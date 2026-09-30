'बुरा लगता है...', टीम इंडिया की ODI टीम से बाहर रहने पर छलका ऋषभ पंत का दर्द

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लंबे समय से वनडे टीम से बाहर रहने पर पहली बार खुलकर बात की है. पंत ने माना कि जब टीम में जगह नहीं मिलती तो बुरा जरूर लगता है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर ऐसे उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा हैं.
पंत ने कहा कि जब किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है तो लोग आसानी से अपनी राय देने लगते हैं. हालांकि, एक खिलाड़ी को यह देखना चाहिए कि वह खुद कितनी मेहनत कर रहा है और अपने लक्ष्य को लेकर कितना स्पष्ट है. उनके मुताबिक, हर झटके के बाद वापसी का मौका आता है.
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पंत ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट पॉडकास्ट पर कहा, 'जाहिर है, जब ऐसा कुछ होता है तो बुरा लगता है. लेकिन एक एथलीट की सोच आपको यह एहसास कराती है कि अगर कोई झटका लगता है, तो वापसी का मौका भी हमेशा होता है. एक एथलीट के तौर पर आपको रोजाना की जिंदगी में इन चीजों का सामना करना पड़ता है. लोग कहते हैं कि मेरे साथ यह हुआ, वह हुआ, लेकिन एक एथलीट के लिए यह खेल का ही एक हिस्सा है. साथ ही, आपको पता होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस लेवल पर बने रहने के लिए आपका रास्ता बिल्कुल साफ होता है.'
पंत ने आखिरी बार 7 अगस्त 2024 को भारत के लिए वनडे मैच खेला था. इसके बाद से वह टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन वनडे टीम में उनकी जगह लगातार मुश्किल हुई है. 31 वनडे मैचों में पंत ने 871 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 125* रन है.
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जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तो पंत एक बार फिर टीम से बाहर रह गए. ईरानी कप मैच के लिए 'रेस्ट ऑफ इंडिया' टीम का कप्तान बनाया जाना उनके लिए थोड़ी राहत की बात जरूर रही होगी, लेकिन पंत अब भी भारत के लिए वनडे खेलने की इच्छा रखते हैं.
केएल राहुल और ईशान किशन से बढ़ी चुनौती
पंत की गैरमौजूदगी के दौरान केएल राहुल ने विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर अपनी जगह मजबूत की है. वहीं ईशान किशन भी वनडे टीम के विकल्पों में बने हुए हैं. इसके अलावा ध्रुव जुरेल को भी टीम में मौका मिल रहा है.
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पंत के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारतीय टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के कई विकल्प मौजूद हैं. इसके बावजूद पंत ने साफ किया कि वह इस स्थिति को एक खिलाड़ी के करियर का हिस्सा मानते हैं और वापसी के लिए मेहनत जारी रखेंगे.