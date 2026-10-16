IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टेंशन बढ़ी, इस धुरंधर गेंदबाज के खेलने पर सस्पेंस

IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अभी तक टूर्नामेंट में खेलने को लेकर अपना फैसला नहीं किया है. उनकी प्राथमिकता ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना रही है और अगले साल का व्यस्त टेस्ट शेड्यूल उनके फैसले में अहम भूमिका निभा सकता है. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को स्टार्क की उपलब्धता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.

और पढ़ें

मिचेल स्टार्क अपने करियर में कई बार फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बजाय ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम को प्राथमिकता दे चुके हैं. वह 2016 से 2023 तक आईपीएल से दूर रहे थे. इस दौरान उन्होंने आराम करने, मानसिक रूप से तरोताजा रहने और परिवार के साथ समय बिताने को अहम बताया था. स्टार्क 2024 में आईपीएल में लौटे और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेले. इसके बाद वह दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े. रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल 2027 में दिल्ली की टीम के लिए खेलने को लेकर उन्होंने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है.

टेस्ट क्रिकेट पर स्टार्क का फोकस

दिल्ली कैपिटल्स के नए हेड कोच सौरव गांगुली के नेतृत्व में उनकी उपलब्धता पर नजर रहेगी. ऑस्ट्रेलिया को 2027 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज खेलनी है. यह सीरीज 18 जून से ट्रेंट ब्रिज में शुरू होने वाली है. इसके बाद मुकाबले लॉर्ड्स, एजबेस्टन, साउथम्प्टन और द ओवल में खेले जाएंगे.

Advertisement

अगर ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 के फाइनल में पहुंचता है, तो उसके प्रमुख खिलाड़ियों का कार्यक्रम और व्यस्त हो सकता है. फाइनल 9 से 13 जून के दौरान द ओवल में निर्धारित है. इसके बाद एशेज सीरीज की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को सीमित समय मिल सकता है. आईपीएल आमतौर पर इंग्लैंड के टेस्ट समर से पहले आयोजित होता है, इसलिए एशेज अपने आप स्टार्क को लीग से बाहर नहीं करती. हालांकि, पांच टेस्ट मैचों की चुनौतीपूर्ण सीरीज से पहले फिटनेस और आराम को प्राथमिकता देने के लिए वह आईपीएल में खेलने से दूरी बना सकते हैं.

मिचेल स्टार्क ने आईपीएल में अब तक 58 मैचों में 76 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 35 रन देकर पांच विकेट है. 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने 14 मैचों में 17 विकेट हासिल किए थे, जबकि 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से 11 मैचों में 14 विकेट लिए. आईपीएल 2026 में स्टार्क ने दिल्ली के लिए छह मैचों में 11 विकेट झटके. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 40 रन देकर चार विकेट रहा. रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल से उनकी कुल कमाई 77.65 करोड़ रुपये रही है. इसमें 2026 सीजन के लिए मिले 11.75 करोड़ रुपये भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----