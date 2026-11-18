बंगाल की खाड़ी में एक्टिव साइक्लोन अकवान अब उत्तर आंध्र प्रदेश-यानम और दक्षिण ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के नवीनतम अपडेट के अनुसार यह तूफान 20 नवंबर 2026 को दोपहर तक मछलीपट्टनम और पुरी के बीच तट से टकराने की संभावना है.
इसकी अनुमानित हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है, जो झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और ओडिशा के लोगों को सतर्क रहने तथा आधिकारिक मौसम सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है. यह अपडेट तूफान की गति और दिशा में हो रहे बदलावों को दर्शाता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में तैयारी की जरूरत बढ़ गई है.
अकवान के तट से टकराने पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है. समुद्री लहरें ऊंची उठ सकती हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है क्योंकि तेज हवाएं और ऊंची लहरें नावों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं.
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कृषि क्षेत्रों में खड़ी फसलें प्रभावित हो सकती हैं. बिजली की आपूर्ति बाधित होने, पेड़ गिरने और सड़कें अवरुद्ध होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. यानम और आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता जरूरी है क्योंकि तूफान का प्रभाव व्यापक हो सकता है. स्थानीय प्रशासन राहत शिविर, बचाव दल और आवश्यक संसाधनों को तैयार रखने में जुटा हुआ है.
तैयारी और सावधानियां
लोगों को मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों की पहचान पहले से कर लेनी चाहिए. कमजोर घरों में रहने वाले लोगों को प्रशासन के निर्देशानुसार स्थानांतरित होने के लिए तैयार रहना चाहिए.
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किसानों को अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए. वाहन चालकों को अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए. स्कूलों और कार्यालयों में भी स्थिति के अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं. सही समय पर सही जानकारी लेकर और सतर्क रहकर नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
अकवान की स्थिति दर्शाती है कि चक्रवात का मार्ग और तीव्रता समय के साथ बदल सकती है. 20 नवंबर दोपहर तक के अनुमानित लैंडफॉल को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित राज्यों को पूरी तैयारी के साथ रहना होगा. निरंतर निगरानी और आधिकारिक सलाह का पालन सबसे महत्वपूर्ण है. तटीय समुदायों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहेगी. आने वाले घंटों में और अपडेट की उम्मीद है, इसलिए लोग सतर्क रहें और अफवाहों से बचें.