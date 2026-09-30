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प्रयागराज: 15 साल से जिसे भाई मानकर बांधी राखी, उसी से रचाई शादी! खबर मिलते ही पिता ने किया बेटी का 'अंतिम संस्कार'

Prayagraj News: प्रयागराज में 20 वर्षीय युवती ने 15 साल से राखी बांध रहे 22 वर्षीय युवक शाश्वत से अंतरजातीय शादी कर ली. शादी से नाराज पिता ने बेटी को मृत मानकर उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया. उधर, युवती ने परिवार पर मारपीट व इलाज न कराने का आरोप लगाते हुए अपनी मर्जी से शादी करने और पति संग खुश रहने की बात कही है.

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लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं (Photo: ITG)
लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं (Photo: ITG)

प्रयागराज से एक ऐसी शादी की कहानी सामने आई है, जिसने रिश्तों की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. 20 साल की एक युवती ने उस युवक से शादी कर ली, जिसे वह करीब 15 साल से भाई मानकर राखी बांधती थी. बेटी की शादी की खबर सामने आने के बाद पिता ने उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया. बेटी की तस्वीर पर ‘स्वर्गीय’ लिखकर परिवार ने उससे रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया. वहीं, युवती ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का दावा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अब वह अपने पति के साथ खुश है. मामला यमुनानगर स्थित औद्योगिक थाना क्षेत्र का है.

दरअसल, गणेश अपनी पत्नी मंशा और चार बच्चों के साथ रहते हैं. उनकी दूसरी बेटी की उम्र 20 साल है. परिवार के मुताबिक, गांव का रहने वाला 22 वर्षीय शाश्वत लंबे समय से उनके घर आता-जाता था. शाश्वत एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है, जबकि उसके पिता बिजली विभाग में कार्यरत हैं. परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी और शाश्वत एक-दूसरे को भाई-बहन मानते थे. परिवार के मुताबिक, बेटी करीब 15 साल से शाश्वत को राखी भी बांधती आ रही थी. हालांकि, परिवार को कथित तौर पर इस बात की जानकारी नहीं थी कि दोनों के बीच कब नजदीकियां बढ़ीं. 20 सितंबर को दोनों घर से चले गए और बाद में अन्तर्जातीय शादी कर ली. 

युवती का कहना है कि वह और शाश्वत एक-दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है. साथ ही उसने परिवार और अन्य लोगों से उन्हें परेशान नहीं करने की अपील की है. शादी के बाद युवती ने एक वीडियो जारी कर अपने परिवार की ओर से किए गए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार पर भी प्रतिक्रिया दी. उसने  दावा किया है कि 22 अगस्त को ही परिवार ने उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था. उसके मुताबिक, उसी दिन उसने भी परिवार से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया. युवती ने बताया कि उसके पति का नाम शाश्वत है और फिलहाल वह उन्हीं के साथ रह रही है. 

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युवती ने अपने पिता पर मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि वह लंबे समय से बीमार थी, लेकिन परिवार की ओर से उसका समुचित इलाज नहीं कराया गया. युवती के मुताबिक, शादी के बाद पति और ससुरालवालों की ओर से उसकी देखभाल की जा रही है और इलाज भी कराया जा रहा है. उसने दावा किया कि वह अपने पति के साथ खुश है. वहीं, घर से दो लाख रुपये लेकर जाने के आरोप को भी युवती ने खारिज किया है. उसका कहना है कि परिवार के पास इतनी बड़ी रकम थी ही नहीं.

उधर, युवती के पिता गणेश को 21 सितंबर को बेटी की शादी की जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने बेटी को मृत मानते हुए उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया. युवती की मां का कहना है कि शाश्वत का उनके घर लंबे समय से आना-जाना था और नंदनी उसे भाई मानकर करीब 15 वर्षों से राखी बांधती थी. मां ने आरोप लगाया कि शाश्वत उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. परिवार ने इस शादी के ज्यादा दिनों तक चलने पर भी सवाल उठाए हैं और बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. परिवार के मुताबिक, 22 सितंबर को बेटी की पुण्यतिथि के तौर पर रस्में भी पूरी कर दी गईं. मां का कहना है कि अब परिवार का उससे कोई संबंध नहीं है।

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फिलहाल, इस पूरे मामले में युवती और उसके परिवार की ओर से एक-दूसरे पर अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं. एक तरफ युवती अपनी शादी को सहमति से लिया गया फैसला बता रही है, तो दूसरी तरफ परिवार इसे बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला बता रहा है. मामले में सामने आने वाले आधिकारिक तथ्यों और जांच की स्थिति से ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी.

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