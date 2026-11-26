गुजरात के राजकोट में एक सड़क हादसे ने हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. ट्रक और स्कूटर की टक्कर में पति-पत्नी की मौत हो गई. महिला करीब चार महीने की प्रेग्नेंट थी. हादसे में कपल की पांच साल की बेटी घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया.

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हादसा गुजरात के राजकोट में राजकोट-कालावड रोड पर हुआ. वडवाजड़ी गांव के पास एक ट्रक और स्कूटर की जोरदार टक्कर हो गई. स्कूटर पर मितेश वाघेला, उनकी पत्नी कविताबेन और पांच साल की बेटी जीनल सवार थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि मितेश और कविताबेन की मौके पर ही मौत हो गई. जीनल घायल हो गई. उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. कविताबेन करीब चार महीने की गर्भवती थीं.

मेटोडा GIDC पुलिस स्टेशन के हेड कॉन्स्टेबल मनोज आहिर के मुताबिक, हादसा शाम करीब 8 बजे हुआ. 33 साल के मितेश वाघेला अपनी पत्नी 25 वर्षीय कविताबेन वाघेला और बेटी जीनल के साथ स्कूटर से जा रहे थे.

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वे राजकोट-कालावड रोड पर वडवाजड़ी गांव के पास पहुंचे ही थे कि उनका स्कूटर एक ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि मितेश और कविताबेन को संभलने का मौका तक नहीं मिला. दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पांच साल की जीनल इस हादसे में घायल हुई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. कविताबेन करीब चार महीने की गर्भवती थीं.

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मितेश मूल रूप से पोरबंदर जिले के कळछ गांव के रहने वाले थे. फिलहाल वह राजकोट के खीरसरा रणमलजी इलाके के नए प्लॉट में परिवार के साथ रहते थे. मितेश मेटोडा GIDC की एक फैक्ट्री में काम करते थे.

ट्रक छोड़कर भाग गया ड्राइवर

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मेटोडा GIDC पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है. हादसा किस वजह से हुआ, ट्रक और स्कूटर की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल इस हादसे में घायल जीनल अस्पताल में है.

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