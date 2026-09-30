scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'इस मामले को नजर लग गई है, तारीख पर तारीख...' कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर SC में फिर टली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई फिर टल गई है. हिंदू पक्षों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर तक टाल दी है. अदालत ने कहा कि इस मामले को किसी की नजर लग गई है और तारीख पर तारीख मिल रही है.

Advertisement
X
कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अब 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. (File Photo- ITGD)
कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अब 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. (File Photo- ITGD)

कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में टल गया है. शीर्ष अदालत में इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षों के बीच आपसी सहमति न बन पाने का मुद्द सामने आया.

दरअसल अलग-अलग हिंदू याचिकाकर्ताओं और धड़ों के बीच इस बात पर कोई समझौता नहीं हो सका कि आखिर 'श्री कृष्ण विराजमान' का प्रतिनिधित्व अदालत में कौन करेगा. इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय कर दी है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कह, 'ऐसा लगता है कि इस मामले को किसी की नजर लग गई है, तारीख पर तारीख मिल रही है.'

सम्बंधित ख़बरें

Krishna Janmashtmi
जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब
UP के CM योगी आदित्यनाथ मुखर होकर मथुरा का नाम अपने भाषणों में ले रहे हैं. (File Photo: PTI)
योगी का ‘जय कृष्ण बिहारी’ घोष क्या मथुरा जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप करेगा?
जन्माष्टमी 2026 पर खास संयोग, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Mathura Krishna Janmbhoomi
मथुरा में कार सेवा पर पुलिस सख्त! कहा, 'नई परंपरा की इजाजत नहीं'
9 august kar seva in mathura krishna janm bhoomi
क्या है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा पूरा विवाद? देखें कहानी

हिंदू पक्ष में आपसी सहमति नहीं

अदालत ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि हमें ये बताया गया था कि सभी सह-वादी आपस में बैठकर किसी एक समझौते पर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और कोई सहमति नहीं बन पाई. इस पर सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने अदालत को बताया कि हम सब एक ही पक्ष में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ये प्रक्रिया इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती है.

Advertisement

अदालत ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, तो फिर हमारे पास इस मामले में विस्तार से सभी पक्षों की दलीलें सुनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है. कोर्ट ने अफसोस जताते हुए कहा कि इस मामले में लगातार तारीख पर तारीख मिलती जा रही है और ये रुका हुआ है.

यह भी पढ़ें: Krishna Janmashtami 2026 Shubh Muhurat: कृष्ण जन्माष्टमी पर आज किस समय निकलेगा चांद? जानें सभी शहरों में चंद्रदर्शन का समय

अब 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सभी पक्षों की लंबी और विस्तृत कानूनी बहस सुनी जाएगी. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'केरल में CPM ही सबसे बड़ा हिंदू संगठन', बीजेपी नेता ने बताया राज्य में क्यों नहीं बढ़ पा रही बीजेपी |
    पत्नी को लाने पर आपत्ति से भड़का था CISF जवान! कठुआ गोलीकांड में 4 जवानों की मौत पर खुलासा |
    बंद हो सकती है लोगों की चहेती Yamaha R15M... ये बाइक बनेगी वजह |
    'बुरा लगता है...', टीम इंडिया की ODI टीम से बाहर रहने पर छलका ऋषभ पंत का दर्द |
    दिल्ली का ये होटल गंदगी में 'फाइव स्टार'... FSSAI ने सस्पेंड कर दिया लाइसेंस |
    'कल होगा कांड', गर्लफ्रेंड को भेजे 1 लाख मैसेज, सिंगर बनने का सपना देखने वाला पादरी बना पत्नी का कातिल? |
    'इस मामले को नजर लग गई है, तारीख पर तारीख...' कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर SC में फिर टली सुनवाई |
    AI वीडियो से शुरू हुआ ब्लैकमेल का खेल, फिर होटल में पिटाई और रेप...बेगूसराय में युवती से बर्बरता की कहानी |
    मिलेनियल्स को डेट कर रहीं Gen Z गर्ल्स? सर्वे में हैरान करने वाले खुलासे |
    प्रयागराज: 15 साल से जिसे भाई मानकर बांधी राखी, उसी से रचाई शादी! खबर मिलते ही पिता ने किया बेटी का 'अंतिम संस्कार'
    Advertisement