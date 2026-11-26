राजस्थान के पुष्कर मेले में आपने बड़े-बड़े घोड़े, ऊंट और भारी-भरकम भैंसें तो खूब देखी होंगी, लेकिन इस बार मेले में एक ऐसी भैंस पहुंची है, जिसका कद देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इसका नाम पिंकी है और इसकी ऊंचाई महज 2 फीट है. हैरानी की बात यह है कि इतनी छोटी होने के बावजूद इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है. महाराष्ट्र से करीब 1100 किलोमीटर का सफर तय करके आई पिंकी को देखने के लिए मेले में लोगों की भीड़ जुट रही है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है. आखिर इस छोटी सी भैंस में ऐसा क्या खास है कि इसके मालिक ने इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये बताई है?

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2 फीट की है पिंकी, देखने के लिए जुट रही भीड़

राजस्थान के अजमेर जिले में हर साल लगने वाला पुष्कर पशु मेला दुनियाभर में मशहूर है. यहां अलग-अलग नस्लों के घोड़े, ऊंट और भैंसें देखने को मिलती हैं. इस बार मेले में महाराष्ट्र के ठाणे से आई पिंकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. करीब 5 साल की पिंकी की ऊंचाई सिर्फ 2 फीट बताई जा रही है. आमतौर पर भैंसों का कद इससे काफी ज्यादा होता है. ऐसे में पिंकी को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कई लोग उसे करीब से देखने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कुछ उसके साथ सेल्फी और वीडियो बना रहे हैं.

पिंकी के मालिक सोहिल शकील उसे करीब 1100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के ठाणे से पुष्कर मेले में लेकर आए हैं. इतने लंबे सफर के बाद भी पिंकी मेले में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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मालिक ने क्यों बताई 1 करोड़ रुपये कीमत?

पिंकी की छोटी हाइट के साथ-साथ उसकी कीमत भी लोगों को हैरान कर रही है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है. कुछ जगहों पर 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के दावे भी किए गए हैं. हालांकि, इस कीमत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. न ही किसी खरीदार के सामने आने की जानकारी है. पिंकी के मालिक का मानना है कि उसका छोटा कद, शांत स्वभाव और अनोखा रूप उसे दूसरे जानवरों से अलग बनाता है. इसी वजह से वह उसे बेहद खास मानते हैं.

आखिर इतनी छोटी क्यों है पिंकी?

पिंकी को देखकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर उसकी हाइट इतनी कम कैसे है? क्या वह किसी खास छोटी नस्ल की भैंस है? उसके मालिक सोहिल शकील के मुताबिक, पिंकी का छोटा कद किसी विशेष नस्ल की वजह से नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक है. पांच साल की उम्र होने के बावजूद उसका शारीरिक विकास सामान्य भैंसों की तरह नहीं हुआ है. बताया जाता है कि पिंकी की मां की ऊंचाई भी करीब 3 फीट थी. उसकी मां रोजाना लगभग 2 लीटर दूध देती थी. वहीं, पिंकी ने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है.

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पिंकी की देखभाल में रखते हैं खास ध्यान

पिंकी के मालिक उसकी सेहत और आराम का खास ध्यान रखते हैं. उसे सादा खाना, साफ पानी और आराम दिया जाता है. मालिक के मुताबिक, पिंकी को तेज आवाज पसंद नहीं है. इसलिए जब वह थकी हुई होती है, तो उसे ढोल-नगाड़ों और ज्यादा शोर वाली जगहों से दूर रखा जाता है.

क्या दुनिया की सबसे छोटी भैंस है पिंकी?

पिंकी के मालिक का दावा है कि वह दुनिया की सबसे छोटी भैंस हो सकती है. हालांकि, अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या किसी दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है. इससे पहले महाराष्ट्र की राधा नाम की एक भैंस भी अपने छोटे कद की वजह से चर्चा में आई थी. उसकी ऊंचाई करीब 2 फीट 8 इंच बताई गई थी और उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी. ऐसे में पिंकी का 2 फीट का कद लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा रहा है. पुष्कर मेले में इस बार कई दूसरे अनोखे जानवर भी पहुंचे हैं, लेकिन पिंकी ने अपने छोटे कद से सबका ध्यान खींच लिया है. बड़े-बड़े जानवरों के बीच इस नन्ही भैंस की लोकप्रियता देखकर साफ है कि कभी-कभी छोटी चीजें भी बड़ी पहचान बना लेती हैं.

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