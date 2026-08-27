Aaj ka Rashifal 27 अगस्त 2026: मकर राशि वाले आज पैसा उधार देने से बचें, जानें अपनी राशि का हाल

मेष

कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर होगी. आपका सम्मान और बढ़ेगा. छात्रों को पढ़ाई में और समय लगाना होगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. मानसिक तनाव दूर होगा. व्यापार की उलझनें सुलझेंगी.

और पढ़ें

जरूरी टिप- परिवार को समय दें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को पीले फल दान करें

वृष

परिवार से जुड़ी समस्याएं हल होंगी. अचानक धन लाभ होगा. नौकरी में परिवर्तन करने से बचें. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. अपने अंतरमन की आवाज सुन कर फैसला करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन

तेजी से काम करने का दिन है. मित्रों की सलाह से फैसले करें. नया कार्य अभी शुरु ना करें. कार्यक्षेत्र में ध्यान देने का समय है. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. कारोबार में लाभ होगा.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कर्क

कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा. धन लाभ का योग है. उधार लेनदेन से बचें. परिवार के लोगों से संबंध मधुर होंगे. छात्र पढ़ाई छोड़ कर दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान ना दें. व्यापार में ज्यादा निवेश आज ना बढ़ाएं.

Advertisement

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को चने की दाल का दान करें

सिंह

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. मन की इच्छा पूरी होगी. परिवार से सहयोग मिलेगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कन्या

रुके हुए काम पूरे होंगे. लोग आपकी बातों से आकर्षित होंगे. समाज में यश और बढ़ेगा. ऑफिस में तनाव रहेगा, गुस्सा ना करें. छात्र मित्रों के चक्कर में अपना काम ना बिगाड़ें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

तुला

धन लाभ का योग है. मन की परेशानी होगी दूर. करियर में उन्नति के मौके सामने आएंगे. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. भावनाओं में आ कर फैसला करने से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- किसी गरीब को चाने की दाल दान करें

वृश्चिक

करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन लाभ के अवसर मिलेंगे. विदेश से संबंधित कार्य लाभ दिलाएंगे. स्वभाव में विनम्रता रखें. आपके खर्चे बढ़ेंगे. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

Advertisement

धनु

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. लड़ाई झगड़े से बचें. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. ऑफिस में शांत रहने का दिन हैलंबी दूरी की यात्रा ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- गेरूआ

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मकर

हर काम सावधानी से करें. किसी को पैसा उधार देने से बचें. अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. मित्रों से मदद मिलेगी. करियर से संबंधित बड़े फैसले अभी ना लें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप-जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कुंभ

मेहनत का फल प्राप्त होगा. परिवार की टेंशन दूर होगी. धन लाभ का योग है. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. जीवन में सुख-शांति बढ़ेगी. व्यापार में तरक्की होगी.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग-सफेद

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

मीन

किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें. उधार लेनदेन से बचना होगा. नए लोगों से मुलाकात होगी. खर्चों को कंट्रोल करना होगा. खान-पान सेहत के अनुकूल रखें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

आज का उपाय

कुंडली में चंद्र दोष हो तो सावन पूर्णिमा पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें. दूध, दही, घी, शहद अर्पित करें. शिव परिवार को वस्त्र अर्पित करें. बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें. शिवजी की आरती करें. शिवजी से प्रार्थना करें.

---- समाप्त ----