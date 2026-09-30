IPL का ये स्टार बनेगा CSK का बॉलिंग कोच, जहीर खान की सिफारिश पर मिली जिम्मेदारी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया जाना तय है. उनकी नियुक्ति की सिफारिश नए हेड कोच जहीर खान ने की है. CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने भी इस फैसले की पुष्टि की है.

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मोहित शर्मा इस भूमिका में एरिक सिमंस की जगह लेंगे. जहीर खान को हाल ही में स्टीफन फ्लेमिंग की जगह CSK का नया हेड कोच बनाया गया है. अब जहीर अपनी पसंद का सपोर्ट स्टाफ तैयार कर रहे हैं और मोहित उनके कोचिंग सेटअप में शामिल होने वाले पहले प्रमुख नाम हैं.

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CSK के लिए पहले खेल चुके हैं मोहित

मोहित शर्मा का चेन्नई सुपर किंग्स से पुराना रिश्ता रहा है. उन्होंने टीम के लिए दो अलग-अलग कार्यकाल में कुल चार IPL सीजन खेले और 48 मुकाबलों में 58 विकेट लिए. IPL में उनका शानदार प्रदर्शन 2014 में देखने को मिला, जब उन्होंने CSK की ओर से 16 मैचों में 23 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती थी.

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मोहित ने अपने IPL करियर में कुल 120 मैच खेले और 134 विकेट हासिल किए. गुजरात टाइटंस के साथ भी उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा. 2023 में उन्होंने GT के लिए 14 मैचों में 27 विकेट झटके थे.

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टीम इंडिया के लिए खेले हैं इतने मैच

मोहित शर्मा ने भारत के लिए 26 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. वह 2015 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे थे. उन्होंने दिसंबर 2025 में क्रिकेट के सभी फॉमेट से संन्यास ले लिया था.

अब क्रिकेट से संन्यास के बाद मोहित शर्मा कोचिंग के जरिए नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. CSK में उनकी भूमिका युवा और अनुभवी गेंदबाजों के साथ काम करने की होगी.

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