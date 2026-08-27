scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल के ऊपर भोटेकोशी जैसे और 47 'वाटर बम', कभी भी ला सकते हैं बड़ी तबाही

नेपाल-तिब्बत सीमा के लांगटांग-त्रिशुली क्षेत्र में सैकड़ों ग्लेशियल झीलें हैं. वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में 47 खतरनाक झीलें चिह्नित की गई हैं. जलवायु परिवर्तन से भविष्य में और विनाशकारी बाढ़ की आशंका बढ़ रही है.

Advertisement
X
नेपाल के चोलात्से पहाड़ का उत्तरी हिस्सा. इसके नीचे ग्लेशियल लेक बनी हुई है. (Photo: Getty)
नेपाल के चोलात्से पहाड़ का उत्तरी हिस्सा. इसके नीचे ग्लेशियल लेक बनी हुई है. (Photo: Getty)

नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हालिया विनाशकारी सैलाब ने एक बार फिर हिमालय के नाजुक ईकोसिस्टम को चर्चा में ला दिया है. लांगटांग लिरुंग पर्वत की ढलानों से शुरू हुई घटना में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिससे अस्थाई रुकावट बनी और फिर त्रिशुली नदी में भीषण बाढ़ आ गई. 

सवाल यह उठता है कि इस क्षेत्र में ग्लेशियल झीलें कितनी हैं. क्या वे खतरा पैदा कर सकती हैं. भविष्य में ऐसे हादसे हो सकते हैं. वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जवाब चिंताजनक है. लांगटांग घाटी और त्रिशुली नदी बेसिन नेपाल-चीन सीमा का संवेदनशील हिस्सा है. यहां ऊंचाई पर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: आधा किलोमीटर से बड़ा बर्फ का टुकड़ा 4000 फीट नीचे गिरा... नेपाल के महाप्रलय की Inside Story

सम्बंधित ख़बरें

Monsoon Rainfall Deficit
मॉनसून की उलटी चाल! कहीं बाढ़ तो कहीं बूंद-बूंद को तरसा 35% भारत
India Pralay
बेकाबू गर्मी और बाढ़... क्या 'प्रलय' की चौखट पर खड़ा है भारत?
Himalayas Snowfall
हिमालय में अनुमान से कहीं ज्यादा बर्फबारी, नई स्टडी ने बदली तस्वीर
Tibet flash flood
नेपाल से पहले सैलाब ने ऊपर ऐसे मचाई थी तबाही, देखें तिब्बत का ये वीडियो
सद्गुरु ने चीन से मांगी रेस्क्यू में मदद की इजाजत (Photo: ITG)
बाढ़ में अपनों को खोने के डर से भावुक हुए सद्गुरु, चीन से लगाई गुहार

पिघलते ग्लेशियर के आगे या ऊपर पानी जमा होकर ग्लेशियल झीलें बनाता है. इनमें सुप्राग्लेशियल (ग्लेशियर पर बनी छोटी झीलें) और प्रोग्लेशियल (ग्लेशियर के आगे बनी बड़ी झीलें) दोनों शामिल हैं. हालिया घटना मुख्य रूप से हिमस्खलन और मलबा प्रवाह से जुड़ी थी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे इलाकों में ग्लेशियल झीलों का फटना या रुके हुए पानी का अचानक निकलना आम होता जा रहा है. तिब्बत की ओर से आने वाली नदियां और नेपाल की खड़ी घाटियां इस खतरे को और बढ़ा देती हैं.  

Advertisement

वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट्स के अनुसार कोशी, गंडकी और कर्णाली बेसिन में लगभग 3624 ग्लेशियल झीलें दर्ज की गई हैं. इनमें से करीब 2070 नेपाल में, 1509 चीन के तिब्बत में और 45 भारत में हैं. 

glacial lakes Nepal Tibet border risk

इनमें से 14 झीलें इतनी बड़ी हैं कि उनके फटने से बाढ़ आ सकती है. सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 47 झीलों को पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियल लेक्स यानी संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलें माना गया है. इनमें 21 नेपाल में, 25 तिब्बत में (ट्रांसबाउंड्री) और एक भारत में स्थित हैं. इनमें से अधिकांश कोशी बेसिन में हैं.  

ग्यिरोंग-त्रिशुली और पोइक्कू-भोटेकोसी जैसे ट्रांसबाउंड्री बेसिनों पर हुए अलग अध्ययनों में दर्जनों झीलों को उच्च जोखिम वाला बताया गया है. कुछ रिपोर्ट्स में नेपाल में कुल ग्लेशियल झीलों की संख्या दो हजार से अधिक बताई गई है. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. 2000 से 2020 के बीच कई क्षेत्रों में झीलों की संख्या और क्षेत्रफल दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है. लांगटांग क्षेत्र में भी झीलों की संख्या पिछले दो दशकों में काफी बढ़ी है.  

यह भी पढ़ें: तबाही का रोडमैप...तिब्बत में भूकंप, ग्लेशियर में एवलांच, नदी का पानी रुका- फिर नेपाल में फ्लैश फ्लड

Advertisement

भविष्य में ऐसे हादसों की संभावना

वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि भविष्य में ऐसे हादसे बढ़ सकते हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं, नई झीलें बन रही हैं और पुरानी झीलें फैल रही हैं. मोरेन (ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई मिट्टी-पत्थर की दीवार) कमजोर हो रही हैं क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है. 

glacial lakes Nepal Tibet border risk

मॉनसून की भारी बारिश, भूकंप और हिमस्खलन इन झीलों को ट्रिगर कर सकते हैं. कुछ अध्ययनों का अनुमान है कि उच्च पर्वतीय एशिया में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का जोखिम सदी के अंत तक लगभग तीन गुना हो सकता है. चीन-नेपाल सीमा क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि कई झीलें सीमा के उत्तर में हैं. उनकी बाढ़ मिनटों में नेपाल पहुंच जाती है. पिछले वर्षों में भोटेकोसी, मेलामची, सिक्किम और अन्य जगहों पर हुई घटनाएं इसी खतरे की पुष्टि करती हैं.  

वैज्ञानिक रिपोर्ट्स लगातार चेतावनी दे रही हैं कि निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और सीमा पार सहयोग जरूरी है. कुछ खतरनाक झीलों का जलस्तर कम करने के प्रयास पहले भी हुए हैं. लेकिन तेजी से बदलते जलवायु परिदृश्य में सिर्फ एक-दो झीलों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर कैसे टूटी, कहां-कहां घाव? ऑपरेशन सिंदूर पर एयर मार्शल मिश्रा ने खोले नए राज

Advertisement

नेपाल जैसे पहाड़ी देश को अंतरराष्ट्रीय सहयोग, स्थानीय तैयारी और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा. हालिया सैलाब ने साबित कर दिया कि खतरा सिर्फ बड़ी झीलों तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लेशियर अस्थिरता, मोरेन ढहने और अस्थायी रुकावटों से भी पैदा हो सकता है.  

कुल मिलाकर, नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र ग्लेशियल झीलों से भरा है और वैज्ञानिक आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में और विनाशकारी घटनाएं संभव हैं. समय रहते तैयारी ही जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    रिश्ते में धर्म की दीवार ने डाली फूट! सेलेब्स की टूटी शादी, लव स्टोरी का हुआ 'द एंड' |
    Yamaha ने भारत में धमाका, लॉन्च की धांसू बाइक, इतनी है कीमत |
    कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, 2 जख्मी, गंगा बैराज के पास हुआ हादसा |
    मुस्कान की हत्या के बाद भागा इमरान, CCTV फुटेज आया सामने |
    ममदानी से सुरक्षा, X से बैन हटाने की अपील... मोहन भागवत के इवेंट से पहले हिंदू संगठन की दो बड़ी मांग |
    मलाइका अरोड़ा ने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड संग मां के घर मनाया ओनम, कैमरे से चुराईं नजरें, पक्का हुआ रिश्ता? |
    ₹20 लाख का लोन बांट रही सरकार, वो भी गारंटी फ्री... जानिए किसे मिलेगा |
    हिमाचल के स्कूलों में एडमिशन फॉर्म से हटेगा जाति का कॉलम, CM सुक्खू का आदेश |
    कच्छ में अवैध तरीके से ब‍िक रहीं सेना की वर्दी, देखें गुजरात आजतक |
    Chandra Grahan 2026 Kab lgega: अग्नि पंचक के बीच लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण! क्या भारत में होगा दृश्यमान
    Advertisement