संचालन के लिए आनंद विहार में 13.5 मीटर चौड़ा अत्याधुनिक बस टर्मिनल विकसित किया जा रहा है. दिल्ली से बिहार के इन शहरों तक की दूरी तय करने में लगभग 16 घंटे का समय लगेगा. इन रूटों पर एसी और नॉन-एसी दोनों श्रेणियों की सेमी-स्लीपर डीलक्स बसें उपलब्ध कराई जाएंगी.

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