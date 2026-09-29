scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सिर्फ नंबर के लिए नहीं खेल सकते...', विराट कोहली ने खोला दिल, शुभमन गिल पर भी दिया बड़ा बयान

विराट कोहली ने भारतीय टीम के माहौल पर भी खुलकर बात की. कोहली ने कहा कि अगर टीम के सीनियर खिलाड़ी हंसते-मुस्कुराते रहें और माहौल को हल्का रखें तो युवा खिलाड़ियों को भी भरोसा मिलता है कि दबाव की स्थिति संभाली जा सकती है. कोहली के मुताबिक मैदान पर प्रोफेशनल रवैया रखना और टीम के भीतर सहज माहौल बनाना जरूरी है.

Advertisement
X
विराट कोहली ने कही मन की बात, बताया अपनी सफलता का राज. (Photo: Reuters)
विराट कोहली ने कही मन की बात, बताया अपनी सफलता का राज. (Photo: Reuters)

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने के बाद अपनी सफलता का राज बताया है. इस दिग्गज बल्लेबाज ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य कभी व्यक्तिगत रिकॉर्ड या आंकड़ों के पीछे भागना नहीं रहा. वह हमेशा टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिलाने की कोशिश करते रहे हैं.

27 सितंबर (रविवार) को तिरुवनंतपुरम ओडीआई में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 139 रनों की पारी के दौरान कोहली ने अपना 55वां ODI शतक पूरा किया. इसी पारी के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन का आंकड़ा भी पार कर लिया. वह सचिन तेंदुलकर के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं.

विराट कोहली ने BCCI.tv से बातचीत में कहा, 'अगर आप इसे आंकड़ों के नजरिए से देखें तो यह बड़ा नंबर है. लेकिन लक्ष्य आसान है, अलग-अलग परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाने की कोशिश करना. मैंने पिछले कई वर्षों में यही करने की कोशिश की है.' 37 वर्षीय कोहली ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों को लक्ष्य बनाना सही तरीका नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Iyer
टीम इंडिया के सामने सेमीफाइनल में कौन? बारिश ने तोड़ा नेपाल का सपना
Deepak Chahar
प्रैक्टिस ग्राउंड से भारतीय क्रिकेटर का चोरी हो गया लाखों का बल्ला
rohit sharma slips outside hotel
भारत की जीत के बाद बस से फिसले Rohit Sharma
Virat Kohli
विराट कोहली का नहीं कोई सानी...धमाका देख हैरान पाकिस्तानी
Virat Kohli, Rohit Sharma
रोहित शर्मा के साथ हुआ ये हादसा, कोहली दिखे परेशान, VIDEO

विराट कोहली ने आगे कहा, 'आप इतने लंबे समय तक सिर्फ नंबरों के लिए नहीं खेल सकते. अगर आपको नंबर हासिल करने हैं तो आप मुख्य लक्ष्य से समझौता करेंगे और इस तरह लंबे समय तक नहीं खेल सकते.' कोहली ने माना कि 15 हजार ओडीआई रन जैसी उपलब्धि हासिल करना उनके लिए खास है, लेकिन यह टीम की एक और जीत के साथ आया, इसलिए इसकी खुशी और बढ़ जाती है.

Advertisement

शुभमन को लेकर क्या बोले कोहली?
शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी को लेकर विराट कोहली ने बताया कि दोनों के बीच क्रीज पर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती. शुभमन अपने खेल और जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं. कोहली ने कहा कि कभी-कभी अनुभव के आधार पर वह शुभमन को शॉट सेलेक्शन या कंडीशन्स को लेकर सुझाव देते हैं, लेकिन दोनों के बीच ज्यादातर बातचीत फील्डिंग के दौरान होती है. वहां कप्तान के पास कई चीजें होती हैं और अलग-अलग विचारों पर चर्चा करना उपयोगी रहता है. उन्होंने शुभमन की बल्लेबाजी क्षमता की भी तारीफ की और कहा कि वह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कोहली के 15 हजार ओडीआई रन पूरे करने के पल को अपने लिए बेहद खास बताया. शुभमन ने कहा कि बचपन में वह कोहली को देखते और उन्हें अपना आदर्श मानते थे. उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह उनके साथ मैदान पर होंगे और ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि के गवाह बनेंगे. शुभमन ने कहा कि कोहली को लंबे समय तक देखकर उन्होंने समझने की कोशिश की कि उन्हें इतना खास क्या बनाता है. अब उनके साथ ड्रेसिंग रूम और मैदान साझा करना उनके सफर का यादगार हिस्सा है. शुभमन ने कोहली की मौजूदा फॉर्म की भी तारीफ की. उनके मुताबिक कोहली इस समय अपनी बल्लेबाजी का भरपूर आनंद ले रहे हैं और उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है.

Advertisement

विराट कोहली ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर भी सकारात्मक बात कही. उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी को नेतृत्व की जिम्मेदारी यूं ही नहीं दी जाती. शुभमन के पास खेल को समझने और टीम को जीत की दिशा में ले जाने का सही नजरिया है. कोहली ने कहा, 'एक वजह है कि वह टीम की कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खेल को इस तरह देखने का सही नजरिया है कि वह टीम को जीत दिला सकें.'

विराट कोहली ने टीम के माहौल को लेकर सीनियर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी बताई. उनके मुताबिक दबाव के समय अनुभवी खिलाड़ियों का शांत और सकारात्मक रहना बाकी टीम पर सीधा असर डालता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Stock Market Crash: शेयर बाजार फिर धड़ाम, खुलते ही सेंसेक्स ने लगाया 600 अंकों का गोता |
    'सिर्फ नंबर के लिए नहीं खेल सकते...', विराट कोहली ने खोला दिल, शुभमन गिल पर भी दिया बड़ा बयान |
    बिहार के बगहा में चंपारण तटबंध टूटा, आबादी में घुसा बाढ़ का पानी |
    Best Waterfalls in Goa: गोवा ट्रिप को बनाएं यादगार, बीच के साथ इन 10 खूबसूरत झरनों को भी करें एक्सप्लोर |
    9-9 फीट पीछे शिफ्ट किए गए कई मंदिर, 12 धर्मस्थल तोड़े गए... उज्जैन शाही मस्जिद पर भी एक्शन जारी |
    'टैरिफ नहीं होता तो...', भारतीय कंपनी Essar के US स्टील प्लांट पर ट्रंप के मंत्री का बड़ा बयान |
    24 महीने में निकाले ₹3.84 लाख करोड़! भारतीय बाजार से दूर क्यों रह रहे विदेशी निवेशक? |
    छात्रों पर एक्शन लेगा KGMU, अभिभावकों को भेजा पत्र, प्रदर्शन से दूर रहने की अपील |
    UP: टेंट लगाकर हिंदुओं का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन, देवरिया से 3 गिरफ्तार |
    शुक्र वक्री 2026: डेढ़ साल बाद शुक्र बदलेंगे चाल, इन राशियों को होगा बंपर लाभ!
    Advertisement