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Budh Gochar 2026: हो चुका है मित्र राशि तुला में बुध का प्रवेश! 4 राशियों की खुलेगी किस्मत व बढ़ेगी आय

Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव 26 सितंबर 2026 को अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर मित्र शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं. इस गोचर से 4 भाग्यशाली राशियों को बंपर आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.

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बुध देव 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं. (Photo: ITG)
बुध देव 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं. (Photo: ITG)

Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध देव को बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार और संवाद का कारक ग्रह माना जाता है. 26 सितंबर 2026 को बुध देव अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर तुला राशि (Libra) में प्रवेश कर चुके हैं. तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जो बुध ग्रह के परम मित्र माने जाते हैं. मित्र ग्रह शुक्र की राशि में बुध का यह गोचर अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होगा. इसके अलावा, तुला राशि में बुध का आगमन कई राशियों के लिए व्यापारिक उन्नति, बौद्धिक विकास और आर्थिक मजबूती के नए रास्ते खोलेगा. आइए जानते हैं कि बुध के तुला गोचर से किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है.

मिथुन राशि (Gemini)- आर्थिक तंगी होगी दूर, संतान पक्ष से खुशी
कैसा रहेगा प्रभाव: बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके पंचम (बुद्धि, शिक्षा व प्रेम) भाव में गोचर करेंगे.

मिलेगा यह फायदा: जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. अगर आपने कहीं निवेश किया है, तो उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है. संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं समाप्त होंगी.

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तुला राशि (Libra)- आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता
कैसा रहेगा प्रभाव: बुध देव आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे.

मिलेगा यह फायदा: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, वकालत, कला या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी रणनीतियों की सराहना होगी और बिजनेस में नए लाभदायक समझौते (Deals) हो सकते हैं.

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धनु राशि (Sagittarius)- आय में जबरदस्त बढ़ोतरी और रुके काम पूरे
कैसा रहेगा प्रभाव: बुध देव आपकी राशि के एकादश (आय व लाभ) भाव में संचार करेंगे.

मिलेगा यह फायदा: आपकी आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है. आय के नए-नए स्रोत खुलेंगे. कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में प्रमोशन के योग बनेंगे. लंबे समय से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है.

कुंभ राशि (Aquarius)- भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, सुदूर यात्राओं के योग
कैसा रहेगा प्रभाव: बुध आपकी राशि से नवम (भाग्य व धर्म) भाव में गोचर करेंगे.

मिलेगा यह फायदा: अब तक जो काम अटक रहे थे, वे भाग्य के सहयोग से तेजी से पूरे होने लगेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक साबित होंगी. आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.

बुध के गोचर के शुभ प्रभाव बढ़ाने के अचूक उपाय

- बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

- किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र या स्टेशनरी सामग्री का दान करें.

- प्रतिदिन या बुधवार के दिन "ऊं ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें.

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