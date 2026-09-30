'कल होगा कांड', गर्लफ्रेंड को भेजे 1 लाख मैसेज, सिंगर बनने का सपना देखने वाला पादरी बना पत्नी का कातिल?

अमेरिकी सिंगिग शो अमेरिकी आइडल में कभी नजर आ चुके और अपनी कातिलाना मुस्कान से लाखों दिलों पर राज कर चुके सिंगर को पत्नी एशली फ्लिन की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है. सजा का ऐलान पांच अक्टूबर को किया जाएगा.

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40 साल के कैलिब 2013 में अमेरिकन आइडल के 12वें सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुके हैं. वह बाद में पादरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं. उनकी पत्नी एशली से दो बेटियां भी हैं.

दरअसल 16 फरवरी 2026 की सुबह कैलिब ने 911 पर फोन किया. उसका दावा था कि उनके ओहायो के घर में कोई घुस आया और उसने उनकी पत्नी को गोली मार दी. पुलिस के मुताबिक, एशली को बेड पर गोली मारी गई थी. कैलिब ने शुरुआत में खुद को भी उस घटना का शिकार बताया. तीन दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

लेकिन अभियोजन पक्ष की कहानी बिल्कुल अलग थी. उनका आरोप था कि घर में कोई बाहरी हमलावर आया ही नहीं था. कैलिबन ने ही एशली को गोली मारी और फिर घटना को इस तरह पेश किया कि लगे कोई घुसपैठिया हत्या करके गया है. अभियोजन के मुताबिक एशली को सिर के पीछे दो बार गोली मारी गई थी.

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वजह क्या बताई गई?

मामले का सबसे अहम हिस्सा था कैलिब का दूसरी महिला एलेगा बॉटनर के साथ अफेयर. बॉटनर ने कोर्ट में गवाही दी कि दोनों का रिश्ता करीब एक साल चला था और कैलिब उससे शादी करने की बात भी करता था. दोनों ने कथित तौर पर एक दूसरे से एक लाख से ज्यादा मैसेज किए थे.

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में ऐसे मैसेज पेश किए जिनमें कैलिब ने कथित तौर पर अपनी पत्नी से छुटकारा पाने और अपनी प्रेमिका के साथ जिंदगी शुरू करने की बात की थी. हत्या से कुछ घंटे पहले उसने बॉटनर को मैसेज कर कहा था कि कल होगा कांड.

कोर्ट में बॉटनर ने गवाही दी कि कैलिब कई बार अपनी पत्नी के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें करता था और कथित तौर पर यह भी कह चुका था कि अगर हत्या करने पर उसे जेल न जाना पड़े तो वह ऐसा कर देता. हालांकि, यह उसके बयान और मैसेज पर आधारित अभियोजन पक्ष का सबूत था.

फिर पुलिस को शक क्यों हुआ?

इस दौरान प्रॉसिक्यूटर पक्ष ने कई परिस्थितिजन्य सबूत पेश किए. उनका कहना था कि घर की सुरक्षा कैमरों को हत्या से करीब 20 दिन पहले हटा दिया गया था, जिसमें एक कैमरा गैरेज से आने-जाने वाले व्यक्ति को रिकॉर्ड कर सकता था. कैलिब की कहानी के मुताबिक वह सो रहा था, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड से अभियोजन ने तर्क दिया कि वह उस समय जाग रहा था और घर में घूम रहा था.

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इतना ही नहीं उसके ट्रक में आम तौर पर रखी जाने वाली 9mm पिस्तौल गायब थी और एशली की हत्या 9mm गोलियों से हुई थी. अभियोजन ने फोन से ऐप्स और मैसेज हटाने की कोशिश का भी मुद्दा उठाया.



बचाव पक्ष ने क्या कहा?

कैलिब ने सभी आरोपों से इनकार किया. उसके वकीलों का कहना था कि अभियोजन के पास हत्या का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है. न हत्या में इस्तेमाल बंदूक मिली, न ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण कि कैलिब ने गोली चलाई. उनका तर्क था कि पुलिस और अभियोजन ने अफेयर को हत्या से जोड़कर एक कहानी बनाई है.

ऐसे में 29 सितंबर को जूरी ने करीब ढाई घंटे विचार-विमर्श के बाद कैलिब को सभी आरोपों में दोषी पाया. कुल मिलाकर उसे नौ आरोपों में दोषी ठहराया गया.

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