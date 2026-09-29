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बुमराह की नकल से लेकर निजी गॉसिप तक... अश्विन ने सुनाई विराट कोहली की अनकही कहानी

रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. वहीं विराट कोहली अब केवल एक फॉर्मेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं. किंग कोहली ने तिरुवनंतपुरम ओडीआई में वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने उस मुकाबले में नाबाद 139 रन बना दिए थे.

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जसप्रीत बुमराह की नकल उतारते हैं विराट कोहली? (Photo: BCCI)
जसप्रीत बुमराह की नकल उतारते हैं विराट कोहली? (Photo: BCCI)

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को क्रिकेट मैदान पर उनके आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है. लेकिन भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में उनका अलग रूप भी देखने को मिलता है. पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कोहली से जुड़ा ऐसा ही मजेदार किस्सा साझा किया है, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं.

आर. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि विराट कोहली ट्रेनिंग के दौरान अपने साथियों की छोटी-छोटी हरकतों पर नजर रखते थे और फिर उनकी नकल करके माहौल को हल्का कर देते थे.

उन्होंने कहा, 'अगर मैं ट्रेनिंग के दौरान विराट के साथ नेट्स के पीछे खड़े होता था तो वह कहते थे कि देखो बुमराह के हाथ कैसे चलते हैं या वह कैसे चलता है. विराट बहुत नकल करते हैं. अगर वह किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो उसकी नकल करने लगते हैं. वह मजाक के लिए ऐसा करते हैं और खूब ट्रोल भी करते हैं. मुझे विराट का यह रूप बहुत पसंद है.'
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आर. अश्विन ने बताया कि समय के साथ विराट कोहली के साथ उनकी बातचीत का अंदाज भी बदल गया है. भारतीय टीम में लंबे समय तक साथ खेलने के बावजूद दोनों जब अब फोन पर बात करते हैं तो क्रिकेट उनकी बातचीत का मुख्य विषय नहीं होता. अश्विन के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे के साथ हल्की-फुल्की बातें और गॉसिप करना पसंद करते हैं. उन्होंने साफ किया कि यह सब दोस्ताना मजाक तक सीमित रहता है और किसी को नीचा दिखाने के इरादे से नहीं होता.

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आर अश्विन ने बताया, 'अब जब हम फोन पर बात करते हैं तो वह कुछ सिखाने या समझाने के लिए नहीं होती. हम बस टाइमपास करते हैं. हम दोनों को एक-दूसरे के साथ क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद नहीं है. हम गॉसिप करते हैं और मजा लेते हैं, लेकिन किसी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात नहीं करते."

कोविड के दौरान बढ़ी दोस्ती
आर अश्विन के अनुसार, विराट कोहली के साथ उनकी दोस्ती को गहराई कोरोना महामारी के दौरान मिली. बायो-बबल में खिलाड़ियों को लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ रहना पड़ा. इस दौरान उन्हें मैदान से इतर एक-दूसरे को जानने और समझने का ज्यादा समय मिला. अश्विन ने कहा, 'हमने कोविड के दौरान बबल में काफी समय साथ बिताया. वहीं हमारा रिश्ता बेहतर हुआ. कोविड के बाद एक व्यक्ति के तौर पर मुझमें भी काफी बदलाव आया और विराट के साथ मेरा रिश्ता भी बेहतर हुआ. हमने काफी समय साथ बिताया और बहुत बातें कीं.'
यह भी पढ़ें: 'सिर्फ नंबर के लिए नहीं खेल सकते...', विराट कोहली ने खोला दिल, शुभमन गिल पर भी दिया बड़ा बयान

विराट कोहली और आर अश्विन ने भारतीय क्रिकेट में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. कोहली भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 563 मैचों में 28498 रन बनाए हैं, जिसमें 86 शतक और 148 अर्धशतक शामिल रहे. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 254 रन है. सचिन तेंदुलकर 34357 रनों के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा  रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. राहुल द्रविड़ 24064 और रोहित शर्मा 20459 रनों के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.

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दूसरी ओर, आर अश्विन भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल हैं. उन्होंने 287 मैचों में 765 विकेट लिए हैं और अनिल कुंबले (953 विकेट) के बाद भारतीय गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर हैं. अश्विन ने 37 बार पारी में पांच या उससे ज्यादा लेने का कारनामा किया है.

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