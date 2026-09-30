मिलेनियल्स को डेट कर रहीं Gen Z गर्ल्स? सर्वे में हैरान करने वाले खुलासे

आज की डेटिंग लाइफ में सिर्फ उम्र या लुक्स ही मायने नहीं रखते. और बात जब जेन जी की हो तो वो अपने चॉइज को लेकर बहुत स्पष्ट है. उसके लिए पार्टनर कैसा है, वो आपको कितना समझता है और रिश्ते को लेकर उसकी सोच क्या है, ये चीजें भी काफी मायने रखती हैं. इसी बीच एक दिलचस्प ट्रेंड चर्चा में है- कुछ जेन जी महिलाएं अपनी उम्र के पुरुषों की जगह मिलेनियल पुरुषों की तरफ आकर्षित हो रही हैं.

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22 सितंबर 2025 को पब्लिश हुए यॉर्क विजन के एक आर्टिकल में इसी बदलाव पर बात की गई है. आर्टिकल के मुताबिक, करीब 60% जेन जी पुरुष सिंगल हैं, जबकि जेन जी महिलाओं में ये आंकड़ा करीब 30% है. हालांकि, आर्टिकल में इन आंकड़ों का ओरिजिनल सोर्स नहीं बताया गया है, इसलिए इन्हें यॉर्क विजन में दिए गए आंकड़ों के तौर पर ही देखना सही होगा.

आर्टिकल का कहना है कि इस फर्क की एक वजह ये हो सकती है कि कुछ जेन जी महिलाएं अपनी उम्र से बड़े पुरुषों को डेट कर रही हैं. लेकिन यहां बात सिर्फ उम्र की नहीं है. असली फर्क दोनों पीढ़ियों के बड़े होने के तरीके में भी हो सकता है.

मिलेनियल पुरुषों ने अपना बचपन और शुरुआती जवानी उस वक्त बिताई जब सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स और ऑनलाइन डेटिंग आज की तरह जिंदगी का बड़ा हिस्सा नहीं थे. उन्होंने दोस्ती और रिश्ते आमने-सामने बातचीत करके बनाए. इसके मुकाबले जेन जी ने बचपन से ही सोशल मीडिया और इंटरनेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा देखा है.

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यॉर्क विजन के मुताबिक, इसी वजह से कुछ जेन जी महिलाओं को मिलेनियल पुरुष ज्यादा मैच्योर, कम दिखावा करने वाले और रिश्तों को लेकर ज्यादा सहज लग सकते हैं. उनके लिए पार्टनर का सामने बैठकर बात करना, अपनी बात साफ कहना और दूसरे व्यक्ति को समझना ज्यादा जरूरी हो सकता है.

पुरुषों के अकेलेपन पर भी बात

रिपोर्ट में पुरुषों के अकेलेपन की भी बात की गई है. कई युवा पुरुषों के पास अपनी भावनाएं शेयर करने या खुलकर बात करने के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम नहीं होता. लेकिन आर्टिकल के मुताबिक, इसका हल सिर्फ किसी नए रिश्ते में जाना नहीं है. बेहतर रिश्ते बनाने के लिए अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें सामने वाले के साथ शेयर करना भी जरूरी है.

यही वजह है कि कुछ जेन जी महिलाएं ऐसे पार्टनर की तलाश कर रही हैं जो उन्हें हर चीज समझाने की जिम्मेदारी उन पर न डाले. वे ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहती हैं जो रिश्ते में बराबरी, समझ और सम्मान को पहले से महत्व देता हो.

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जेन जी महिलाओं को मिलेनियल पुरुष ही पसंद हैं. अपने से बड़े पार्टनर को डेट करना कोई नई बात भी नहीं है. लेकिन यॉर्क विजन का लेख बताता है कि आज कुछ महिलाओं के लिए उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी, बातचीत और रिश्ते को समझने का तरीका मायने रख सकता है.

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यानी जेन जी और मिलेनियल्स की ये डेटिंग कहानी सिर्फ उम्र के अंतर की नहीं है. ये इस बात की भी है कि दोनों पीढ़ियां रिश्तों को अलग तरीके से देखती हैं और आज की जेन जी महिलाएं अपने पार्टनर में आखिर क्या चाहती हैं.



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