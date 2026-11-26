डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक्शन मोड में हैं और उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ बम फोड़ने की शुरुआत कर दी है. हालांकि, इस बार भी दर्जनभर से ज्यादा देशों की हिट लिस्ट में ट्रंप के निशाने पर सबसे ऊपर चीन है, लेकिन भारत के लिए उन्होंने डबल गेम खेल दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ में भारत पर डील के 17% और डील के बिना 25% टैरिफ लगाने की तैयारी है. एक्सपर्ट इसके पीछे बड़ा कारण India-US Trade Deal को बता रहे हैं, जो लंबे समय से अटकी हुई है.

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भारत के लिए टैरिफ फिर चुनौती

Donald Trump Tariff एक बार फिर से भारत के सामने एक चुनौती की तरह खड़ी हो गई है, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डुअल-रेट टैरिफ फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है. इसे आसान शब्दों में समझें, तो भारत-US ट्रेड डील पर अगर समझौता हो जाता है, तो फिर भारत पर US Tariff 17% लगेगा, लेकिन बिना किसी बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के भारतीय एक्सपोर्ट पर अमेरिका 25% तक टैरिफ लगा सकता है.

टैरिफ बना ट्रंप का हथियार

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के ऑफिस ने मार्च 2026 में शुरू हुई जांच के बाद दुनिया के 14 देशों को टारगेट करते हुए नए टैरिफ का प्रस्ताव दिया है. इसमें भारत, चीन, जापान समेत अन्य देश शामिल हैं. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की मानें, तो प्रस्तावित सेक्शन 301 टैरिफ का मकसद साफ तौर पर स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल ओवरकैपेसिटी को ठीक करना है और ये एक अलग कानूनी फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम को फिर असरदार तरीके से शुरू करता है.

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ट्रंप टैरिफ के इस नए फ्रेमवर्क के तहत, बिना ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों को ज्यादा बेसलाइन ड्यूटी का सामना करना पड़ेगा, जबकि जो देश टैरिफ के खौफ से अमेरिका संग एग्रीमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे देशों पर कम टैरिफ रेट लग सकता है.

8% का अंतर, भारत पर असर समझें

भारत के लिए Trump Tariff प्रपोजल में 8% के अंतर को समझें, तो ये भारत के लिए अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत पूरी करने के लिए एक फाइनेंशियल फायदा देता है, भले ही वॉशिंगटन को ट्रेड में छूट देने के संभावित इकोनॉमिक खर्च को लेकर चिंताएं सामने हों.

भारत के लिए, दो प्रस्तावित टैरिफ रेट्स के बीच के अंतर का एक्सपोर्टर्स पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है. जहां 100,000 डॉलर की कीमत वाले एक शिपमेंट पर 25% टैरिफ 25,000 डॉलर की ड्यूटी में बदल जाएगा, जबकि प्रस्तावित डील रेट के तहत 17,000 डॉलर की ड्यूटी लगेगी. हालांकि, इस कैलकुलेशन में टैक्सेबल वैल्यू वर्तमान वाली और दूसरी लागू ड्यूटीज शामिल नहीं हैं.

भारत को मार्जिन, लेकिन ये नुकसान सामने

भारत का प्रस्तावित 17% डील रेट कई कॉम्पिटिटर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के मुकाबले थोड़ा हेडलाइन टैरिफ एडवांटेज देता है, क्योंकि बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड पर 18% का प्रस्तावित डील रेट, जबकि वियतनाम और चीन पर 20% लागू होगा.

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GTRI ने तर्क दिया है कि मार्जिनल टैरिफ एडवांटेज भारत को एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से भारत को नुकसान भी हो सकते हैं. दरअसल, कम टैरिफ से एक्सपोर्टर्स को तुरंत राहत मिल सकती है, लेकिन बड़े आर्थिक असर वॉशिंगटन के मार्केट एक्सेस और पॉलिसी में छूट पर निर्भर करेंगे.

इसके अलावा देश एकतरफा व्यापार रियायतें देकर कम ड्यूटी पा सकते हैं, बिना उस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पर ध्यान दिए जिसकी वजह से जांच शुरू हुई थी. GTRI ने यह भी चेतावनी दी है कि ग्राहम टैरिफ का 100% तक का संभावित खतरा भारत के लिए अनिश्चितता का एक और कारण बना हुआ है.

भारत ने US के दावे को किया खारिज

ट्रंप प्रशासन ने जिस जांच के बाद ये टैरिफ बम फोड़ा है, भारत ने बुधवार को वॉशिंगटन के इस दावे को खारिज कर दिया है कि देश के पास किसी भी सेक्टर में स्ट्रक्चरल एक्स्ट्रा कैपेसिटी है. सरकार के कॉमर्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के पास किसी भी सेक्टर में स्ट्रक्चरल एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है. जबिक जल्द से जल्द अमेरिका के साथ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए कमिटेड है.

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भारत-US डील में अब तक क्या-क्या?

भारत-अमेरिका डील को लेकर बातचीत का सिलसिला 13 फरवरी 2025 को शुरु हुआ था और अब तक फाइनल नहीं हो पाया है. इस डील का उद्देश्य 2030 तक India-US Trade को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. सब सही चल रहा था, लेकिन अप्रैल में ट्रंप ने पहली बार टैरिफ बम फोड़ा और जबकि एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर ऐसा पेंच फंसा कि डील आगे बढ़ गई.

2026 के फरवरी में एक बार फिर ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ी और दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी कर दिया, US टैरिफ को 18% कर दिया गया. इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को अमान्य करार दिया, तो फिर डील अटक गई. इसके बाद अमेरिका ने इंडस्ट्रियल कैपिसिटी को लेकर जांच शुरू की और इसे लेकर अब नया टैरिफ प्रस्ताव जारी कर दिया है.

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