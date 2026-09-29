scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्वरा भास्कर का 'जौहर' कमेंट भूले सिवेत तोमर? दोनों की बातचीत देख भड़का राजपूत समुदाय, बोले- वो माफी मांगेंगी

सिवेत तोमर ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 में स्वरा भास्कर से हुई बातचीत और जातीय विवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि स्वरा ने सभी राजपूत महिलाओं से माफी मांगने की बात कही है.

Advertisement
X
सिवेत ने क्यों की स्वरा भास्कर से बात? (Photo: Photo: Instagram @reallyswara/Screengrab)
सिवेत ने क्यों की स्वरा भास्कर से बात? (Photo: Photo: Instagram @reallyswara/Screengrab)

रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 में बड़ा बवाल हुआ है. पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला संग मारपीट करने के बाद इंफ्लुएंसर सिवेत तोमर को शो से बाहर का रास्ता दिखा गया. दोनों के बीच स्वरा भास्कर और गेम में अल्टीमेट रूलर बनने को लेकर झगड़ा हुआ. बात इतनी बढ़ी कि सिवेत हाथापाई पर उतर गए. शो से निकलने के बाद सिवेत ने सफाई दी है. उन्होंने हेटर्स के सभी सवालों के जवाब दिए हैं.

सिवेत ने तोड़ी चुप्पी

इंस्टा पर एक वीडियो शेयर कर सिवेत ने सबसे पहले एग्रेशन दिखाने पर माफी मांगी. शहजाद पर हाथ उठाने के एक्शन को गलत बताया. उन्होंने अपनी बिरादरी यानी राजपूत भाइयों को क्लियर किया कि क्यों उन्होंने स्वरा भास्कर से बात की थी. सिवेत के मुताबिक, लोग बोलते हैं राजपूत होकर स्वरा के साथ कैसे बैठ गया? उन्होंने कहा- मैं इसलिए उनके साथ बैठा क्योंकि उन्होंने कहा था वो सॉरी बोलेंगी. लेकिन बातचीत में जब जौहर वर्ड आया तो मेकर्स ने वो क्लिप हटा दी.

सम्बंधित ख़बरें

sara gurpal claims indian cricketers messaged her
कौन हैं ये पंजाबी हसीना? जिनपर फिदा क्रिकेटर्स, किए मैसेज
Who is Siwet Tomar
कौन हैं शहजाद से भिड़ने वाले सिवेट तोमर? विवादों से रहा गहरा नाता
rise and fall season two
राइज एंड फॉल में हुई हाथापाई! सिवेत ने शहजाद को घसीटकर पीटा!
shehzad poonawalla
शहजाद पूनावाला संग मारपीट! जमीन पर धकेला, फाड़े कपड़े, Video
manish kashyap
जेल में बीते 9 महीने, कंट्रोवर्शियल है ‘सन ऑफ बिहार’ की जिंदगी

वो कहते हैं- मेरा स्वरा से बात करना मेरी जाति के लोगों को बुरा लगा है. मैं आज भी कहता हूं मैं उसके साथ नहीं हूं. स्वरा ने मुझे शो में सॉरी बोला था. शो से ये क्लिप एडिट की गई है क्योंकि जौहर की बातें वो नहीं दिखा सकते. शो में हम लोग रिलीजन कार्ड नहीं खेल सकते. अगर स्वरा ने सॉरी नहीं बोला होगा तो मैं बीच रोड पर खड़ा हो जाऊंगा. तुम लोगों को जो कुछ करना हो करना. ये मेरी जुबान है. मैंने पहले दिन ही कह दिया था स्वरा से बात नहीं करूंगा. फिर क्यों उसके साथ जाऊंगा? 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siwet Tomar (@siwettomar_)

''स्वरा ने मुझसे बात करने को कहा था. मैंने उन्हें क्लियर किया कि पहले आपको मेरा मुद्दा सुनना होगा. स्वरा ने मुझे कहा कि मैं हर एक राजपूत रानी और महिला की इज्जत करती हूं. मैं पद्मावत बनाने वाले डायरेक्टर से नाराज थी. उसने उन रानियों का दर्द क्यों नहीं दिखाया. मैंने स्वरा से बस इतना कहा कि अगर आप मेरे पूरे समाज से माफी मांग सकते हो तो ठीक है. स्वरा ने 2 घंटे की बातचीत में मुझे 4 बार कहा कि वो सॉरी बोलने को तैयार हैं. स्वरा जब शो से बाहर आएंगी तो उन्हें अपने बगल में बैठाकर मैं उनसे सॉरी बुलवाऊंगा.''

सिवेत ने क्लियर किया कि उनका आज भी स्वरा से कोई लेना-देना नहीं है. रियलिटी शो से बाहर होकर सिवेत को अच्छा नहीं लग रहा है. सोशल मीडिया पर दावा है कि सिवेत को मेकर्स वापस बुलाने की सोच रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कांगो में इबोला आउट ऑफ कंट्रोल, देश भर में अब तक 8,067 मामले, स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से बिगड़े हालात |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    स्वरा भास्कर का 'जौहर' कमेंट भूले सिवेत तोमर? दोनों की बातचीत देख भड़का राजपूत समुदाय, बोले- वो माफी मांगेंगी |
    Stock Market Crash: शेयर बाजार फिर धड़ाम, खुलते ही सेंसेक्स ने लगाया 600 अंकों का गोता |
    'सिर्फ नंबर के लिए नहीं खेल सकते...', विराट कोहली ने खोला दिल, शुभमन गिल पर भी दिया बड़ा बयान |
    बिहार के बगहा में चंपारण तटबंध टूटा, आबादी में घुसा बाढ़ का पानी |
    Best Waterfalls in Goa: गोवा ट्रिप को बनाएं यादगार, बीच के साथ इन 10 खूबसूरत झरनों को भी करें एक्सप्लोर |
    9-9 फीट पीछे शिफ्ट किए गए कई मंदिर, 12 धर्मस्थल तोड़े गए... उज्जैन शाही मस्जिद पर भी एक्शन जारी |
    'टैरिफ नहीं होता तो...', भारतीय कंपनी Essar के US स्टील प्लांट पर ट्रंप के मंत्री का बड़ा बयान |
    24 महीने में निकाले ₹3.84 लाख करोड़! भारतीय बाजार से दूर क्यों रह रहे विदेशी निवेशक?
    Advertisement