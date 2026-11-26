बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन जब भी किसी फैमिली फंक्शन की तस्वीरें शेयर करती हैं, तो सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ मायके पहुंचीं, जहां भाभी श्रीमा राय का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया. इस खास मौके पर ऐश्वर्या अपनी मां वृंदा राय, भाभी श्रीमा और भतीजे के साथ खूब पोज देती नजर आईं. वहीं आराध्या भी ननिहाल में मस्ती करती और परिवार के साथ खुश दिखीं. लेकिन इन खूबसूरत तस्वीरों में एक शख्स की कमी ने गॉसिप का बाजार गर्म कर दिया है. वो हैं ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन!

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मायके में ऐश्वर्या की मौज, मां-भाभी के साथ दिखा खास बॉन्ड

सामने आई तस्वीरों में ऐश्वर्या का फैमिली वाला अंदाज देखने को मिला. एक्ट्रेस अपनी मां वृंदा राय के बेहद करीब खड़ी नजर आईं. वहीं भाभी श्रीमा राय और भतीजे के साथ भी उन्होंने खुशी-खुशी तस्वीरें खिंचवाईं. इस दौरान ऐश्वर्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी. बेटी आराध्या भी ननिहाल में परिवार के बीच काफी खुश नजर आईं.

भाभी के बर्थडे पर ऐश्वर्या का यह अंदाज बता रहा है कि उन्होंने परिवार के साथ इस खास मौके को खूब एंजॉय किया. एक्ट्रेस भले ही बड़े पर्दे से दूर हों, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं.

ऐश्वर्या तो पहुंचीं, लेकिन अभिषेक बच्चन कहां रह गए?

अब इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा जिस बात ने लोगों का ध्यान खींचा, वो है अभिषेक बच्चन की गैरमौजूदगी. पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या मायके में बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनीं, लेकिन अभिषेक कहीं नजर नहीं आए. आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐश्वर्या तो अपने परिवार के बीच पहुंच गईं, लेकिन अभिषेक इस जश्न से नदारद रहे? क्या वह किसी काम में बिजी थे या फिर कोई दूसरी वजह थी?

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तो भाई की पोल बहन ने ही खोल दी. दिलचस्प ट्विस्ट तब आया, जब श्वेता बच्चन की एक तस्वीर सामने आई. इसमें वह अपनी मां जया बच्चन और भाई अभिषेक बच्चन के साथ नजर आ रही हैं. तस्वीर में श्वेता मस्ती के मूड में दिख रही हैं और जया बच्चन के सिर पर हाथ रखकर पोज दे रही हैं. वहीं अभिषेक भी दोनों के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं.

एक तरफ ऐश्वर्या अपनी मां, भाभी और मायके के परिवार के साथ जश्न मना रही थीं, तो दूसरी तरफ अभिषेक अपनी मां और बहन के साथ दिखाई दिए. अब इन तस्वीरों को देखकर फैंस के मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐश्वर्या के इस फैमिली सेलिब्रेशन में अभिषेक क्यों शामिल नहीं हुए?

तो खैर सवाल तो लोग करते रहेंगे लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही तस्वीरें फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. ऐश्वर्या-अभिषेक दोनों ही परिवार के साथ बेहद खुश नजर आए.

प्यार में डूबे दिवाली पार्टी में हुए थे स्पॉट

हाल ही में दिवाली के मौके पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय हाथों में हाथ डाले डिजाइन मनीष मल्होत्रा की पार्टी में पहुंचे थे. लाल साड़ी में ऐश्वर्या ने जैसे ही एंट्री ली, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं. ऐश्वर्या ने रेड साड़ी पर हैवी नेकलेस पहना था. एक्ट्रेस ने ब्राउन लिपिस्टिक, सटल मेकअप और ओपन हेयर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया. वहीं अभिषेक ब्लैक कलर के कुर्ता पायजामा में दिखे. कैमरे पर दोनों की केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी.

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