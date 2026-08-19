इटली क्रिकेट टीम दिसंबर 2026 में पहली बार आधिकारिक पुरुष वनडे (ODI) मुकाबला खेलेगी. यह इटली क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और टीम के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में पहुंचने के सपने को भी मजबूती देगी.

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टूर्नामेंट 1 दिसंबर से 22 दिसंबर 2026 तक खेला जाएगा और पूरे टूर्नामेंट को वनडे (ODI) का आधिकारिक दर्जा प्राप्त होगा. इसका मतलब है कि इटली इस दौरान जो भी मुकाबला खेलेगा, उसे आधिकारिक इंटरनेशनल ODI मैच के रूप में मान्यता मिलेगी.

इटली ने 2025 में पहली बार ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वाल‍िफाई करके इतिहास रचा था. यह उसका किसी सीनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला प्रवेश था. अब टीम का फोकस 50 ओवर के क्रिकेट पर है.

इटली ने तंजानिया में खेले गए ICC चैलेंज लीग B में टॉप-2 में जगह पक्की कर ली है. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर इटली ने युगांडा के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वाल‍िफायर प्ले-ऑफ में स्थान हासिल कर लिया, जबकि टूर्नामेंट का एक मैच अभी बाकी था.

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इटली की क्वाल‍िफिकेशन हांगकांग, चीन के खिलाफ 6 विकेट से जीत के बाद तय हुई. इस जीत के साथ हांगकांग के लिए टॉप-2 में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई और इटली ने क्वालीफायर प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Double delight for Italy 🇮🇹



More after topping the table in Cricket World Cup Challenge League B 👇https://t.co/65GZXfhFXs — ICC (@ICC) August 19, 2026

क्वाल‍िफायर प्ले-ऑफ को ODI दर्जा हासिल है. ऐसे में दिसंबर में होने वाला यह टूर्नामेंट इटली को पहली बार आधिकारिक पुरुष ODI खेलने का मौका देगा. हालांकि, इटली का पहला मैच किस टीम से होगा, इसका शेड्यूल सामने नहीं आ पाया है.

साथ ही टीम के पास 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वाल‍िफाई करने का भी सुनहरा अवसर होगा. फुटबॉल के लिए मशहूर इटली में क्रिकेट के लिए यह उपलब्धि खेल को नई पहचान दिला सकती है.

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