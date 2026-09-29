Best Waterfalls in Goa: गोवा ट्रिप को बनाएं यादगार, बीच के साथ इन 10 खूबसूरत झरनों को भी करें एक्सप्लोर

Best Waterfalls in Goa: गोवा का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में खूबसूरत बीच, वॉटर स्पोर्ट्स और नाइटलाइफ की तस्वीर आती है. लेकिन गोवा में घूमने के लिए सिर्फ बीच ही नहीं हैं. यहां कई ऐसे खूबसूरत झरने भी हैं, जो हरे-भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे हैं. अगर आप भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो इन झरनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

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बारिश के मौसम में इन झरनों की खूबसूरती और बढ़ जाती है. चट्टानों के बीच गिरता पानी, चारों तरफ हरियाली और बहते पानी की आवाज यहां आने वालों को काफी पसंद आती है. तो आइए जानते हैं गोवा के 10 खूबसूरत झरनों के बारे में, जिन्हें आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

दूधसागर वाटरफॉल

गोवा के सबसे फेमस झरनों में दूधसागर वाटरफॉल का नाम जरूर आता है. इसका नाम दूधसागर यानी 'दूध का सागर' इसलिए पड़ा क्योंकि ऊंचाई से गिरता सफेद पानी दूध जैसा दिखाई देता है. यह गोवा-कर्नाटक बॉर्डर के पास स्थित है और आसपास घने जंगल और पश्चिमी घाट का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है.

यहां पहुंचने के लिए ट्रेन से कुलेम तक जाकर आगे जीप या ट्रेकिंग का विकल्प लिया जा सकता है. आप यहां ट्रेकिंग और जीप सफारी जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं. अक्टूबर से मई के बीच यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

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केसरवल वाटरफॉल (Kesarval Waterfall)

पणजी से करीब 22 किलोमीटर दूर कोर्टालिम गांव के पास स्थित केसरवल वाटरफॉल हरे-भरे वातावरण के बीच एक शांत जगह है. मानसून के दौरान यहां पानी का बहाव काफी अच्छा रहता है, जबकि गर्मियों में यह कम हो जाता है.

अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं तो यह जगह अच्छी लग सकती है. यहां आसपास घूमने और नेचर ट्रेल का मजा लिया जा सकता है.

नेत्रावली वाटरफॉल (Netravali Waterfall)

दक्षिण गोवा के नेत्रावली इलाके में स्थित यह झरना घने जंगल और चट्टानी पहाड़ियों के बीच मौजूद है. यहां पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक ट्रेक करना पड़ता है, इसलिए एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह जगह खास हो सकती है.

रास्ते में आपको हरियाली और प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे. यहां जुलाई से नवंबर के बीच घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

अरवलेम वाटरफॉल ( Arvalem Waterfall)

अरवलेम वाटरफॉल को हरवलेम वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है. यह नॉर्थ गोवा में पणजी से करीब 28-30 किलोमीटर दूर है. बारिश के बाद आसपास की हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है.

यहां के आसपास अरवलेम रॉक-कट केव्स और प्राचीन रुद्रेश्वर मंदिर भी देख सकते हैं. बारिश के दौरान पानी का बहाव तेज हो सकता है, इसलिए झरने के पानी में उतरने से बचें और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.

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हिवरे वाटरफॉल (Hivre Waterfall)

नॉर्थ गोवा के वालपोई के पास स्थित हिवरे वाटरफॉल उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो कम भीड़ वाली जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. यहां पहुंचने के लिए सड़क के बाद थोड़ी ट्रेकिंग करनी पड़ती है.

रास्ते में छोटे-छोटे झरने और हरियाली देखने को मिलती है. जुलाई से अक्टूबर के बीच यहां का मौसम और आसपास का नजारा काफी अच्छा रहता है.

तांबड़ी सुर्ला वाटरफॉल (Tambdi Surla Waterfall)

भगवान महावीर वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित तांबड़ी सुर्ला वाटरफॉल चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है. यहां तक पहुंचने का रास्ता भी काफी खूबसूरत है.

झरने के साथ यहां तांबड़ी सुर्ला महादेव मंदिर भी घूम सकते हैं. यह प्राचीन मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है. बारिश के मौसम में यहां की हरियाली और झरने का नजारा देखने लायक होता है.

बामनबुडो वाटरफॉल (Bamanbudo Waterfall)

दक्षिण गोवा के कैनाकोना इलाके में स्थित बामनबुडो वाटरफॉल एक शांत और कम एक्सप्लोर की गई जगह है. यह सामान्य ऊंचे झरने की तरह नहीं है, बल्कि चट्टानों के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आता है.

बारिश के मौसम में यहां का नजारा काफी खूबसूरत हो जाता है. अगर आप गोवा की भीड़भाड़ से दूर एक शांत जगह पर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं.

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कुस्केम वाटरफॉल (Kuskem Waterfall)

कोटिगाओ वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंदर मौजूद कुस्केम वाटरफॉल गोवा की ऑफबीट जगहों में शामिल है. यह घने जंगलों और हरियाली के बीच स्थित है. यहां पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक ट्रेक करना पड़ता है.

मानसून के बाद यहां पानी का बहाव अच्छा रहता है और जंगल भी हराभरा दिखाई देता है. नेचर लवर्स के लिए यह जगह काफी खास हो सकती है.

चरावने वाटरफॉल ( Charavane Waterfall)

म्हादेई वाइल्डलाइफ सेंचुरी के इलाके में स्थित चरावने वाटरफॉल अपेक्षाकृत कम भीड़ वाली जगह है. चारों तरफ घने जंगल और हरियाली होने की वजह से यहां आपको प्रकृति के करीब समय बिताने का मौका मिलता है.

यहां तक पहुंचने के लिए सड़क के बाद थोड़ी ट्रेकिंग करनी पड़ सकती है. अगर आपको शांत और कम भीड़ वाली जगहें पसंद हैं तो इसे ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

करमाल्या वाटरफॉल ( Karmalya Waterfall)

करमाल्या गांव में स्थित यह झरना गोवा की कम एक्सप्लोर की गई जगहों में से एक है. बारिश के मौसम में चट्टानों के ऊपर से बहता पानी और आसपास की हरियाली इस जगह को खूबसूरत बना देती है.

यहां पर्यटकों की भीड़ कम रहती है, इसलिए आप कुछ समय शांति से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं. सड़क से पहुंचने के बाद रास्ते के हिसाब से थोड़ी पैदल दूरी या ट्रेक भी करना पड़ सकता है.

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गोवा के झरने घूमने का सही समय

गोवा के झरनों को एक्सप्लोर करने के लिए मानसून और उसके बाद का समय अच्छा माना जाता है. जून से अक्टूबर के बीच बारिश के कारण जंगल और पहाड़ हरे-भरे हो जाते हैं और कई झरनों में पानी का बहाव भी बढ़ जाता है.

हालांकि, तेज बारिश के दौरान ट्रेकिंग वाले रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं और तेज बहते पानी में उतरना खतरनाक हो सकता है. इसलिए झरने पर जाने से पहले स्थानीय मौसम और रास्ते की स्थिति जरूर चेक करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें.

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