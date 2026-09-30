'इतना कुछ जीतने के बाद भी भूख खत्म नहीं हुई...' विराट कोहली की किस बात पर फिदा हुए कोच? मैच से पहले खोला राज

तिरुवनंतपुरम में धमाकेदार जीत के बाद अब टीम इंडिया गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. पहले वनडे में विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल के शतकों की बदौलत भारत ने आसानी से 8 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना ली है.

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दूसरी ओर सीरीज बचाने के लिए वेस्टइंडीज के सामने कड़ी चुनौतियां होंगी. भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम वापसी की पूरी कोशिश करेगी.

गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने रन मशीन विराट कोहली की जमकर तारीफ की है. कोच ने बताया कि इतने सारे रिकॉर्ड बनाने और क्रिकेट में सबकुछ हासिल करने के बाद भी कोहली के अंदर खेल को लेकर जो भूख और सीखने का जज्बा है, वह वाकई कमाल का है.

कोहली को लेकर क्या बोले कोच?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए बहुतुले ने कहा कि विराट कोहली हर सीरीज और हर मैच के साथ खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. बहुतुले ने कहा कि कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर मैच के साथ बेहतर होते जा रहे हैं. इतना सब हासिल करने के बाद भी उनका यूं सुधार करना शानदार है.

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उन्होंने आगे कहा कि टीम में विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी से युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इन दोनों दिग्गजों का अनुभव और मैदान पर उनकी बातचीत ड्रेसिंग रूम के माहौल को बेहद मजबूत बनाती है.

कुलदीप यादव को बताया मैच-विनर

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए 4 विकेट झटकने वाले स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की भी कोच बहुतुले ने जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि कुलदीप लगातार टीम के लिए मैच-विनर साबित हो रहे हैं.

बहुतुल ने खुलासा किया कि कुलदीप अपने खेल पर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और हाल ही में उनका काउंटी क्रिकेट में खेलना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है, जिससे उन्हें लगातार ज्यादा ओवर फेंकने और अपनी गेंदबाजी को निखारने में मदद मिली.

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