धरती पर मंडरा रहा दोहरा खतरा! अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ेगी तबाही, UN ने चेताया

तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के पहले दिन जलवायु संकट के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और कृषि पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने चेताया कि दुनिया खतरनाक रूप से गर्म हो रही है और जलवायु संकट अब वैश्विक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है.

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विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइमन स्टील ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों, बहुत गर्मी, जहरीले प्रदूषण, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव और जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक निर्भरता को लेकर गंभीर चिंता जताई.

ये प्रेस कॉन्फ्रेंस WMO की नई रिपोर्ट State of the Climate Update 2026 के जारी होने के मौके पर आयोजित की गई. स्टील ने चेतावनी दी कि एक बेहद शक्तिशाली अल नीनो जलवायु प्रभावों को और तेज कर रहा है, जिससे दुनिया को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.

उन्होंने बताया कि एक तरफ पहले से गर्म हो रहा ग्रह और दूसरी तरफ चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती तीव्रता. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'दुनिया खतरनाक रूप से गर्म हो रही है. एक सुपर अल नीनो जलवायु प्रभावों को और ज्यादा तेज कर रहा है और एक घातक दोहरी मार पहुंचा रहा है.'

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ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब COP31 के पहले दिन का आधिकारिक विषय खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य रखा गया. सम्मेलन में इन तीनों क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का अटूट हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

जलवायु संकट अब वैश्विक स्वास्थ्य संकट: साइमन स्टीलप्रेस

कॉन्फ्रेंस में साइमन स्टील ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर अब सिर्फ पर्यावरण, जंगलों और समुद्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधे मानव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता को प्रभावित कर रहा है. उन्होंने कहा, 'जलवायु संकट अब महामारी के स्तर का वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है. जहरीले प्रदूषण से लेकर अत्यधिक गर्मी तक और स्वास्थ्य प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली जलवायु आपदाओं तक, इसके प्रभाव लगातार गंभीर होते जा रहे हैं.'

स्टील ने खासतौर से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और मातृ स्वास्थ्य पर बढ़ते तापमान के प्रभावों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि गर्भावस्था, नवजात शिशुओं और मातृ स्वास्थ्य पर बढ़ती गर्मी का असर एक उभरती हुई स्वास्थ्य आपदा है, जिस पर जलवायु संकट की साफ छाप दिखाई देती है. ये मुद्दा विकासशील देशों के लिए खासतौर पर अहम है, जहां पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, स्वच्छ पानी और मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में असमानता मौजूद है.

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उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा गर्मी के दौरान गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को अतिरिक्त स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप तैयार करना अब सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र का विषय नहीं, बल्कि जलवायु अनुकूलन की अनिवार्य प्राथमिकता बन गया है.

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को बताया संकट की जड़

साइमन स्टील ने जलवायु संकट के मूल कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इंसानियत अभी भी भारी मात्रा में कोयला, तेल और गैस जला रही है और जंगलों को तबाह कर रही है. उनके मुताबिक, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता न सिर्फ वैश्विक तापमान बढ़ा रही है, बल्कि परिवारों, व्यवसायों और सरकारों के लिए आर्थिक संकट भी पैदा कर रही है.

उन्होंने COP31 में देशों के सामने एक विकल्प रखते हुए कहा, 'इस COP में देशों के सामने एक विकल्प है- बिजली आधारित भविष्य या आर्थिक झटका. वैश्विक अर्थव्यवस्था को बिजली के युग के अनुरूप बदलें या परिवारों, कंपनियों और सरकारों के लिए जीवाश्म ईंधन की कीमतों का लगातार बोझ स्वीकार करें और इसमें स्वास्थ्य प्रणालियां भी शामिल हैं.'

स्टील ने आगे कहा कि ऊर्जा दक्षता वाली विद्युत तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा, ग्रह को गर्म करने वाले प्रदूषण और घरेलू ऊर्जा खर्च में लगातार हो रही बढ़ोतरी से निपटने के जरूरी समाधान हैं. ये बयान ऐसे समय में आया है जब ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों, जीवाश्म ईंधन की कीमतों और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को लेकर वैश्विक बहस तेज है. उनका संदेश साफ था कि ऊर्जा परिवर्तन सिर्फ जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी रास्ता है.

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WMO की रिपोर्ट: 2026 के चार सबसे गर्म सालों में शामिल होने का अनुमान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में WMO की महासचिव प्रो. सेलेस्टे साउलो ने State of the Climate Update 2026 के अहम नतीजे पेश किए. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाण बेहद मजबूत हैं और दुनिया लगातार नए जलवायु रिकॉर्ड देख रही है. ग्रीन हाउस गैसों का मौजूदा स्तर इस बात का संकेत है कि तापमान बढ़ने का संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है. साउलो के मुताबिक, पिछले 12 साल (2015–2026) रिकॉर्ड में सबसे गर्म सालों में शामिल हैं. पिछले चार साल, जिनमें 2026 भी शामिल है, रिकॉर्ड के चार सबसे गर्म साल में हैं.

जनवरी से सितंबर 2026 के बीच वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. समुद्रों में गर्मी लगातार दसवें साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची. समुद्र का औसत स्तर भी सैटेलाइट रिकॉर्ड में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. WMO के मुताबिक, मजबूत अल नीनो के कारण 2026 के शेष महीनों में तापमान और बढ़ने की आशंका है. इसका प्रभाव 2027 में भी दिखाई दे सकता है.

साउलो ने कहा, 'हम मौसम की चरम स्थितियों को और ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं. हीटवेव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और भारी बारिश की घटनाएं हमारी ऐतिहासिक जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा तेजी से तीव्र हो रही हैं.' उन्होंने कहा कि मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव अस्वीकार्य रूप से ज्यादा हो गया है.

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अल नीनो से 2027 में बढ़ सकता है जलवायु संकट

WMO की रिपोर्ट में 2026–27 के अल नीनो को विशेष चिंता का विषय बताया गया है. साउलो ने कहा कि वर्तमान अल नीनो पहले देखी गई परिस्थितियों से अलग और असाधारण रूप से शक्तिशाली है. WMO के मुताबिक, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर अल नीनो की स्थिति घोषित की जाती है.

संगठन के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच ये अंतर इस सीमा से लगभग चार गुना तक पहुंच सकता है. अल नीनो के कारण दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ज्यादा गर्मी, सूखा और भारी वर्षा का खतरा बढ़ सकता है. इसका असर कृषि उत्पादन, सिंचाई, खाद्य आपूर्ति और ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ने की आशंका है.

भारत और दक्षिण एशिया जैसे कृषि पर निर्भर क्षेत्रों के लिए ये विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि मौसम में असामान्य बदलाव फसलों की उत्पादकता, जल उपलब्धता और खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं.

भारत, पाकिस्तान और एशिया में भी चरम गर्मी का प्रभाव

WMO महासचिव ने अपने संबोधन में भारत और पाकिस्तान सहित एशिया के बड़े हिस्सों में 2026 के दौरान खतरनाक गर्मी की घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यूरोप में बहुत गर्मी के कारण लाखों लोग असहनीय तापमान के संपर्क में आए और सिर्फ यूरोप में ही हजारों अतिरिक्त मौतें दर्ज होने का अनुमान है. उन्होंने चीन और नेपाल में हुई आपदाओं का भी जिक्र किया, जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर, चट्टानों के खिसकने, बाढ़ और निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों की संवेदनशीलता को उजागर किया.

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इसके अलावा, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बाढ़ तथा एशिया, प्रशांत क्षेत्र और मध्य अमेरिका के कई देशों में सूखे की स्थिति का भी जिक्र किया. इन घटनाओं से ये साफ होता है कि जलवायु परिवर्तन अब अलग-अलग क्षेत्रों की समस्या नहीं है. इसका असर वैश्विक खाद्य आपूर्ति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और मानवीय सुरक्षा पर एक साथ पड़ रहा है.

साउलो: शुरुआती चेतावनी प्रणालियों में प्रगति, लेकिन निवेश की जरूरत बरकरार

WMO महासचिव सेलेस्टे साउलो ने जलवायु संकट की गंभीरता के साथ-साथ कुछ सकारात्मक प्रगति का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली (Multi-Hazard Early Warning Systems) की जानकारी देने वाले देशों की संख्या 2015 में 56 थी, जो 2025 में बढ़कर 136 हो गई. उन्होंने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि सामूहिक प्रयासों से प्रगति मुमकिन है. हालांकि उन्होंने चेताया कि प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए मौसम संबंधी आंकड़ों, वैज्ञानिक निगरानी और पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों में लगातार निवेश जरूरी है.

साउलो ने कहा, हम आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ सकते.' उनका संदेश COP31 के लिए साफ था कि जलवायु विज्ञान, मौसम संबंधी अवलोकन और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए समय रहते चेतावनी उपलब्ध कराना सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की पहल नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सामूहिक जिम्मेदारी है.

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वेलकम ट्रस्ट ने भी जलवायु और स्वास्थ्य के संबंध पर दिया जोर

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैश्विक परोपकारी संस्था Wellcome Trust के Climate and Health निदेशक डॉ. एलन डैंगूर भी शामिल हुए. जलवायु और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली इस संस्था की भागीदारी इस बात को दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य नीति और सार्वजनिक निवेश के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है.

डॉ. डैंगूर की उपस्थिति ने इस चर्चा को एक अहम वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आयाम दिया. उनके पूर्व प्रकाशित वक्तव्यों में भी जलवायु परिवर्तन को मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया गया है. उन्होंने बहुत ज्यादा गर्मी, वायु प्रदूषण और चरम मौसम की घटनाओं से विशेष रूप से कमजोर समुदायों को बचाने के लिए विज्ञान आधारित समाधानों की जरूरत पर जोर दिया है.

Wellcome ने इससे पहले भी स्वच्छ ऊर्जा, उत्सर्जन में कटौती और स्वास्थ्य सुरक्षा को एक-दूसरे से जुड़े मुद्दों के रूप में पेश किया है. संपादकीय सावधानी: इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध COP31 प्रेस कॉन्फ्रेंस के विवरण में डॉ. डैंगूर की मौजूदगी की पुष्टि है, लेकिन उनका पूरा संबोधन मौजदू नहीं है. इसलिए उनके नाम से कोई अपुष्ट प्रत्यक्ष उद्धरण शामिल नहीं किया गया है.

जलवायु कार्रवाई का केंद्र स्वास्थ्य और जीवन रक्षा होना चाहिए

COP31 के पहले दिन अंताल्या से सामने आए संदेश की अहमियत सिर्फ नए तापमान रिकॉर्ड या अल नीनो की चेतावनी तक सीमित नहीं है. ये सम्मेलन वैश्विक नीति निर्माताओं को याद दिला रहा है कि जलवायु परिवर्तन का असल मायने लोगों के जीवन, स्वास्थ्य, भोजन, पानी और आर्थिक सुरक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव है.

खासतौर से विकासशील देशों के लिए ये सवाल अहम है कि जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य प्रणालियों, मौसम पूर्व चेतावनी नेटवर्क, टिकाऊ कृषि और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए वित्त कहां से आएगा. कमजोर देशों को जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत है. इसके साथ ही विकसित देशों की जलवायु वित्त संबंधी प्रतिबद्धताओं को लागू करना भी जरूरी होगा.

अंताल्या में COP31 के पहले दिन की चर्चा ने ये साफ किया है कि जलवायु नीति को सिर्फ कार्बन उत्सर्जन के आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा जा सकता. इसे मातृ और शिशु स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, कृषि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता से जोड़ना होगा.

COP31 के सामने सबसे बड़ा सवाल

साइमन स्टील का ‘Electric or Shock’ वाला संदेश इस सम्मेलन के व्यापक राजनीतिक और आर्थिक विमर्श को सामने रखता है. दुनिया के सामने विकल्प है कि वो स्वच्छ ऊर्जा और विद्युत आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़े या जीवाश्म ईंधन की कीमतों, प्रदूषण और जलवायु आपदाओं का बढ़ता बोझ उठाती रहे. WMO की रिपोर्ट ने वैज्ञानिक आधार पर चेतावनी दी है कि 2026 और 2027 दुनिया के लिए बेहद अहम साल साबित हो सकते हैं.

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अब निगाहें COP31 के देशों पर हैं कि वो जलवायु विज्ञान से मिले संकेतों को किस तरह ठोस नीतियों, वित्तीय सहायता और जमीनी कार्रवाई में बदलते हैं. अंताल्या से उठती सबसे महत्वपूर्ण आवाज यही है कि जलवायु कार्रवाई सिर्फ ग्रह को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए भी अनिवार्य है.

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