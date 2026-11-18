बंगाल की खाड़ी में एक्टिव साइक्लोन अकवान अब उत्तर आंध्र प्रदेश-यानम और दक्षिण ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के नवीनतम अपडेट के अनुसार यह तूफान 20 नवंबर 2026 को दोपहर तक मछलीपट्टनम और पुरी के बीच तट से टकराने की संभावना है.

और पढ़ें

इसकी अनुमानित हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है, जो झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और ओडिशा के लोगों को सतर्क रहने तथा आधिकारिक मौसम सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है. यह अपडेट तूफान की गति और दिशा में हो रहे बदलावों को दर्शाता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में तैयारी की जरूरत बढ़ गई है.

अकवान के तट से टकराने पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है. समुद्री लहरें ऊंची उठ सकती हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है क्योंकि तेज हवाएं और ऊंची लहरें नावों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Cyclone Akvan: साइक्लोन अकवान ने बदला रूट, अब नेल्लोर-विशाखापट्टनम की ओर चला

SEVERE CYCLONIC STORM “AKVAN” UPDATE 🌪️ The Severe Cyclonic Storm “Akvan” over the Bay of Bengal is likely to cross the North Andhra Pradesh–Yanam and South Odisha coasts between Machilipatnam and Puri by noon on 20th November 2026. Expected Wind Speed: 90–100 kmph, gusting to 110 kmph. ⚠️ Coastal Andhra Pradesh, Yanam and Odisha should remain alert and follow the latest official weather advisories. Stay updated. Stay Safe! #CycloneAkvan #CycloneAlert #IMD #WeatherUpdate #AndhraPradesh #Odisha #CycloneWarning @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026

कृषि क्षेत्रों में खड़ी फसलें प्रभावित हो सकती हैं. बिजली की आपूर्ति बाधित होने, पेड़ गिरने और सड़कें अवरुद्ध होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. यानम और आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता जरूरी है क्योंकि तूफान का प्रभाव व्यापक हो सकता है. स्थानीय प्रशासन राहत शिविर, बचाव दल और आवश्यक संसाधनों को तैयार रखने में जुटा हुआ है.

तैयारी और सावधानियां

लोगों को मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों की पहचान पहले से कर लेनी चाहिए. कमजोर घरों में रहने वाले लोगों को प्रशासन के निर्देशानुसार स्थानांतरित होने के लिए तैयार रहना चाहिए.

यह भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश पर Cyclone Akwan का खतरा, कई राज्यों में अलर्ट

किसानों को अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए. वाहन चालकों को अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए. स्कूलों और कार्यालयों में भी स्थिति के अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं. सही समय पर सही जानकारी लेकर और सतर्क रहकर नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

Advertisement

The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over central parts of South and adjoining Westcentral Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 07 kmph during past 06 hours and lay centered at 0830 hours IST of today, the 18th November, 2026 over the same region, near Latitude 12.9°N and Longitude 85.4°E, about 570 km east of Chennai (Tamil Nadu), 580 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh), 590 km southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 660 km northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 710 km south of Gopalpur (Odisha) and 770 km south of Puri (Odisha). Continuing to move north-northwestward, it is likely to cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, by noon of 20th November, 2026 as a severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026

अकवान की स्थिति दर्शाती है कि चक्रवात का मार्ग और तीव्रता समय के साथ बदल सकती है. 20 नवंबर दोपहर तक के अनुमानित लैंडफॉल को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित राज्यों को पूरी तैयारी के साथ रहना होगा. निरंतर निगरानी और आधिकारिक सलाह का पालन सबसे महत्वपूर्ण है. तटीय समुदायों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहेगी. आने वाले घंटों में और अपडेट की उम्मीद है, इसलिए लोग सतर्क रहें और अफवाहों से बचें.

---- समाप्त ----