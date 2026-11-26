कश्मीर की खूबसूरत वादियों में समुद्र तल से करीब 11,780 फीट (3,590 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित शेषनाग झील (Sheshnag Lake) इन दिनों एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है. वजह है यहां सड़क चौड़ी करने और रास्ते को बेहतर बनाने के लिए भारी मशीनों, खासकर JCB और एक्सकेवेटर के इस्तेमाल का वीडियो सामने आना. इस वीडियो में मशीनें झील के किनारे मिट्टी और पत्थर हटाती तथा खुदाई से निकली मिट्टी को आसपास डालती दिखाई देती हैं.

और पढ़ें

यह मामला केवल सड़क निर्माण या अमरनाथ यात्रा की सुविधाओं तक सीमित नहीं है. इसके साथ हिमालय के नाजुक पर्यावरण, ग्लेशियरों के भविष्य, प्राकृतिक जलस्रोतों, भूस्खलन और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) जैसे गंभीर खतरे जुड़े हैं. पर्यावरणविदों का सवाल है कि जिस जगह को हजारों वर्षों में प्रकृति ने बनाया है, वहां भारी मशीनों से बदलाव करना कितना सुरक्षित है? क्या सड़क निर्माण से इस झील का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है? क्या इससे तापमान बढ़ने और ग्लेशियर तेजी से पिघलने का खतरा पैदा होगा?

दूसरी तरफ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) का कहना है कि वह कोई नया मोटर मार्ग नहीं बना रहा, बल्कि अमरनाथ यात्रा के मौजूदा रास्ते को चौड़ा और सुरक्षित कर रहा है. ऐसे में इस विवाद को समझने के लिए विकास की जरूरत और हिमालय की वैज्ञानिक संवेदनशीलता, दोनों को समझना जरूरी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 12 साल से लगातार गर्म है धरती, 2027 में अल-नीनो तपाएगा : WMO की रिपोर्ट

आखिर क्या है शेषनाग झील का पूरा विवाद?

इस विवाद की शुरुआत नवंबर 2026 में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो से हुई. इसमें एक भारी एक्सकेवेटर शेषनाग झील के आसपास खुदाई करता और मिट्टी हटाता दिखाई दिया. वीडियो सामने आने के बाद पर्यावरणविदों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए कि इतनी संवेदनशील ग्लेशियल झील के किनारे भारी मशीनों से काम करने की अनुमति कैसे दी गई.

शेषनाग झील पहलगाम से चंदनवाड़ी होते हुए अमरनाथ गुफा तक जाने वाले पारंपरिक पैदल यात्रा मार्ग पर स्थित है. यह पहलगाम से लगभग 23 किलोमीटर दूर है. अमरनाथ गुफा की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है. यहां पहुंचने के लिए लंबे समय तक पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना पड़ता है.

SHESHNAG LAKE UNDER THREAT | DEVELOPMENT MUST NOT COME AT THE COST OF NATURE! Disturbing visuals of heavy machinery and reported construction/mining activity near the pristine Sheshnag Lake in Pahalgam’s fragile glacial zone have raised serious environmental concerns. This is not just another construction site. Sheshnag is part of a sensitive Himalayan ecosystem where even minor disturbances can have long-term consequences. ▪︎》What could be at stake? 🔹 Glacial Ecosystem: Excavation and heavy machinery can disturb fragile glacial terrain and accelerate local environmental degradation. 🔹 Water Quality: Mining, excavation and construction runoff can introduce sediment, fuel residues and other pollutants into streams and water bodies. 🔹 Aquatic Biodiversity: Increased sedimentation and pollution can threaten sensitive aquatic organisms and disrupt natural habitats. 🔹 Slope Instability: Unregulated excavation can weaken mountain slopes, increase erosion and potentially raise the risk of landslides. 🔹 Natural Drainage: Altering glacial streams and drainage channels can affect downstream water flow and increase local flood risks. 🔹 Long-term Ecological Damage: Once a fragile high-altitude ecosystem is damaged, restoring its natural balance can take decades or even longer. Kashmir has always welcomed Amarnath Yatra pilgrims. Better roads, sanitation, healthcare and pilgrim facilities are important. But development must be scientifically planned, environmentally assessed and ecologically responsible. A religious pilgrimage deserves better facilities, not a damaged ecosystem. Authorities must publicly clarify the project's purpose, environmental clearances, geological assessments and safeguards. All potentially damaging activity should be suspended until an independent environmental assessment establishes that the work is safe. Our glaciers are not construction sites. Our lakes are not dumping grounds. Our mountains are not expendable resources. Development should secure Kashmir's future, not mortgage its natural heritage. Protect Sheshnag. Protect the Himalayas. Protect our future. شیش ناگ جھیل خطرے میں | ترقی کے نام پر قدرتی ماحول سے کھلواڑ آخر کب تک؟ پہلگام کے گلیشیائی علاقے میں واقع خوبصورت اور حساس شیش ناگ جھیل کے قریب بھاری مشینری اور مبینہ تعمیراتی و کان کنی کی سرگرمیوں کے مناظر انتہائی تشویشناک ہیں۔ یہ محض ایک تعمیراتی مقام نہیں بلکہ ہمالیہ کے ایک نازک ماحولیاتی نظام کا حصہ ہے، جہاں معمولی مداخلت بھی طویل مدتی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسی سرگرمیوں سے ممکنہ نقصانات: 🔹 گلیشیئرز کو خطرہ: کھدائی اور بھاری مشینری گلیشیائی خطوں کے قدرتی توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ 🔹 آبی آلودگی: مٹی، ملبہ، تیل اور تعمیراتی فضلہ جھیل اور قدرتی آبی ذخائر کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ 🔹 آبی حیات متاثر: پانی میں مٹی اور آلودگی کی زیادتی حساس آبی حیات اور قدرتی مسکن کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ 🔹 زمین کھسکنے کا خطرہ: پہاڑوں کی بے احتیاطی سے کھدائی، مٹی کے کٹاؤ اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات بڑھا سکتی ہے۔ 🔹 قدرتی آبی راستوں میں تبدیلی: گلیشیائی ندی نالوں کے قدرتی بہاؤ میں مداخلت نچلے علاقوں میں پانی کے نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہم امرناتھ یاترا پر آنے والے یاتریوں کا ہمیشہ خیرمقدم کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر سڑکیں، صحت، صفائی اور دیگر سہولیات کی فراہمی ضروری ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمارے قدرتی ماحول کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ مذہبی سیاحت کے لیے سہولیات ضرور بنائیں، مگر قدرتی ورثے کو تباہ کرکے نہیں! حکام عوام کو بتائیں کہ اس منصوبے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ماحولیاتی منظوری حاصل کی گئی ہے؟ کیا آزادانہ ماحولیاتی اور ارضیاتی جائزہ لیا گیا ہے؟ جب تک ان سوالات کے تسلی بخش جواب اور ماحولیاتی تحفظ کی ضمانت نہیں ملتی، نقصان دہ سرگرمیوں کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ ہمارے گلیشیئر تعمیراتی مقامات نہیں، ہماری جھیلیں ملبہ پھینکنے کی جگہ نہیں اور ہمارے پہاڑ بے دریغ کھدائی کے لیے نہیں ہیں۔ ترقی وہی جو آنے والی نسلوں کے لیے قدرتی ورثہ محفوظ رکھے، نہ کہ ان سے چھین لے! شیش ناگ بچاؤ، کشمیر کا قدرتی حسن بچاؤ! #SaveSheshnag #SaveKashmir #ProtectHimalayas #EnvironmentalProtection — Kashmir Beyond Myths (@KashmirUnfolded) November 23, 2026

BRO ने 23 नवंबर को सफाई देते हुए कहा कि काम मौजूदा ट्रैक तक सीमित है. संगठन के अनुसार, पिछले वर्षों की अमरनाथ यात्राओं के अनुभव और रास्ते पर भीड़ कम करने की जरूरत को देखते हुए संवेदनशील हिस्सों को स्थिर किया जा रहा है और रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है. BRO का दावा है कि खुदाई से निकली मिट्टी का सुरक्षित निपटान, प्राकृतिक जल निकासी की सुरक्षा और आसपास के भूभाग को कम से कम नुकसान पहुंचाने के उपाय किए जा रहे हैं.

Advertisement

विवाद इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि काम नया है या पुराने रास्ते पर हो रहा है. असली सवाल यह है कि क्या इस स्थान पर भारी मशीनों का इस्तेमाल वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित है? परियोजना की विस्तृत पर्यावरणीय जांच और जरूरी मंजूरियों को लेकर भी पारदर्शिता की मांग उठ रही है.

शेषनाग झील इतनी संवेदनशील क्यों है?

शेषनाग कोई सामान्य पहाड़ी झील नहीं है. यह एक उच्च हिमालयी ग्लेशियल झील (Glacial Lake) है, जिसका निर्माण ग्लेशियरों से आने वाले पानी और बर्फ के पिघलने से हुआ है. इसके आसपास ऊंचे पहाड़, बर्फ, ग्लेशियर और ढीली चट्टानों से बनी जमीन मौजूद है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने 5 साल पहले ही दी थी चेतावनी- भूटान की ग्लेशियर झील फटेगी, बंगाल तक होगा अलर्ट

इस तरह के इलाकों में जमीन की ऊपरी परत सामान्य मैदानी इलाकों की तरह मजबूत नहीं होती. यहां चट्टानों के छोटे-बड़े टुकड़े, बजरी, रेत और मिट्टी का मिश्रण होता है. ग्लेशियर जब आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं तो अपने साथ चट्टानों और मिट्टी को भी लाते हैं. इनसे बनी संरचनाओं को मोरेन (Moraine) कहा जाता है.

मोरेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मौजूद पत्थर और मिट्टी हमेशा एक-दूसरे से मजबूती से जुड़े नहीं होते. कई जगह इनके नीचे बर्फ भी जमी हो सकती है. तापमान बढ़ने पर यह बर्फ पिघलती है. जमीन की मजबूती कम हो सकती है.

Advertisement

ऐसे क्षेत्र में जब भारी मशीनें चलती हैं तो जमीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. खुदाई से ढलान का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है. यदि मिट्टी और पत्थरों को बिना वैज्ञानिक अध्ययन के हटाया या झील के किनारे डाला जाता है, तो बारिश और बर्फ पिघलने के दौरान यह सामग्री बहकर सीधे झील में पहुंच सकती है. यही कारण है कि वैज्ञानिक दृष्टि से शेषनाग जैसे इलाकों में निर्माण कार्य सामान्य सड़क निर्माण की तुलना में कहीं अधिक सावधानी मांगता है.

क्या सड़क बनाने से आसपास का तापमान बढ़ सकता है?

यह इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सवाल है. इसका जवाब समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सड़क निर्माण और ग्लोबल वार्मिंग के बीच सीधा और अप्रत्यक्ष संबंध क्या है.

सड़क बनाने के लिए जब पहाड़ों की ढलानों को काटा जाता है, पेड़-पौधे हटाए जाते हैं और जमीन की प्राकृतिक सतह को बदला जाता है, तो वहां का स्थानीय पर्यावरण प्रभावित होता है. वनस्पति हटने से जमीन पर पड़ने वाली धूप, नमी और हवा के प्रवाह का संतुलन बदल सकता है. जहां पहले बर्फ, घास या वनस्पति थी, वहां सड़क की काली सतह और खुली चट्टानें आ सकती हैं. इन सतहों के तापमान में अंतर होता है.

सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और वाहनों से डीजल के धुएं के साथ ब्लैक कार्बन (Black Carbon) के कण भी निकल सकते हैं. ये बेहद छोटे काले कण होते हैं, जो हवा के जरिए दूर तक पहुंच सकते हैं. जब ये बर्फ या ग्लेशियर की सतह पर जमते हैं तो बर्फ की सफेदी कम हो जाती है.

Advertisement

बर्फ की सफेद सतह सूर्य की किरणों का बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है. इस क्षमता को अल्बीडो कहा जाता है. लेकिन जब बर्फ पर काली धूल या ब्लैक कार्बन जमा हो जाता है तो वह अधिक सौर ऊर्जा सोखने लगती है. इससे बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघल सकते हैं.

हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों में ब्लैक कार्बन और धूल के कारण बर्फ की परावर्तन क्षमता घटने तथा पिघलने की प्रक्रिया तेज होने के प्रमाण मिले हैं. हालांकि, यह कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा कि केवल शेषनाग के पास सड़क बनाने से पूरे क्षेत्र का तापमान निश्चित रूप से बढ़ जाएगा.

इसके लिए स्थानीय तापमान, उत्सर्जन, बर्फ की स्थिति और जमीन की सतह में बदलाव का अध्ययन जरूरी है. लेकिन निर्माण गतिविधियों से पैदा होने वाला प्रदूषण इस संवेदनशील इलाके में एक अतिरिक्त खतरा जरूर बन सकता है.

यह भी पढ़ें: हिमालय में खतरे के बीच बन रहे होटल-घर, 3 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा, स्टडी में खुलासा

क्या सड़क निर्माण से ग्लेशियर तेजी से पिघल सकते हैं?

ग्लेशियर मूल रूप से बर्फ के विशाल भंडार होते हैं. इनका निर्माण कई वर्षों तक लगातार बर्फ जमा होने से होता है. जब जमा होने वाली बर्फ की मात्रा पिघलने वाली बर्फ से अधिक होती है, तब ग्लेशियर का आकार बढ़ता है. इसके उलट जब पिघलने की दर बढ़ जाती है तो ग्लेशियर पीछे हटने लगते हैं.

Advertisement

हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और बढ़ता औसत तापमान है. लेकिन मानवीय गतिविधियां भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं.

इसके पीछे तीन वैज्ञानिक कारण समझने जरूरी हैं...

ब्लैक कार्बन और धूल का जमाव: सड़क निर्माण में भारी मशीनों और डीजल वाहनों के इस्तेमाल से निकलने वाले प्रदूषक बर्फ पर जम सकते हैं. बर्फ का रंग गहरा होने से सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण बढ़ता है और पिघलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.

सड़क निर्माण में भारी मशीनों और डीजल वाहनों के इस्तेमाल से निकलने वाले प्रदूषक बर्फ पर जम सकते हैं. बर्फ का रंग गहरा होने से सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण बढ़ता है और पिघलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. प्राकृतिक बर्फ की परत में बदलाव: पहाड़ी ढलानों की कटाई और खुदाई से बर्फ के नीचे मौजूद मिट्टी, चट्टानें और मलबा बाहर आ सकता है. इससे स्थानीय स्तर पर बर्फ के जमाव और पिघलने का प्राकृतिक पैटर्न प्रभावित हो सकता है. हालांकि, मलबे का प्रभाव हर जगह एक जैसा नहीं होता. बहुत पतली धूल या मलबे की परत पिघलने को तेज कर सकती है, जबकि मोटी मलबे की परत कभी-कभी बर्फ को गर्मी से बचाती भी है.

पहाड़ी ढलानों की कटाई और खुदाई से बर्फ के नीचे मौजूद मिट्टी, चट्टानें और मलबा बाहर आ सकता है. इससे स्थानीय स्तर पर बर्फ के जमाव और पिघलने का प्राकृतिक पैटर्न प्रभावित हो सकता है. हालांकि, मलबे का प्रभाव हर जगह एक जैसा नहीं होता. बहुत पतली धूल या मलबे की परत पिघलने को तेज कर सकती है, जबकि मोटी मलबे की परत कभी-कभी बर्फ को गर्मी से बचाती भी है. जल निकासी में बदलाव: ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी प्राकृतिक नालों और छोटी धाराओं से होकर झीलों तथा नदियों तक पहुंचता है. सड़क बनाने के दौरान इन प्राकृतिक रास्तों को बंद किया गया या उनका रुख बदला गया तो पानी का दबाव दूसरी जगह बढ़ सकता है. इससे मिट्टी का कटाव, जलभराव और ढलानों की अस्थिरता बढ़ सकती है.

इसलिए सड़क निर्माण को सीधे ग्लेशियर पिघलने का एकमात्र कारण बताना गलत होगा, लेकिन यदि निर्माण के कारण ब्लैक कार्बन, धूल, वनस्पति की कटाई और प्राकृतिक जल निकासी में बदलाव होता है तो यह ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के पहले से मौजूद दबाव को बढ़ा सकता है.

Advertisement

सबसे बड़ा खतरा क्या है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF

शेषनाग झील को लेकर चिंता का एक बड़ा कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है. इसे संक्षेप में GLOF कहा जाता है. यह ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसमें ग्लेशियर से बनी झील का पानी अचानक बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकलने लगता है. सामान्य झीलों के किनारे अक्सर मजबूत चट्टानें या स्थायी जमीन होती है. लेकिन कई ग्लेशियल झीलों के किनारे मोरेन यानी मिट्टी, बजरी और पत्थरों से बनी प्राकृतिक दीवार होती है. इसे मोरेन डैम कहते हैं.

यह प्राकृतिक बांध हमेशा स्थायी और मजबूत नहीं होता. जब ग्लेशियर तेजी से पिघलता है तो झील में पानी का स्तर बढ़ सकता है. दूसरी तरफ, आसपास के पहाड़ों से बर्फ या चट्टानों का बड़ा हिस्सा झील में गिरने से अचानक पानी में तेज लहरें पैदा हो सकती हैं. लगातार बारिश, बर्फ पिघलने और बांध की संरचना कमजोर होने से भी खतरा बढ़ सकता है.

यदि यह प्राकृतिक बांध टूट जाता है तो लाखों घनमीटर पानी एक साथ नीचे की ओर बह सकता है. पानी के साथ बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ और मलबा भी बहता है. इसे केवल बाढ़ नहीं, बल्कि कई बार विनाशकारी मलबा प्रवाह का रूप मिल जाता है.

शेषनाग झील को जम्मू-कश्मीर की उन 14 ग्लेशियल झीलों में शामिल बताया गया है, जिनकी GLOF की दृष्टि से पहचान की गई है. इसके नीचे की ओर लिद्दर नदी का जलग्रहण क्षेत्र है. इसलिए यहां किसी बड़े हादसे का असर केवल झील के आसपास तक सीमित नहीं रह सकता.

पहलगाम और नदी के किनारे बसे निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि झील का बांध कभी भी टूटने वाला है. इसके लिए नियमित निगरानी और वैज्ञानिक जोखिम आकलन जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 40 साल में 38% सिकुड़े कश्मीर के ग्लेशियर, दूध गंगा में घटा पानी, श्रीनगर पर बढ़ा दबाव

खुदाई से कैसे बढ़ सकता है भूस्खलन का खतरा?

हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. यहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव के कारण भूगर्भीय गतिविधियां जारी रहती हैं. पहाड़ों की ढलानें पहले से ही भूकंपीय गतिविधियों, बारिश, बर्फबारी और प्राकृतिक कटाव के दबाव में रहती हैं.

जब सड़क बनाने के लिए पहाड़ का एक हिस्सा काटा जाता है तो उसकी प्राकृतिक ढलान और संतुलन बदल जाता है. किसी पहाड़ की ढलान केवल ऊपर से दिखाई देने वाली चट्टानों से नहीं बनी होती, बल्कि उसके अंदर मिट्टी, चट्टानों और बर्फ की अलग परतें होती हैं. इन परतों का आपसी संतुलन बिगड़ने पर जमीन खिसक सकती है.

भारी मशीनों का वजन, खुदाई के दौरान पैदा होने वाला कंपन और मलबे को गलत जगह जमा करना इस जोखिम को बढ़ा सकता है. विशेष रूप से मानसून या तेज बारिश के दौरान पानी ढीली मिट्टी के भीतर प्रवेश करता है. इससे मिट्टी का वजन बढ़ता है और उसकी पकड़ कमजोर होती है. नतीजतन भूस्खलन या मलबे का बहाव हो सकता है.

गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र पर हुए वैज्ञानिक अध्ययनों में भी यह सामने आया है कि कमजोर मोरेन, पिघलती बर्फ, ढीले पत्थर और लगातार बारिश मिलकर विनाशकारी मलबा प्रवाह पैदा कर सकते हैं. यही वजह है कि शेषनाग जैसे इलाकों में पहाड़ काटने से पहले भूगर्भीय जांच बेहद जरूरी है.

Sheshnag Lake is not just a tourist destination, it is Kashmir’s priceless natural heritage. Development cannot come at the cost of ecological destruction. Our fragile glaciers, alpine forests and water bodies must be protected, not sacrificed in the name of construction. The government must immediately halt questionable excavation, ensure an independent environmental assessment and make conservation the priority. Kashmir’s natural wealth belongs to future generations, not to reckless exploitation. — Rameez Raja رمیز راجا (@Rameez2202) November 25, 2026

क्या पहले भी हिमालय में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं?

हिमालय में विकास परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के बीच संबंध को लेकर कई घटनाएं चेतावनी देती हैं.

2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी. इस आपदा के पीछे अत्यधिक बारिश, हिमनदीय परिस्थितियां और नदी घाटी में मौजूद संवेदनशील भूभाग जैसे कई कारण थे.

2023 में सिक्किम की साउथ ल्होनक झील (South Lhonak Lake) से GLOF की घटना हुई. झील का प्राकृतिक बांध टूटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक पानी और मलबे का प्रवाह बढ़ गया. इससे बांध, पुल, सड़कें और बस्तियां प्रभावित हुईं.

इन घटनाओं से यह समझना जरूरी है कि हिमालय में प्राकृतिक आपदा केवल बारिश या ग्लेशियर पिघलने से नहीं आती. कई बार प्राकृतिक जोखिम और मानवीय हस्तक्षेप मिलकर नुकसान को कई गुना बढ़ा देते हैं. हालांकि, हर घटना का कारण अलग होता है और केदारनाथ या साउथ ल्होनक की आपदा को शेषनाग के संभावित भविष्य का निश्चित उदाहरण नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ें: धरती पर मंडरा रहा दोहरा खतरा! अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ेगी तबाही, UN ने चेताया

क्या सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर सड़क बनाने की अनुमति दी है?

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी है. 2012 में अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौतों और रास्ते में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. अदालत ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए रास्तों को बेहतर बनाने और पैदल ट्रैक की चौड़ाई कम से कम 12 फीट रखने जैसे निर्देश दिए थे.

लेकिन अदालत ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर्यावरण और जलवायु की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं. विकास के नाम पर पर्यावरण की शुद्धता और प्राकृतिक संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसके निर्देशों का मतलब पैदल रास्तों की जगह मोटर चलने वाली पक्की सड़क बनाने की अनुमति देना नहीं है.

यानी श्रद्धालुओं की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह का निर्माण करना अपने आप में उचित नहीं हो जाता. निर्माण का तरीका, स्थान और पर्यावरण पर उसका प्रभाव महत्वपूर्ण है.

Srinagar, West Bengal: Environmental expert Ajaz Rasool says, "Our alpine lake, Sheshnag, is in a very fragile ecological area....It has a very sensitive ecology. And if there is any kind of intervention, whether it is the footfall of people, or if there is any construction going on there, or if there is any such activity near the water body, as we have seen in the videos that you have mentioned, that a JCB is working there, very close to the lake, its environmental impacts have to be fully assessed..." — IANS (@ians_india) November 25, 2026

सरकार और BRO के सामने क्या विकल्प हैं?

अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को कश्मीर लाती है. इसलिए यात्रियों की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, आपातकालीन बचाव और बेहतर रास्ते उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है. लेकिन इसके लिए ऐसे विकल्प अपनाने होंगे, जिनसे हिमालय की प्राकृतिक संरचना को कम से कम नुकसान पहुंचे.

सबसे पहले शेषनाग झील और उसके आसपास स्वतंत्र वैज्ञानिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) कराया जाना चाहिए. इसमें ग्लेशियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक, जलविज्ञानी और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हों.

दूसरा, झील के आसपास की मोरेन संरचना, ढलानों और प्राकृतिक जल निकासी का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए. इससे पता चल सकेगा कि किस हिस्से में खुदाई करना सुरक्षित है. कहां किसी तरह की मशीनरी नहीं पहुंचनी चाहिए.

तीसरा, निर्माण के दौरान निकली मिट्टी और पत्थरों को झील के किनारे जमा करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाना चाहिए. प्राकृतिक जलधाराओं को भी बाधित नहीं किया जाना चाहिए.

चौथा, डीजल मशीनों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने, धूल नियंत्रित करने और संवेदनशील क्षेत्रों में भारी मशीनों की आवाजाही कम करने की जरूरत है.

पांचवां, शेषनाग झील के जलस्तर, आसपास के ग्लेशियरों, तापमान और मोरेन की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए आधुनिक सेंसर और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इससे किसी संभावित खतरे का पहले पता लगाया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: स्लोवेनिया का आखिरी ग्लेशियर भी पिघलने की कगार पर, 80 साल में आधी रह गई बर्फ

अब विवाद में राजनीतिक सवाल भी शामिल हो गया है

इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है. पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि शेषनाग तक सड़क बनाने की परियोजना को 23 जनवरी 2026 को उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. उन्होंने निर्माण गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पर्यावरण और अमरनाथ यात्रा दोनों को खतरा हो सकता है.

इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि परियोजना की प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई थी. 2023 में BRO के साथ समझौता हुआ. 2024 में संबंधित समिति से मंजूरी मिली थी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि परियोजना में नियमों से कोई विचलन हुआ है तो उसे रोका जा सकता है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यावरण, वन्यजीव और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों से विस्तृत रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए हैं. दूसरी तरफ, पर्यावरणविदों ने स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच की मांग की है.

The visuals and reports of heavy machinery operating near the pristine Sheshnag Lake, in the glacial zone of Pahalgam are very disturbing, raising serious concern among people about the ecological impact of construction in this fragile Himalayan region. With our glaciers already retreating, and recent devastating glacier-related floods in neighbouring Nepal reminding us of the growing vulnerability of the Himalayas, such activities raise alarm. Kashmir has always warmly welcomed Amarnath Yatra pilgrims, and improving facilities for them has never been an issue. But not at the cost of our fragile ecosystem. Those governing owe answers to people for the serious environmental concerns created by such “developmental projects”! Our precious mountains, glaciers and water bodies need protection not plunder, for now and for the future generations. So this must be immediately stopped. — Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) November 23, 2026

आस्था और विकास के साथ प्रकृति की सुरक्षा भी जरूरी

शेषनाग झील का विवाद केवल एक सड़क या रास्ते को चौड़ा करने का मामला नहीं है. यह इस बात की परीक्षा है कि हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके में विकास किस तरह किया जाना चाहिए.

वैज्ञानिक दृष्टि से यह कहना सही नहीं होगा कि शेषनाग के पास सड़क निर्माण होते ही ग्लेशियर पिघल जाएंगे या तापमान अचानक बढ़ जाएगा. लेकिन यह भी उतना ही गलत होगा कि भारी मशीनों से होने वाली खुदाई, मोरेन की कटाई, धूल, प्रदूषण और जल निकासी में बदलाव का कोई पर्यावरणीय असर नहीं पड़ेगा.

हिमालय में एक छोटी सी ढलान का असंतुलन भी नीचे बसे इलाकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. इसलिए किसी भी निर्माण से पहले वैज्ञानिक अध्ययन, पारदर्शिता और पर्यावरणीय सुरक्षा के उपाय अनिवार्य होने चाहिए.

अमरनाथ यात्रा की धार्मिक महत्ता तभी सुरक्षित रह सकती है, जब उसके रास्ते में आने वाली नदियां, झीलें, पहाड़ और ग्लेशियर भी सुरक्षित रहें. विकास का असली उद्देश्य प्रकृति से मुकाबला करना नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होना चाहिए.

---- समाप्त ----