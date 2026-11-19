How To Fix Broken Plastic Chair: चाहे घर में कितना भी महंगा लकड़ी का फर्नीचर क्यों ना हो, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियां जरूर होती हैं. ये प्लास्टिक की कुर्सियां रोजाना दिन में कई बार काम आती हैं. कभी मेहमानों के बैठने के लिए तो कभी बालकनी या छत पर बैठकर चाय पीने के लिए. लेकिन लगातार इस्तेमाल और वजन पड़ने की वजह से कई बार कुर्सी बीच से चटक जाती है या उसका कोई हिस्सा टूट जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग उसे बेकार समझकर बाहर कर देते हैं या नई कुर्सी खरीदने की सोचने लगते हैं.

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अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो जरा ठहरिए! अगर आपके घर में भी कोई प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई है तो उसे तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है. एक आसान जुगाड़ की मदद से आप उसे घर पर ही दोबारा जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए सिर्फ गोंद ही नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो टूटे हिस्से को एक्स्ट्रा मजबूती देने में मदद करेगी. आइए जानते हैं आप घर पर किस तरह प्लास्टिक की टूटी कुर्सी चिपका सकते हैं.



सिर्फ गोंद लगाने से ठीक नहीं होगी प्लास्टिक की कुर्सी

अक्सर प्लास्टिक की कुर्सी टूटने पर लोग उसे फेविक्विक या दूसरे गोंद से चिपका देते हैं. शुरुआत में कुर्सी जुड़ी हुई दिखती है, लेकिन दोबारा उस पर बैठने या वजन पड़ने से जोड़ फिर खुल सकता है.

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ऐसे में सिर्फ गोंद लगाने के बजाय टूटे हुए हिस्से को तार की मदद से भी मजबूती देना जरूरी है. इससे जोड़ को एक्स्ट्रा सहारा मिल सकता है और रिपेयर किया हुआ हिस्सा ज्यादा मजबूत बन सकता है.



सबसे पहले टूटे हुए हिस्से को करें साफ

कुर्सी ठीक करने के लिए सबसे पहले उस जगह को अच्छी तरह साफ कर लें, जहां से प्लास्टिक टूटा है. ध्यान रखें कि वहां धूल, मिट्टी या चिकनाई न लगी हो. इसके बाद टूटे हुए दोनों हिस्सों को सही जगह पर मिलाएं और उन पर प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल होने वाला मजबूत रिपेयरिंग गोंद लगाएं. कुछ देर तक दोनों हिस्सों को पकड़कर रखें, ताकि गोंद अपनी जगह पर चिपक जाए.



तार से करें सिलाई जैसा काम

अब कुर्सी के टूटे हुए हिस्से को और मजबूती देने के लिए तांबे के तार का इस्तेमाल करें. इसके लिए पुराने बिजली के तार के अंदर मौजूद तांबे के तार को लिया जा सकता है.

सबसे पहले टूटे हुए जोड़ के दोनों तरफ थोड़ी-थोड़ी दूरी पर छोटे छेद करें.

ध्यान रखें कि दोनों तरफ के छेद आमने-सामने हों.

अब तांबे के तार को एक छेद से दूसरे छेद में डालें.

इसी तरह पूरे टूटे हुए हिस्से में तार को सिलाई की तरह पिरोते जाएं.

आखिर में तार को अच्छी तरह कस दें, ताकि दोनों हिस्से अपनी जगह पर टिके रहें.

इस तरह तार टूटे हुए हिस्से को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करेगा.

पुट्टी लगाकर दें साफ-सुथरा लुक

तार लगाने के बाद टूटे हुए हिस्से पर प्लास्टिक फिलर या रिपेयरिंग पुट्टी की पतली लेयर लगा दें. इससे तार और छेद ढक जाएंगे और कुर्सी का टूटा हिस्सा देखने में भी साफ लगेगा.

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अब इसे अच्छी तरह सूखने दें. चाहें तो कुर्सी के रंग से मिलता-जुलता पेंट भी कर सकते हैं. इससे रिपेयर किया हुआ हिस्सा पहले से बेहतर दिखाई देगा.



बाल्टी और टब भी कर सकते हैं ठीक

ये तरीका सिर्फ प्लास्टिक की कुर्सी के लिए ही नहीं है. घर में रखी प्लास्टिक की बाल्टी, टब और दूसरी छोटी-मोटी चीजों में दरार आने पर भी सही रिपेयरिंग गोंद और तकनीक की मदद ली जा सकती है.

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