महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लंबे समय से काम कर रहीं ग्रासा माशेल को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सोनिया गांधी ने उन्हें यह पुरस्कार दिया. ग्रासा माशेल ने मोजाम्बिक की आजादी की लड़ाई से लेकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की आवाज उठाने तक कई अहम क्षेत्रों में काम किया है.

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उनका जीवन सामाजिक न्याय, इंसानी सम्मान और समानता के लिए किए गए कामों से जुड़ा रहा है. यही वजह है कि उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया. इस सम्मान के जरिए उनके उस योगदान को याद किया गया, जो उन्होंने समाज के कमजोर तबके, खासकर महिलाओं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिया है.

A proud and inspiring moment as Smt. @SoniaGandhi ji, Chairperson of the Indira Gandhi Memorial Trust, presents the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2025 to Her Excellency Graça Machel. Graça Machel’s remarkable contributions to education, health, nutrition, economic empowerment, child development and humanitarian action embody the values of compassion, justice and equality. Her lifelong commitment to building a more equitable and just world continues to inspire generations. #IndiraGandhiPrize #GracaMachel #SoniaGandhi — Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) November 19, 2026

मोजाम्बिक की आजादी से महिलाओं के अधिकारों तक का सफर

ग्रासा माशेल ने कई दशकों तक सामाजिक काम किया है. उन्होंने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया. इसके बाद महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी उन्होंने काम किया. लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में उनका योगदान रहा है. इसके अलावा, उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी कई काम किए हैं. उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने की कोशिशों से जुड़ा रहा है. उनके इन प्रयासों ने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया है.

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इंदिरा गांधी के विचारों से जुड़ा है यह सम्मान

इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार का मकसद उन विचारों और कामों को सम्मान देना है, जिनमें शांति, आजादी और विकास को एक-दूसरे से जुड़ा माना जाता है.

इंदिरा गांधी का मानना था कि देश की तरक्की का असली मतलब लोगों के जीवन में सुधार होना है. खासकर उन लोगों के जीवन में, जो समाज में कमजोर स्थिति में हैं. उनके विचार में राजनीतिक आजादी तभी मायने रखती है, जब उससे आम लोगों की जिंदगी में भी अच्छा बदलाव आए.

ग्रासा माशेल का जीवन और उनका काम इन्हीं विचारों से मेल खाता है. महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर लोगों के लिए उनके लंबे प्रयासों को इसी सोच का हिस्सा माना गया है.



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