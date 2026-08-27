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मलाइका अरोड़ा ने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड संग मां के घर मनाया ओनम, कैमरे से चुराईं नजरें, पक्का हुआ रिश्ता?

मलाइका अरोड़ा और उनके बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता ने ओनम के त्योहार पर मलाइका की मां के घर मिलकर सेलिब्रेशन किया. ओनम के इस खास मौके पर मलाइका के घर पहुंचकर हर्ष ने न सिर्फ त्योहार की खुशियां शेयर कीं

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मलाइका ने बॉयफ्रेंड संग मनाया त्योहार (Photo: Social Media)
मलाइका ने बॉयफ्रेंड संग मनाया त्योहार (Photo: Social Media)

बॉलीवुड और फैशन जगत की चर्चित हस्तियों में शुमार मलाइका अरोड़ा आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं. चाहे उनकी फिटनेस हो, फैशन सेंस हो या फिर पर्सनल लाइफ, मलाइका हर मामले में चर्चा का विषय होती हैं. हाल ही में ओनम के त्योहार पर मलाइका के बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता उनके घर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

मलाइका के घर पहुंचे हर्ष मेहता 
मलाइका अरोड़ा 19 साल छोटे डायमंड व्यापारी हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं. 26 अगस्त को उन्होंने मां के घर पर ओनम सेलिब्रेट किया. ओनम सेलिब्रेशन के मौके पर मलाइका अरोड़ा के बॉयफ्रेंड को उनके घर पर देखा गया. हर्ष को मलाइका के घर पर देखकर पैपराजी उन्हें कैप्चर करने के लिए दौड़े, लेकिन वो  कैमरे से बचते दिखे.

वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोग कमेंट में अपने दिल की बात कहते नजर आए. एक ने लिखा कि लगता है रिश्ता पक्का हो गया. दूसरे ने लिखा कि शादी कब. अन्य ने कहा कि जोड़ी बन गई. कुछ ने कहा कि जोड़ी अच्छी है. वहीं कुछ कयास लगाते दिखे कि ओनम पर हर्ष ने मलाइका की मां से मुलाकात करके रिश्ते की बात पक्की की है. यूजर्स ने जोड़ी को क्यूट बताया, तो कुछ ने त्योहार की बधाई दी.

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मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड में अपने आइटम सॉन्ग्स और डांस परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. वहीं, उनकी फिटनेस और वर्कआउट वीडियो भी खूब पसंद किए जाते हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो मलाइका लंबे समय से हर्ष मेहता के साथ रिलेशनशिप में हैं. दोनों अक्सर साथ में स्पॉट किए जाते हैं, चाहे वह किसी इवेंट में हों या फिर कैजुअल आउटिंग पर.

ओनम के इस खास मौके पर मलाइका के घर पहुंचकर हर्ष ने न सिर्फ त्योहार की खुशियां शेयर कीं, बल्कि फैंस को भी यह अहसास दिलाया कि त्योहार परिवार और अपनों के साथ मनाने का होता है. मलाइका और हर्ष को साथ देखकर ये तो पता चलता है कि दोनों प्यार में हैं, लेकिन ये अपना रिश्ता ऑफिशियल कब करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा. 
 

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