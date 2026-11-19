Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद खास माना जाता है. यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत शुभ होता है. मान्यता है कि इस दिन श्रीहरि विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इसी के साथ चातुर्मास खत्म हो जाता है और शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है.

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देवउठनी एकादशी पर लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करते हैं. लेकिन इस दिन पूजा-पाठ के साथ कुछ नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए. माना जाता है कि इन गलतियों से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता. तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए.

चावल का सेवन न करें

एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन चावल का सेवन करने से व्रत का पुण्य कम हो सकता है. इसलिए देवउठनी एकादशी पर चावल और चावल से बनी चीजों को खाने से बचना चाहिए. व्रत रखने वाले लोग फलाहार कर सकते हैं.

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तुलसी के पत्ते न तोड़ें

देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व है. तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है. लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए. अगर पूजा के लिए पत्तों की जरूरत है तो एक दिन पहले ही उन्हें तोड़कर रख लें. एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है.

किसी का अपमान न करें

एकादशी का दिन पूजा-पाठ और भक्ति के लिए समर्पित होता है. ऐसे में किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या किसी का अपमान करना अच्छा नहीं माना जाता. इस दिन मन को शांत रखें और सभी के साथ प्रेम से पेश आएं. वहीं, इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी शुभ माना जाता है.

मांस-मदिरा से रहें दूर

देवउठनी एकादशी के दिन खानपान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. इस दिन मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. एकादशी पर सात्विक भोजन करना चाहिए. इससे मन शांत रहता है और पूजा में ध्यान लगाने में आसानी होती है.

दिन में सोने से बचें

एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन-कीर्तन करने का महत्व है. इसलिए इस दिन बेवजह समय बिताने और दिन में सोने से बचना चाहिए. कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के स्मरण और अच्छे कामों में लगाएं.

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