शादी की बारात में आमतौर पर बैंड-बाजा, घोड़ी, हाथी और महंगी गाड़ियों का काफिला दिखाई देता है. लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में एक दूल्हे ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुना. यहां न घोड़ी थी, न हाथी और न ही गाड़ियों की लंबी कतार. दूल्हा साइकिल पर सवार होकर निकला और उसके साथ करीब 100 साइकिल सवार बाराती बन गए. इस अनोखी पहल को नाम दिया गया ‘राइड फॉर लव’.

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दरअसल, यह बारात पर्यावरण प्रेमी डॉ. राजेंद्र कुमार सोनोने के बेटे डॉ. विराज की शादी से पहले निकाली गई. विराज का विवाह 21 नवंबर को होना है, जबकि 19 नवंबर को शहर में यह अनूठी साइकिल बारात आयोजित की गई. इसका मकसद शादी की खुशियों के साथ फिटनेस, प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था.

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आमतौर पर दूल्हे की बारात में बैंड-बाजे की धुन पर रिश्तेदार नाचते-गाते चलते हैं. अकोला में इस बार नजारा बदला हुआ था. दूल्हा किसी घोड़ी या महंगी गाड़ी के बजाय साइकिल पर सवार था. उसके साथ शहर के पर्यावरण प्रेमी, साइकिल चलाने के शौकीन और अलग-अलग साइकिल क्लबों के सदस्य भी शामिल हुए.

फूलों से सजी साइकिलें, टी-शर्ट पर दिखा ‘राइड फॉर लव’ का संदेश

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बारात में शामिल साइकिलों को फूलों से सजाया गया था. साइकिल सवारों की टी-शर्ट पर ‘राइड फॉर लव’ का संदेश नजर आ रहा था. करीब 100 लोगों की यह टोली अकोला के प्रमुख मार्गों से गुजरी. अनोखी बारात को देखकर लोग रास्ते में रुक गए और अपने मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद करने लगे.

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इस आयोजन में शादी की खुशियों के साथ साइकिल चलाने का उत्साह भी देखने को मिला. बारात में शामिल लोगों ने संदेश दिया कि खुशियां मनाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना जरूरी नहीं है. साइकिल जैसे पर्यावरण अनुकूल साधन के जरिए भी किसी खास मौके को यादगार बनाया जा सकता है.

इस पहल के पीछे दूल्हे के पिता डॉ. राजेंद्र कुमार सोनोने की पर्यावरण के प्रति सोच को भी अहम प्रेरणा माना जा रहा है. पर्यावरण संरक्षण और साइकिल प्रेम से जुड़े परिवार ने बेटे की शादी को सामाजिक जागरूकता का माध्यम बनाया. डॉ. विराज और उनकी होने वाली जीवनसंगिनी का विवाह 21 नवंबर को होना है.

भाजपा नेता सुहासिनी धोत्रे भी पहुंचीं, साइकिल क्लब के सदस्य बने बाराती

इस अनोखी बारात को देखने और पहल के बारे में जानने के लिए भाजपा नेता सुहासिनी धोत्रे भी पहुंचीं. वह अकोला के सांसद की मां हैं. उन्होंने आयोजन को करीब से देखा और पर्यावरण संरक्षण के इस प्रयास के बारे में जानकारी ली. शादी जैसे निजी समारोह को सामाजिक संदेश से जोड़ने वाली इस पहल ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा.

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बारात में परिवार और रिश्तेदारों के अलावा अकोला के कई साइकिल प्रेमी और क्लबों के सदस्य शामिल हुए. डॉक्टर विनीत हिंगणकर सहित अनेक लोगों ने दूल्हे के साथ साइकिल चलाई. किसी के लिए यह फिटनेस का उत्सव था, तो किसी ने इसे पर्यावरण बचाने के अभियान के तौर पर देखा.

प्यार, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के चार संदेश

‘राइड फॉर लव’ के जरिए चार प्रमुख संदेश दिए गए. पहला, प्यार और रिश्तों की खुशियों को अनोखे अंदाज में मनाया जा सकता है. दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए साइकिल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए. तीसरा, प्रदूषण कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल साधनों को बढ़ावा देना जरूरी है. चौथा, शादी और दूसरे उत्सव केवल दिखावे तक सीमित न रहकर सामाजिक जागरूकता का माध्यम भी बन सकते हैं.

अकोला की इस साइकिल बारात ने दिखाया कि शादी को यादगार बनाने के लिए शोर-शराबे और दिखावे की जरूरत नहीं है. अच्छी सोच के साथ जिंदगी के खास मौके को समाज के लिए प्रेरणादायक बनाया जा सकता है. दूल्हा साइकिल पर निकला, करीब 100 बाराती भी उसी पर सवार हुए और पूरे आयोजन ने स्वस्थ रहने, पर्यावरण बचाने तथा खुशियां बांटने का संदेश दिया.

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