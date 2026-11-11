12 साल से लगातार गर्म है धरती, 2027 में अल-नीनो तपाएगा : WMO की रिपोर्ट

धरती सिर्फ गर्म नहीं हो रही, उसका पूरा मिजाज बिगड़ रहा है. कहीं लू से लोग बेहाल हैं. कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है. कहीं ग्लेशियर पिघलकर गांव बहा ले जा रहे हैं. तुर्किये के अंताल्या में 9 नवंबर से कॉप-31 जलवायु सम्मेलन शुरू हो चुका है. इसी मौके पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने नई रिपोर्ट जारी की है. जिसमें साफ कहा गया है कि पिछले 12 साल दुनिया के सबसे गर्म साल रहे हैं.

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2023 से 2026 के चार साल तो सबसे ऊपर हैं. जनवरी से सितंबर 2026 तक धरती का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले करीब 1.47 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. आम आदमी के लिए इसका मतलब है कि गर्मी पहले से कहीं ज्यादा झेलनी पड़ रही है और आगे और बढ़ने वाली है.

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रिपोर्ट की सबसे बड़ी चिंता अल-नीनो को लेकर है. प्रशांत महासागर में बन रहा यह सिस्टम पहले से जमा गर्मी को और तेजी से हवा में छोड़ देता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि दिसंबर तक यह अल-नीनो बहुत ताकतवर हो सकता है और उसका असर 2027 तक दिखेगा.

इससे लू, सूखा, बेमौसम बारिश और तेज तूफान बढ़ सकते हैं. किसान भाई समझ सकते हैं कि मॉनसून अनियमित हो जाए तो फसल कैसे होगी. शहरों में बिजली की मांग बढ़ेगी. पानी की किल्लत होगी. बीमारियां फैलेंगी. अल-नीनो नई गर्मी नहीं बनाता लेकिन मौजूदा गर्मी को कई गुना खतरनाक बना देता है.

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समुद्र में उफान और ग्लेशियर पिघलने का संकट

धरती की अतिरिक्त गर्मी का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्र सोख लेते हैं. नतीजा यह कि समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं. 2026 लगातार दसवां साल बनने वाला है जब समुद्र का तापमान नया रिकॉर्ड तोड़ेगा. गर्म समुद्र से तूफान ज्यादा ताकतवर बनते हैं. मछलियां मरती हैं. समुद्री बर्फ पिघलती है.

वैश्विक समुद्री जलस्तर 2026 में नई ऊंचाई पर पहुंच गया. ग्लेशियरों की हालत और खराब है. 2025 में दुनिया के ग्लेशियरों ने 400 अरब टन से ज्यादा बर्फ खो दी. इतनी बर्फ से हर सेकंड पांच ओलंपिक स्विमिंग पूल भरे जा सकते थे. पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह सीधा खतरा है क्योंकि ग्लेशियर झीलें फट सकती हैं और बाढ़ आ सकती है.

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भारत और दुनिया पर पड़ी गर्मी की भारी मार

रिपोर्ट में भारत का जिक्र भी है. अप्रैल 2026 में भीषण गर्मी ने करीब 14.65 करोड़ लोगों को प्रभावित किया. खेतों में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक और गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. नेपाल में अगस्त के अंत में ग्लेशियर और चट्टान खिसकने से आई बाढ़ ने 1300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली.

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यूरोप में गर्मी, सूखा और जंगलों की आग से 30 हजार से ज्यादा अतिरिक्त मौतें हुईं. पानी का भंडार भी 2014 से लगातार घट रहा है. यानी सिर्फ तापमान नहीं, पीने का पानी और खेती भी खतरे में है. अल-नीनो के कारण सूखा और बाढ़ दोनों बढ़ सकते हैं. बारिश पर निर्भर खेती करने वाले किसानों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता है. फसलें बर्बाद होंगी तो अनाज महंगा होगा.

गर्मी से लू लगना, जंगलों के धुएं से सांस की बीमारी, कुपोषण और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं. गरीब परिवारों पर बोझ सबसे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि उनके पास एसी या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होतीं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि जलवायु संकट का सबसे बड़ा बोझ उन देशों पर पड़ रहा है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है. इसलिए अमीर देशों को उत्सर्जन कम करना होगा और गरीब देशों की मदद करनी होगी.

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अभी उम्मीद बाकी है, लेकिन चेतावनी के साथ

इतनी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी बात भी है. बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाले देशों की संख्या 2015 के 56 से बढ़कर 2025 में 136 हो गई है. इससे बाढ़, तूफान या गर्मी आने से पहले लोगों को अलर्ट मिल सकता है. जानें बचाई जा सकती हैं. लेकिन सिर्फ चेतावनी काफी नहीं. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटानी होगी, साफ ऊर्जा बढ़ानी होगी और पेड़ लगाने होंगे.

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WMO की रिपोर्ट का संदेश साफ है कि धरती के पास अब चेतावनियों की कमी नहीं, कमी है समय रहते ठोस कदम उठाने की. प्रकृति इंतजार नहीं करेगी. हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी तभी आने वाले सालों में कहर कम हो सकेगा.

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