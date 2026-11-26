CM Vijay Royal Look: शादी-ब्याह के फंक्शन में जहां मेहमान अक्सर अपने फैशन और स्टाइल से महफिल लूटने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी तामझाम के अपने लुक से सबका ध्यान खींच लेते हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय भी कुछ ऐसे ही अंदाज में नजर आए. चेन्नई के नीलांकरई में आयोजित डीएमडीके के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एल.के. सुधीश की बेटी के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे CM विजय का अंदाज बेहद खास रहा. उन्होंने न तो कोई चमक-दमक वाला आउटफिट चुना और न ही जरूरत से ज्यादा एक्सेसरीज कैरी कीं. इसके बजाय रॉयल ब्लू बंदगले, ब्लैक ट्राउजर और क्लासिक फुटवियर के साथ ऐसा लुक अपनाया, जो एलिगेंट होने के साथ काफी रॉयल भी लगा. उनकी तस्वीरें सामने आते ही उनके स्टाइल की चर्चा होने लगी. चलिए जानते हैं CM विजय क्या पहनकर पहुंचे.



रॉयल ब्लू बंदगले में दिखा CM विजय का क्लासी अंदाज

CM विजय ने रिसेप्शन के लिए रॉयल ब्लू कलर का बंदगला चुना. नेहरू कॉलर वाला यह आउटफिट उनके पूरे लुक को काफी शार्प और रॉयल टच दे रहा था. जैकेट की फिटिंग से लेकर इसकी बटन डिटेलिंग तक हर चीज काफी शानदार और सलीकेदार नजर आई. उन्होंने बंदगले को पूरी तरह बंद रखा, जिससे उनके लुक में क्लासिक इंडियन फॉर्मल वियर वाली झलक देखने को मिली.

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इस आउटफिट की सबसे खास बात इसका गहरा नीला रंग था. यह न तो बहुत ज्यादा चमकीला था और न ही बिल्कुल सिंपल. रॉयल ब्लू शेड ने उनके लुक को शाही बना दिया. जैकेट की बाईं तरफ चेस्ट पॉकेट पर छोटी-सी डिटेलिंग भी नजर आई, जो आउटफिट को एक फिनिश्ड लुक दे रही थी.



ब्लैक ट्राउजर और फॉर्मल शूज से पूरा किया लुक

बंदगला जैकेट के साथ CM विजय ने ब्लैक कलर की स्ट्रेट-फिट ट्राउजर पहनी. नीले और काले रंग का यह कॉम्बिनेशन काफी क्लासी लग रहा था. उन्होंने इसके साथ ब्लैक लेदर फॉर्मल शूज कैरी किए, जो उनके पूरे आउटफिट के साथ अच्छी तरह मैच कर रहे थे.

उन्होंने अपने लुक में किसी तरह की एक्स्ट्रा लेयरिंग या भारी एक्सेसरीज शामिल नहीं की. यही वजह रही कि उनका आउटफिट ज्यादा भड़कीला होने के बजाय बेहद सलीकेदार और एलिगेंट नजर आया. वेडिंग रिसेप्शन जैसे खास मौके के लिए उनका यह इंडो-वेस्टर्न फॉर्मल लुक एक अच्छा स्टाइल इंस्पिरेशन भी देता है.



ट्रिम्ड दाढ़ी ने बढ़ाया चार्म

CM विजय ने अपने लुक को हेयरस्टाइल और ग्रूमिंग के साथ भी काफी नेचुरल रखा. उनके बालों में वॉल्यूम नजर आया. उन्होंने बालों को किसी बहुत ज्यादा सेट या स्लीक स्टाइल में रखने के बजाय नेचुरल अंदाज में कैरी किया. वहीं उनकी ट्रिम्ड दाढ़ी और मूंछों में दिखती ग्रे शेडिंग उनके लुक को मैच्योर और अट्रेक्टिव बना रही थी. हाथ में हल्का ब्रेसलेट या धागा भी नजर आया. चेहरे पर बड़ी स्माइल और मेहमानों का हाथ हिलाकर अभिवादन करने का उनका अंदाज उनके पूरे लुक को और खास बना रहा था.

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किसके रिसेप्शन में पहुंचे थे CM विजय?

दरअसल, CM विजय चेन्नई के नीलांकरई में आयोजित डॉ. जानू श्री सुधीश और अखिल रविकुमार के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए थे. डॉ. जानू श्री सुधीश, डीएमडीके के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एल.के. सुधीश की बेटी हैं. इस खास मौके पर CM विजय ने कपल को शादी की शुभकामनाएं दीं.

रिसेप्शन में दुल्हन सिल्वर और गोल्डन शेड के हैवी लहंगे में नजर आईं. उन्होंने भारी नेकलेस और झुमकों के साथ अपना ब्राइडल लुक पूरा किया. वहीं दूल्हे अखिल ब्लैक सूट में दिखाई दिए.

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