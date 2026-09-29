बिहार के बगहा में चंपारण तटबंध टूटा, आबादी में घुसा बाढ़ का पानी

बिहार के बगहा में गंडक नदी के पानी के दबाव के बाद चम्पारण तटबंध टूटने से हड़कंप मच गया है. खैरतवा गांव के समीप बाढ़ के पानी के बढ़ते दबाव के कारण तटबंध ध्वस्त हो गया. तटबंध टूटने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने का खतरा बढ़ गया है. तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीण संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की तैयारी में जुट गए हैं. वहीं, तटबंध टूटने के बाद प्रभावित इलाके के लोगों की चिंता बढ़ गई है.
बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण चम्पारण तटबंध पर दबाव बना हुआ था. आखिरकार खैरटवा के समीप तटबंध टूट गया. घटना के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी गई है. तटबंध टूटने से आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचने की आशंका है. प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है.