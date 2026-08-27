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ममदानी से सुरक्षा, X से बैन हटाने की अपील... मोहन भागवत के इवेंट से पहले हिंदू संगठन की दो बड़ी मांग

अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले हिंदू संगठनों की सक्रियता बढ़ गई है. कार्यक्रम की आयोजक संस्था अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) ने X से अपने सस्पेंडेड अकाउंट को बहाल करने की अपील की है.

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मोहन भागवत, ज़ोहरान ममदानी. (Photo- ITG)
मोहन भागवत, ज़ोहरान ममदानी. (Photo- ITG)

अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले हिंदू संगठन ने सोशल मीडिया अकाउंट के सस्पेंशन और कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई है. अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से अपने सस्पेंड किए गए अकाउंट को बहाल करने की अपील की है. वहीं, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से सतर्क रहने और माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है.

AHEAD इस कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल है और अमेरिका में रजिस्टर्ड 501(c)(3) गैर-लाभकारी संस्था है. संगठन के मुताबिक, उसका X अकाउंट @Aheadforuml फिलहाल सस्पेंड है. संस्था का कहना है कि उसके सोशल मीडिया पोस्ट मुख्य रूप से शांति, सामाजिक सौहार्द, आपसी समझ और अलग-अलग धर्मों और समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने से जुड़े रहे हैं.

यह भी पढ़ें: RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर विवाद, न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी क्यों भड़के?

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AHEAD का दावा है कि अकाउंट का सस्पेंशन गलती से हुआ हो सकता है. संगठन ने X से अपने अकाउंट की समीक्षा कर उसे फिर से बहाल करने की अपील की है. AHEAD के मुताबिक, कार्यक्रम को 200 से ज्यादा संस्थाओं और संगठनों का समर्थन हासिल है.

ममदानी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील

इस बीच वॉशिंगटन डीसी स्थित हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक कम्युनिटी एडवाइजरी जारी की है. इसमें कार्यक्रम में आने वाले लोगों से सतर्क रहने, आसपास के हालात पर नजर रखने और सभी के साथ शांतिपूर्ण एवं सभ्य व्यवहार करने की अपील की गई है.

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HAF ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से भी अपील की कि वह सभी न्यूयॉर्कवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं. संगठन ने यह अपील ऐसे समय की है, जब कुछ एक्टिविस्टों की ओर से कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिशों की आशंका जताई गई है.

यह भी पढ़ें: 'मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध करता हूं...', संघ प्रमुख के अमेरिकी इवेंट पर बोले न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी

29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कार्यक्रम

‘यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन’ का आयोजन 29 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होगा. कार्यक्रम में मोहन भागवत के संबोधन का कार्यक्रम है. आयोजकों के मुताबिक, यह आयोजन रक्षा बंधन की पारंपरिक भावना को आधुनिक संदेश के साथ जोड़ते हुए एकता, सामाजिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव पर केंद्रित है.

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