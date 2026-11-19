एक मशहूर कहावत है कि मुजरिम चाहे कितनी कोशिश कर ले, कितना ही फ़ुलप्रूफ़ प्लान बना ले, पर कोई ना कोई सबूत आख़िर में छोड़ ही जाता है. एक चोर चोरी करने से पहले ख़ुद को सर से पांव तक काले कपड़ों में छुपा लेता है. चेहरे पर मास्क लगा लेता है. फिर रात के अंधेरे में अकेले ही एक ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों के सोने और हीरे चुरा लेता है. एक तो चोर सिर से पांव तक ढका हुआ था और दूसरा वो अकेला था. यानि उसका कोई हमराज़ भी नहीं था. अब ज़ाहिर है उस चोर तक पुलिस पहुंचे तो कैसे.

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चोरी के बाद पुलिस दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगालती है. काले नकाब़ वाला चोर कैमरे में क़ैद भी हो जाता है. पर बिना चेहरे के पुलिस उस तक पहुंचे कैसे. सर से पांव तक चोर ने ख़ुद को छुपा जो रखा था. लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नज़र उसके हाथ पर पड़ी. हाथ खुला था क्योंकि उसने पूरे आस्तीन की कमीज़ या टीशर्ट पहनी ही नहीं थी और बस यही एक गलती चोरी की इस फुल प्रूफ़ प्लानिंग को नाकाम बना देती है.

हज़ारों लाखों यूट्यूब चैनल के बीच एक और यूट्यूब चैनल है. करीब 41 हज़ार सब्सक्राइबर हैं. यानि कोई बहुत मशहूर चैनल भी नहीं है वो. लेकिन उसी यूट्यूब चैनल की एक तस्वीर मदुरई में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी का ना सिर्फ राज़ फाश कर देती है बल्कि पुलिस चोर तक भी पहुंच जाती है. तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी तो याद होगी आपको, जो अभी 11 और 12 नवंबर की रात हुई थी. जिसमें चोर अपने साथ 30 से 50 करोड़ रुपये के हीरे और सोने के ज़ेवरात चुरा कर ले गया था.

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हैरानी की बात ये थी कि इतनी बड़ी चोरी एक चोर ने अकेले की थी. जिस तरह ये चोरी हैरान करने वाली थी उससे कहीं ज्यादा पुलिस का चोर तक पहुंचना और फिर चोर की गिरफ्तारी की कहानी हैरान करने वाली है.

कहानी शुरु करें उससे पहले उस हैरतअंगेज़ चोर को जान लीजिए, जिसने अकेले ही तनिष्क शोरूम को लगभग खाली कर दिया था. उसका नाम निशांत है. अब चोरी तो इसने अकेले की लेकिन चोरी का माल इतना ज्यादा था कि ये उसे अकेले संभाल नहीं पाया. तब इसने दो और लोगों की मदद ली. इनमें से पहली उसकी दोस्त मीनाक्षी है. मीनाक्षी निशांत के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाती है. उस यूट्यूब चैनल का नाम है मीनाक्षी नचियार.

कहानी ये है कि मीनाक्षी और निशांत मदुरई के एक मशहूर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से पढ़ाई करते हैं. वहीं दोनों की मुलाक़ात होती है फिर प्यार हो जाता है. इसके बाद दोनों मिलकर यूट्यूब चैनल शुरु करते हैं. इस चैनल में ज्यादातर त्योहार, कल्चर और ब्यूटी टिप्स की जानकारी दी जाती है. दोनों इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव थे. मीनाक्षी के दो लाख से ज्यादा इंस्टा पर फॉलोअर्स हैं. जबकि निशांत के करीब दो हजार.

अब निशांत के इसी इंस्टा की बात की जाए तो तो उसने इंस्टा पर ज्यादातर जो तस्वीरें और वीडियो डाली है वो या तो बाइक की है या टैटू की. निशांत बाकायदा टैटू बनवाते वक्त और बनवाने के बाद की तस्वीरें इंस्टा पर डालता है. हाथ पर निशांत का ये टैटू थोड़ा अलग दिखता है. ये टैटू उसने साल भर पहले गुदवाया था. तब शायद उसे पता नहीं था कि यही टैटू एक दिन चोरी की उसकी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा देगा.

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12 नवंबर की सुबह मदुरई में महीने भर पहले खुले तनिष्क के इस ज्वेलरी शोरूम में चोरी की एक वारदात होती है. करीब 13 किलो सोना और 3 किलो हीरे के जेवरात गायब थे. मदुरई पुलिस जब जांच की शुरुआत करती है, तब चोर सीसीटीवी में मिलता तो है पर सिर से पैर तक नकाब में. लेकिन उसका हाथ खुला हुआ था. और हाथ पर बना टैटू कैमरे में कैद हो चुका था. उस टैटू की मदद से पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई. मुखबिरों को लगाया.

और फिर ये टैटू चोर के सोशल मीडिया तक पुलिस को पहुंचा देता है. अब पुलिस के सामने टैटू वाले हाथ के साथ साथ उसी हाथ वाले चोर का चेहरा भी था. चोर का नाम निशांत था. अब सोशल मीडिया और चेहरे की मदद से पुलिस निशांत के घर के साथ साथ सोशल मीडिया की उसकी पार्टनर मीनाक्षी का भी पता लगा लेती है. चोरी के वक्त निशांत ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया उस बाइक का नंबर जब सामने आया तो पता चला वो बाइक मीनाक्षी के नाम पर ही है.

अब पुलिस मीनाक्षी के घर पहुंचती है. मीनाक्षी से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आती है वो ये कि शोरूम से हीरे और सोने के जेवरात चुराने के बाद निशांत मीनाक्षी के पास आया. उसने मीनाक्षी को बताया कि चोरी का कुछ हिस्सा उसने एक जगह छुपा रखा है. फिर वो मदुरई से निकल गया. पूछताछ के दौरान मीनाक्षी ने पुलिस को वो जगह बताई.

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पुलिस मीनाक्षी को लेकर उस जगह तक पहुंची. मीनाक्षी की निशानदेही पर चोरी के करीब 5 किलो जेवरात मौके से बरामद हो गए. इसी के बाद पुलिस ने मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान पुलिस की एक दूसरी टीम निशांत के घर पहुंचती है. निशांत के पिता सुरेश से पूछताछ करती है. तब यहां एक और कहानी सामने आती है.

चोरी के बाद निशांत मीनाक्षी से मिलकर अपने घर जाता है. पिता से मिलता है. फिर अपने पिता को हीरे और सोने के गहने के बारे में बताता है. उनसे जेवरात को कहीं छुपाने में मदद मांगता है. तब निशांक के पिता अपने ऑटो रिक्शा से उसे घर से दूर अपने खेत में ले जाते हैं. उसी खेत में दोनों बाप बेटे पोटली में रखे जेवर को गड्ढा खोद कर जमीन में गाड़ देते हैं.

इस खुलासे के बाद अब पुलिस की टीम निशांत के पिता सुरेश को खेत ले जाती है. गड्ढा खोदने पर वहां से चोरी का कुछ और माल बरामद हो जाता है. सोने के जेवर छुपाने के साथ साथ निशांत उसी खेत में चोरी के वक्त पहने कपड़े ग्लव्स और दूसरे सामान को जला डालता है. लेकिन अब भी चोरी के बाकी माल के साथ मेन चोर निशांत गायब था.

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इस दौरान पुलिस मीडिया की मदद से निशांत के हाथ के टैटू और उसका चेहरा सोशल मीडिया और लोकल चैनल पर दिखाकर उसे पकड़वाने में लोगों से मदद मांगती है. कहानी में फिर एक हैरतअंगेज़ मोड़ आता है.

15 नवंबर को बेंगलुरु से सालेम के लिए एक बस चलती है. तभी ड्राइवर की नज़र बस में बैठे एक मुसाफिर पर पड़ती है. उसे चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है. फिर अचानक उसे याद आता है कि यही चेहरा उसने टीवी और सोशल मीडिया पर देखा है. तनिष्क ज्वेलरी शोरूम के चोर के तौर पर. बस ड्राइवर होशियार था और इत्तेफाक से वो उसी रूट पर पड़ने वाले धर्मापुरी इलाके में एक सिपाही को जानता था. उसने बड़ी खामोशी से उस सिपाही को फोन कर निशांत के बारे में जानकारी दी.

सिपाही ने फ़ौरन अपने आला अफसरों को बताया. इसके बाद बस ड्राइवर के पास एक पुलिस अफसर का फ़ोन आया. ड्राइवर से कहा गया कि वो आगे शेशमपेट्टी नाम की जगह पर बस रोकेगा. वहां पुलिस पहले से मौजूद होगी. इसी के बाद ड्राइवर ने पुलिस की बताई जगह पर बस रोकी. तब तक निशांत की नजर पुलिस पर पड़ चुकी थी. वो बस की खिड़की से कूद कर भागने की कोशिश करता है.

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लेकिन पुलिस बस के चारों तरफ मौजूद थी. थोड़ी सी मशक्कत के बाद निशांत पुलिस के कब्जे में था. उसके पास जो बैग था उसमें से भी चोरी का कुछ हिस्सा मौके पर ही मिल गया. निशांत से फिलहाल मदुरई पुलिस पूछताछ कर रही है. पूछताछ मीनाक्षा और निशांत के पिता से भी हो रही है.

अब तक की पूछताछ के बाद जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि इस चोरी को अंजाम तो निशांत ने अकेले दिया, लेकिन चोरी के बाद चोरी के माल को छुपाने में अपनी दोस्त मीनाक्षी और अपने बाप की मदद ली. पर क्या बात सिर्फ यहीं तक है या फिर इस चोरी की साजिश में तीनों शुरु से आखिर तक शामिल थे इसी जांच अब भी जारी है.



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