पाकिस्तान टीम को लगा झटका, बाबर आजम पहले टेस्ट से बाहर, सलमान अली आगा संभालेंगे कप्तानी

पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के टेस्ट कप्तान बाबर आजम चोट के कारण पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह सलमान अली आगा को टीम का कप्तान बनाया गया है.

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बाबर के दाहिने हाथ में चोट है. उन्हें यह चोट वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान लगी थी और इंग्लैंड दौरे के अभ्यास मैच में उसी हाथ पर दोबारा चोट लगने से उनकी परेशानी बढ़ गई. मेडिकल जांच के बाद उन्हें हेडिंग्ले में होने वाले पहले टेस्ट से बाहर रखने का फैसला किया गया. यह सलमान अली आगा के लिए भी खास मौका होगा, क्योंकि वह पहली बार टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे.

New Pakistan captain announced for the first Test against England.



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इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त (बुधवार) से लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर शुरू होगा. इंग्लैंड की कमान लंबे समय बाद टेस्ट कप्तान के रूप में लौटे जो रूट संभालेंगे. यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि टीम ने हाल ही में बाबर को दोबारा टेस्ट कप्तानी सौंपी थी और इंग्लैंड दौरे पर उनसे काफी उम्मीदें भी थीं.

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इस बीच, शान मसूद भी अपनी उंगली के फ्रैक्चर से पूरी तरह उबर चुके हैं. पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान तेज गेंदबाज जेडन सील्स की गेंद उनके हाथ पर लगी थी, जिससे उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था.

इस चोट के कारण वह दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रहे और बेकनहम में खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले में भी हिस्सा नहीं ले सके. अब वह पूरी तरह फिट होकर वापसी के लिए तैयार हैं.

Pakistan are hopeful that skipper Babar Azam will be fit to return for the second #WTC27 Test against England 🤔



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पाकिस्तान टेस्ट टीम: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मुहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, उबैद शाह.

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इंग्लैंड टेस्ट टीम: जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग

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इंग्लैंड vs पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट- 19 से 23 अगस्त 2026: लीड्स

दूसरा टेस्ट- 27 से 31 अगस्त 2026: लॉर्ड्स

तीसरा टेस्ट- 9 से 13 सितंबर 2026: बर्मिंघम

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