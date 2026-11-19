भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 19 नवंबर के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, भीषण साइक्लोन अकवान पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है. सुबह 5:30 बजे यह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था. बाद में इसकी गति बढ़कर लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई.

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19 नवंबर को यह लगभग 15.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर केंद्रित था. उस समय यह आंध्र प्रदेश के नरसपुर से लगभग 390 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, कलिंगपट्टनम से 320 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से करीब 410 किलोमीटर दक्षिण में था.

मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 नवंबर की दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिणी ओडिशा के तटों के बीच नरसपुर से पुरी के समुद्री क्षेत्र में गोपालपुर के पूर्व में टकरा सकता है.

लैंडफॉल के समय हवा की अधिकतम निरंतर गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और झोंकों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है. यह स्थिति पेड़ गिरने, बिजली के खंभे और तार टूटने, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने तथा सड़क और रेल यातायात बाधित होने का कारण बन सकती है.

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ओडिशा में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान, लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया

साइक्लोन अकवान का सबसे बड़ा खतरा ओडिशा के दक्षिणी तटीय जिलों में दिखाई दे रहा है. राज्य सरकार ने संभावित नुकसान को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान चलाया है. 19 नवंबर को मुख्य सचिव अनु गर्ग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, करीब 1 लाख लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकाला जा चुका था.

राज्य में लगभग 9299 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार रखे गए हैं. गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर मकानों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है. गंजम, गजपति और कंधमाल जैसे जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है.

सरकार का लक्ष्य जीरो कैजुअल्टी यानी चक्रवात के कारण किसी की जान नहीं जाने देना है. इसके लिए 60 ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स टीमें, 14 NDRF टीमें और 131 फायर सर्विस टीमें तैनात की गई हैं. आश्रय स्थलों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों की पहचान कर लोगों को वहां से निकालने के निर्देश दिए गए हैं.

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NDRF की 31 टीमें मैदान में, राज्यों में अतिरिक्त बल रिजर्व

चक्रवात से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने भी व्यापक तैयारी की है. उपलब्ध तैनाती विवरण के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों में NDRF की कुल 49 टीमें तैयार रखी गई हैं. इनमें 31 टीमें सीधे राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात हैं, जबकि 18 रिजर्व में हैं.

ओडिशा में 17 टीमों में से 14 तैनात और तीन रिजर्व रखी गई हैं. आंध्र प्रदेश में नौ टीमें तैनात और पांच रिजर्व हैं. तमिलनाडु में तीन टीमें तैनात हैं, जबकि दस रिजर्व में हैं. तेलंगाना में तीन, छत्तीसगढ़ में एक और अंडमान-निकोबार में एक टीम तैनात बताई गई है.

इन टीमों को भुवनेश्वर, गंजम, पुरी, बालासोर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, कृष्णा, चेन्नई और तिरुवल्लूर जैसे संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है. इसके अलावा मुंडाली, कृष्णा और अरक्कोनम में अतिरिक्त बटालियन मुख्यालयों को तैयार रखा गया है. इन टीमों का काम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना, गिरे पेड़ों और मलबे को हटाना, राहत सामग्री पहुंचाना और आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है.

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं का खतरा

चक्रवात अकवान का असर उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने 20 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी है. कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है. तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है. आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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APSDMA के प्रबंध निदेशक और RTGS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रखर जैन ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी है. समुद्र में पहले से मौजूद नावों को सुरक्षित स्थानों पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं. चक्रवात के कारण काकीनाडा के करीब 80 मछुआरे अपनी 10 मोटरबोट के साथ ओडिशा के गंजम जिले के आर्यपल्ली में शरण लिए हुए हैं.

प्रशासन ने उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की है. समुद्र की स्थिति सामान्य होने के बाद ही उन्हें वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी. यह घटना बताती है कि चक्रवात का खतरा केवल तटीय आबादी तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा करता है.

झारखंड तक पहुंचेगा अकवान का असर, 11 जिलों में यलो अलर्ट

चक्रवात अकवान का प्रभाव केवल समुद्र तटीय राज्यों तक सीमित नहीं रहने वाला है. इसके कमजोर होकर आगे बढ़ने के कारण झारखंड में भी बारिश होने का अनुमान है. रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में 19 नवंबर की शाम से मौसम बदल सकता है. शुरुआत में हल्की और छिटपुट बारिश होगी, लेकिन दो से तीन दिनों में कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है.

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मौसम विभाग ने 20 नवंबर को 11 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. इनमें लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं. 21 नवंबर को गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी भारी बारिश का अनुमान है. गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी दी गई है.

इसका असर खेती, सड़क यातायात और बिजली आपूर्ति पर पड़ सकता है. खेतों में काम करने वाले किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. रविवार से बारिश की तीव्रता कम होने का अनुमान है.

पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अलर्ट, कोलकाता में यातायात प्रभावित

अकवान के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में भी मौसम बिगड़ रहा है. IMD ने अगले दो दिनों में दक्षिण बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है. कोलकाता, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और मेदिनीपुर के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है. उत्तर 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम और बांकुरा में भी भारी बारिश हो सकती है.

कोलकाता और आसपास के साल्ट लेक तथा न्यू टाउन में बारिश के कारण यातायात प्रभावित हुआ. सुबह कार्यालय जाने वाले लोगों को जाम और जलभराव का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति खराब रहने के कारण मछुआरों को भी 22 नवंबर से पहले समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.

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19 ट्रेनें रद्द, रेलवे ने यात्रियों को दी सलाह

चक्रवात अकवान के कारण पूर्वी तट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के कई रूटों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 19 ट्रेनों को रद्द करने की सूचना दी गई है. इनमें 19 नवंबर की शालीमार-पुरी एक्सप्रेस और भंजपुर-पुरी एक्सप्रेस शामिल हैं. 20 नवंबर को पुरी-भंजपुर, बांग्रीपोसी-पुरी, हावड़ा-पुरी वंदे भारत और टाटानगर-ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी रद्द रहेंगी.

इसके अलावा जलेश्वर-पुरी मेमू, टाटानगर-बादामपहाड़ मेमू, बालेश्वर-गोपीनाथपुर नीलगिरी मेमू, भंजपुर-रूपसा मेमू और बारिपदा-बांग्रीपोसी जैसी सेवाएं भी प्रभावित होंगी. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है. चक्रवात के दौरान तेज हवाओं, पेड़ गिरने और रेल पटरियों पर मलबा आने की आशंका को देखते हुए ट्रेनों को रद्द करना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी कदम है.

संचार, बिजली और जरूरी सेवाओं को बचाने की तैयारी

चक्रवात के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक संचार व्यवस्था और बिजली आपूर्ति को बनाए रखना है. तेज हवाओं और भारी बारिश से मोबाइल टावर, बिजली के खंभे और सड़कें प्रभावित हो सकती हैं. इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सैटेलाइट फोन, मोबाइल नेटवर्क यूनिट और जनरेटर तैनात किए हैं. आपातकालीन संचार के लिए 56 सेल ऑन व्हील्स यूनिट और 190 जनरेटर सेट की व्यवस्था की गई है. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता टीमें भी प्रभावित जिलों में लगाई गई हैं. रेलवे, बंदरगाह प्रशासन और कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रखा गया है.

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अकवान का खतरा कितना गंभीर और आगे क्या होगा?

अकवान की सबसे बड़ी चुनौती इसका व्यापक प्रभाव क्षेत्र है. इसका केंद्र ओडिशा के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मौसम बदल रहा है. इसका कारण चक्रवात के साथ जुड़ी नमी, हवाओं का दबाव और बारिश की पट्टियों का दूर तक फैलना है.

लैंडफॉल के बाद भी खतरा तुरंत खत्म नहीं होगा. तूफान जमीन पर पहुंचने के बाद धीरे-धीरे कमजोर होगा, लेकिन भारी बारिश के कारण नदियों, नालों और निचले इलाकों में जलभराव तथा बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 नवंबर को लैंडफॉल के बाद चक्रवात कमजोर होकर गहरे दबाव और फिर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है. इसलिए लोगों को लैंडफॉल के बाद भी सुरक्षित आश्रय स्थलों से जल्दबाजी में नहीं निकलना चाहिए. प्रशासन की चुनौती केवल लोगों को सुरक्षित निकालना नहीं, बल्कि तूफान गुजरने के बाद बिजली, सड़क, पेयजल और संचार सेवाओं को जल्द बहाल करना भी होगी.

अकवान के दौरान ओडिशा सरकार का जीरो कैजुअल्टी लक्ष्य, NDRF की तैनाती और बड़े पैमाने पर निकासी अभियान महत्वपूर्ण हैं. हालांकि वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि लैंडफॉल के दौरान और उसके बाद कितनी प्रभावी ढंग से राहत एवं बचाव कार्य किए जाते हैं. लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए और IMD तथा जिला प्रशासन की आधिकारिक चेतावनियों का पालन करना चाहिए.

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