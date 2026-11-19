पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी में भीषण साइक्लोन अकवान सक्रिय है. पिछले छह घंटों में यह औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. इस समय यह नरसपुर से 440 किलोमीटर, कलिंगपट्टनम से 440 किलोमीटर, चेन्नई से 580 किलोमीटर, गोपालपुर से 530 किलोमीटर और पुरी से 590 किलोमीटर दूर केंद्रित है. विशेषज्ञों के अनुसार यह धीरे-धीरे तट की ओर बढ़ रहा है और कल दोपहर के आसपास गोपालपुर के पास, नरसपुर से पुरी के बीच भूमि से टकराने की संभावना है.
इस साइक्लोन के प्रभाव से आज और कल उत्तरी आंध्र के जिलों में बिखरी हुई भारी बारिश होने की आशंका है. कुछ क्षेत्रों में आज मध्यम वर्षा भी हो सकती है. तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है, जो कभी-कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इससे पेड़-पौधे उखड़ने, बिजली के तार टूटने और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है. ओडिशा में 50 हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है.
एपीएसडीएमए के प्रबंध निदेशक और आरटीजीएस के सीईओ प्रखर जैन ने उत्तरी आंध्र के निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने मछुआरों को साफ हिदायत दी है कि वे समुद्र में न जाएं क्योंकि लहरें ऊंची उठ सकती हैं. मौसम अचानक खराब हो सकता है. प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को तैयार रखने का निर्देश दिया है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग की नियमित अपडेट पर ध्यान दें, अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.
यह साइक्लोन तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. समय पर सतर्कता बरतने से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
उत्तरी आंध्र प्रदेश के नरसपुर और ओडिशा के पुरी के बीच शुक्रवार दोपहर भूमि से टकराने वाला चक्रवात अक्वान झारखंड के मौसम को भी प्रभावित करने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस प्रणाली का असर राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में गुरुवार शाम से ही महसूस किया जा सकता है. शुरू में छिटपुट हल्की बारिश होगी, लेकिन आगे चलकर स्थिति बदल जाएगी. रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवात के कारण राज्य के कई जिलों में दो से तीन दिन तक भारी वर्षा की संभावना है. यह स्थिति सामान्य सर्दी के मौसम में अचानक बदलाव लाएगी और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.
मौसम विभाग ने शुक्रवार को 11 जिलों के लिए भारी वर्षा का पीला अलर्ट जारी किया है. ये जिले हैं लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम. इन जिलों में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से अगले 24 घंटों तक भारी बारिश हो सकती है. शनिवार को भी आठ जिलों में यही अलर्ट लागू रहेगा. इनमें गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं. मौसम बुलेटिन के अनुसार 21 और 22 नवंबर को भी इन क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है. पीला अलर्ट का मतलब है कि लोग तैयार रहें और प्रशासन सतर्क रहे क्योंकि बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है.