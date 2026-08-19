scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान टीम को लगा झटका, बाबर आजम पहले टेस्ट से बाहर, सलमान अली आगा संभालेंगे कप्तानी

पाकिस्तान की टीम को करारा झटका लगा है. इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम 19 अगस्त (बुधवार) को लीड्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. बाबर की जगह टीम की कमान सलमान अली आगा को सौंपी गई हैं.

Advertisement
X
इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम बाहर (Photo: Reuters)
इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम बाहर (Photo: Reuters)

पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के टेस्ट कप्तान बाबर आजम चोट के कारण पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह सलमान अली आगा को टीम का कप्तान बनाया गया है. 

बाबर के दाहिने हाथ में चोट है. उन्हें यह चोट वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान लगी थी और इंग्लैंड दौरे के अभ्यास मैच में उसी हाथ पर दोबारा चोट लगने से उनकी परेशानी बढ़ गई. मेडिकल जांच के बाद उन्हें हेडिंग्ले में होने वाले पहले टेस्ट से बाहर रखने का फैसला किया गया. यह सलमान अली आगा के लिए भी खास मौका होगा, क्योंकि वह पहली बार टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे. 

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त (बुधवार)  से लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर शुरू होगा. इंग्लैंड की कमान लंबे समय बाद टेस्ट कप्तान के रूप में लौटे जो रूट संभालेंगे. यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि टीम ने हाल ही में बाबर को दोबारा टेस्ट कप्तानी सौंपी थी और इंग्लैंड दौरे पर उनसे काफी उम्मीदें भी थीं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्रिकेट की दुन‍िया में इटली का धमाका, ICC ने द‍िया बड़ा 'प्रमोशन', दिसंबर में होगा ऐतिहासिक ODI डेब्यू

सम्बंधित ख़बरें

Shaheen Afridi
W,W,W... शाहीन आफरीदी की हैट्र‍िक, 7 व‍िकेट लेकर मचाया तहलका
Jordan Cox
'विराट बस एक फोन कॉल दूर...', इस युवा खिलाड़ी का बड़ा खुलासा
Ahsan Raza
गॉल टेस्ट में अचानक बदला अंपायर, इस पाकिस्तानी ने संभाली जिम्मेदारी
Fatima Sana
एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, देखें फुल स्क्वॉड
Shoaib Akhtar (PHOTO: Reuters)
शोएब अख्तर का छलका दर्द, जाहिर की ये अधूरी ख्वाहिश!

इस बीच, शान मसूद भी अपनी उंगली के फ्रैक्चर से पूरी तरह उबर चुके हैं. पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान तेज गेंदबाज जेडन सील्स की गेंद उनके हाथ पर लगी थी, जिससे उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था.

इस चोट के कारण वह दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रहे और बेकनहम में खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले में भी हिस्सा नहीं ले सके. अब वह पूरी तरह फिट होकर वापसी के लिए तैयार हैं.

पाकिस्तान टेस्ट टीम: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मुहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, उबैद शाह.

यह भी पढ़ें: w, w, " W,W,W... पाक‍िस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी की हैट्र‍िक, 7 व‍िकेट लेकर मचाया तहलका

इंग्लैंड टेस्ट टीम: जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग

Advertisement

इंग्लैंड vs पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
पहला टेस्ट- 19 से 23 अगस्त 2026: लीड्स
दूसरा टेस्ट- 27 से 31 अगस्त 2026: लॉर्ड्स
तीसरा टेस्ट- 9 से 13 सितंबर 2026: बर्मिंघम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    पाकिस्तान टीम को लगा झटका, बाबर आजम पहले टेस्ट से बाहर, सलमान अली आगा संभालेंगे कप्तानी |
    हाथ में पिस्टल, साथ में देवर... महिला ने बनाई 'रंगदारी' वाली Reel, अब दोनों को ढूंढ रही पुलिस |
    मध्य प्रदेश में कुत्ते का मुखौटा पहनकर जनसुनवाई में पहुंचा शख्स, खोली नसबंदी की पोल |
    कौन हैं अंजन श्रीवास्तव? 'ऑपरेशन सफेद सागर' में बने अटल बिहारी वाजपेयी, लूटी लाइमलाइट |
    WTC Table Update: भारतीय टीम को मिला जबरदस्त फायदा, श्रीलंका को हराते ही बदला फाइनल में पहुंचने का समीकरण |
    4500 KG रसगुल्ले के लिए 20 हजार लीटर दूध कहां से आया? अधिकारी ने पूछा सवाल तो नहीं मिला जवाब |
    26/11 आतंकी हमला: छह आरोपियों पर इन एब्सेंशिया ट्रायल की तैयारी, हाफिज सईद और लखवी भी शामिल |
    Bhutte Ke Chilke: भुट्टा छीलकर कूड़े में फेंक देते हैं छिलके? ऐसे करें यूज, घर की 10 चीजों में आएंगे काम |
    कर्पूरी ठाकुर के गांव को रेलवे का तोहफा, बिहार संपर्क क्रांति का शुरू हुआ स्टॉपेज, जानें टाइमिंग |
    जिस क्लीनिक में करती थीं मरीजों का इलाज, वहीं मिला शव... डॉक्टर खुशहाली की कहानी में अब तक क्या-क्या हुआ?
    Advertisement