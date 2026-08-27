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भूल जाएंगे Yamaha R15, लॉन्च हुई YZF-R2 बाइक, इतनी है कीमत

Yamaha ने भारतीय बाजार में 200 सीसी के सेगमेंट में एंट्री कर ली है. कंपनी ने यामाहा वाईजेडएफ-आर 2 (YZF-R2) को लॉन्च किया है. बाइक का डिजाइन काफी हद तक सिबलिंग आर-15 से प्रेरित नजर आता है. इस बाइक को कंपनी ने तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इस बाइक की कीमतें और दूसरी खास बातें.

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Yamaha YZF-R2 तीन वेरिएंट और मल्टीपल कलर ऑप्शन में आती है. (Photo: ITG)
Yamaha YZF-R2 तीन वेरिएंट और मल्टीपल कलर ऑप्शन में आती है. (Photo: ITG)

यामाहा ने भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक को लॉन्च कर दिया है. स्पोर्ट्स बाइक चाहने वालों के पास अब तक सिर्फ यामाहा आर15 (Yamaha R15) का विकल्प था. यामाहा ने इस लिस्ट में एक नया नाम जोड़ दिया है. कंपनी ने भारतीय बाजार में यामाहा वाईजेडएफ-आर2 (Yamaha YZF-R2) को लॉन्च किया है और इसके साथ ही ब्रांड की एंट्री 200 सीसी इंजन सेगमेंट में हो गई है. 

ये कंपनी की आर सीरीज की दूसरी बाइक है. इससे पहले कंपनी ने 2008 में यामाहा आर15 को लॉन्च किया था. तब से बाइक के अपडेट्स हमें मिल रहे हैं. बहुत से लोगों का सवाल था कि उन्हें नई यामाहा कब देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं इस बाइक में क्या कुछ खास होने वाला है. 

कितनी है कीमत और कब से मिलेगी बाइक? 

यामाहा ने नई YZF-R2 को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसकी कीमत 2.30 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 2.53 लाख रुपये एक्स शोरूम है. बाइक की डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी. ये बाइक मल्टीपल कलर ऑप्शन में आएगी.

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बाइक का बेस वेरिएंट YZF-R2 (कीमत 2,30,500 रुपये) नाम से आएगा. जबकि मिड वेरिएंट YZF-R2 क्विक शिफ्टर (कीमत 2,39,500 रुपये) और टॉप वेरिएंट YZF-R2M (कीमत 2,53,000 रुपये एक्स-शोरूम) है. कंपनी ने बताया कि लॉन्च से पहले ही इस बाइक की 5000 यूनिट्स बुक हो चुकी हैं.

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क्या है बाइक में खास? 

Yamaha YZF-R2 का डिजाइन काफी हद तक आर15 वी4 (R15 V4) से प्रेरित है. इसमें शार्प, एरोडायनैमिक फेयरिंग, कॉम्पैक्ट प्रोपोर्शन और एग्रेसिव राइडिंग स्टांस मिलता है. बाइक में एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं, जो एलईडी डीआरएल्स के साथ आते हैं. वहीं रियर में कंपनी ने ब्लॉक स्टाइल एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं. 

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इसमें 204सीसी का लिक्विड कूल्ड, डीओएचसी, फोन वॉल्व, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 26.5 पीएस की पावर और 19.1 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. नई यामाहा में असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है. 

इसके अलावा आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी और यामाहा राइड कंट्रोल मिलता है. ये बाइक तीन मोड्स- स्ट्रीट, स्पोर्ट और रेन सपोर्ट करती है. Yamaha YZF-R2 में नया स्टील ट्यूब डायमंड फ्रेम इस्तेमाल किया गया है. इस फ्रेम का वजन सिर्फ 14 किलोग्राम है. फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है.

इसमें 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन फंक्शन के साथ आता है. ये बाइक स्मार्ट की सिस्टम के साथ आती है. बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल एबीएस और स्लिप क्लच के साथ आती है. इस बाइक का वजन 149 किलोग्राम है.

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