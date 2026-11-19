ड्रामा क्वीन राखी सावंत की जिंदगी खुली किताब की तरह है. राखी की लाइफ बिल्कुल फिल्म की कहानी सी है. उनकी लव लाइफ पर जितनी बातें की जाएं उतना कम है. एक समय था जब राखी एक्टर-कोरियोग्राफर अभिषेक अवस्थी संग रिश्ते में थीं. उन्होंने नच बलिए 3 में साथ आकर अपना रिश्ता सार्वजनिक किया और शो में रनर-अप बने. शो खत्म हुआ और कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया. यही नहीं, राखी ने नेशनल टीवी पर अभिषेक को थप्पड़ भी मारा था. सालों बाद अभिषेक ने अपने रिश्ते का दर्दनाक सच बयां किया है.

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राखी के एक्स का दर्द

अभिषेक अवस्थी आज तक राखी से मिले थप्पड़ का दर्द नहीं भूल पाए हैं. शुभोजीत घोष संग बातचीत में उन्होंने कहा कि उस दिन मैं पूरी रात रोया. कई दिन हो गए थे मैं घर से नहीं निकल था. मेड आती थी तो मैं कमरे के अंदर चला जाता था. या बाथरूम में जाकर बैठ जाता था. मुझे लगता था कि मैं दुनिया को नजरें कैसे मिलाऊंगा. सभी ने न्यूज चैनल पर देखा था कि उन्होंने मुझे किस तरह थप्पड़ मारा था. इसके बाद मेरे लिए दुनिया से नजरें मिलाना बेहद मुश्किल हो गया था.

अभिषेक ने कहा कि लेकिन फिर हिम्मत करके बाहर निकला. काम तो करना ही था. क्योंकि इस चक्कर में जिंदगी तो खत्म नहीं करनी थी. अभिषेक के मुताबिक, थप्पड़ कांड के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह भूल गई और वो अब तक इस दर्द से बाहर नहीं आ पाए हैं.

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क्यों मारा था थप्पड़?

करीब तीन साल की डेटिंग के बाद अभिषेक और राखी के रिश्ते में तनाव बढ़ा. वैलेंटाइन डे पर अभिषेक राखी को मनाने फूल और टेडी बियर लेकर गए थे, लेकिन मीडिया के सामने राखी ने उन्हें थप्पड़ मारा. इस घटना के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए. 2021 में बिग बॉस 14 के दौरान राखी ने अभिषेक पर धोखे का आरोप लगाया, जिसे अभिषेक ने निराधार बताया.

राखी से अलग होने के बाद अभिषेक ने 2018 में अंकिता गोस्वामी से शादी की, लेकिन दोनों बाद में अलग रहने लगे और तलाक की तैयारी की बात कही.





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