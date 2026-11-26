चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग और एलिस हुआंग के अफेयर को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है. जेन्सन हुआंग के साथ एलिस का अफेयर शुरू होने के बाद चीन का 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' उन पर निगरानी रख रहा था और उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था.

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'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस के स्टाफ को दी गई एक सीक्रेट ब्रीफिंग में खुफिया अधिकारियों ने इस बारे में बताया. हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जानकारी में अब भी कुछ कड़ियां अधूरी हैं.

इसके साथ ही फिलहाल इस बात के संकेत नहीं हैं कि एलिस को खास तौर पर जेन्सन हुआंग की जासूसी करने को कहा गया था या उन्होंने कोई बेहद संवेदनशील जानकारी चीन को दी.लेकिन कई सूत्रों ने बताया कि वसंत 2025 से एलिस एक MSS अधिकारी के संपर्क में थीं.

एलिस के पति के भी MSS से करीबी रिश्ते

चीनी कानून के तहत वहां के नागरिकों के लिए जरूरत पड़ने पर खुफिया एजेंसियों की मदद करना जरूरी होता है, जिससे अमेरिकी अधिकारियों की चिंता बढ़ गई. ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि एलिस के पति माने जाने वाले कांग वेई के MSS के साथ और भी करीबी रिश्ते थे.

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मार्को रुबियो के गोपनीय मेमो से सिक्योरिटी रिस्क का खुलासा

हाउस और सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के स्टाफ को ये दो घंटे की ब्रीफिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जेन्सन हुआंग को दोबारा एनवीडिया का सीईओ बनवाने में दखल करने के दो दिन बाद दी गई. एलिस हुआंग सिंगापुर की कंपनी 'मेगास्पीड' में वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं, जिस पर संवेदनशील अमेरिकी तकनीक चीन भेजने के आरोप में जांच चल रही है.

इस साल वसंत में विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने एक गोपनीय मेमो तैयार किया था. इसके जरिए उन्होंने एलिस से जुड़े खतरों के बारे में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक, सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ और तत्कालीन खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड समेत शीर्ष अधिकारियों को अलर्ट किया था.

रुबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी इस खुफिया जानकारी के बारे में बताया था. हालांकि, कांग्रेस की दोनों समितियों के कहने के बावजूद मंगलवार की ब्रीफिंग में ये मेमो नहीं दिखाया गया. वहीं, चीन ने एलिस के जासूस होने के आरोपों को खारिज किया है.

इस्तीफा, वापसी और अब संसद के सामने पेशी

इस महीने की शुरुआत में मेमो की बात सामने आने के बाद जेन्सन हुआंग ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात स्वीकार की थी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन दो हफ्ते से भी कम समय में बोर्ड ने उन्हें बहाल कर दिया. 'CBS न्यूज' की मानें तो ट्रंप प्रशासन ने एनवीडिया को भरोसा दिया था कि जेन्सन हुआंग न्याय विभाग की किसी जांच के दायरे में नहीं हैं, हालांकि ये राहत एलिस हुआंग के लिए नहीं है.

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मेगास्पीड और सुपर माइक्रो कंप्यूटर के खिलाफ FBI और न्याय विभाग की आपराधिक जांच अभी जारी है. अब अगले हफ्ते जेन्सन हुआंग अमेरिकी संसद (कैपिटल हिल) में सांसदों के सवालों का जवाब देने के लिए पेश होंगे.

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