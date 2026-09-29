Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के कॉलेजियम ने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की है. इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल जज 37 हो जाएंगे, जो अधिकतम स्वीकृत संख्या 38 से बस एक कम है.

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