कोलंबिया में 6.8 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, मेडेलिन से बोगोटा तक हिली धरती

कोलंबिया में सोमवार को 6.8 तीव्रता के तेज भूकंप से कई शहरों में धरती हिल गई. भूकंप के झटके मेडेलिन, बोगोटा और कैली समेत कई इलाकों में महसूस किए गए. मेडेलिन में एहतियात के तौर पर कुछ इमारतों और सार्वजनिक जगहों को खाली कराया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र देश के पश्चिमी हिस्से में चोको इलाके के सैन जोस डेल पालमार के पास था.

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तेज झटकों के बाद कई जगहों पर लोग इमारतों से बाहर निकल आए. बोगोटा और कैली में भी लोगों ने भूकंप महसूस होने की जानकारी दी. शुरुआती रिपोर्टों में किसी बड़े नुकसान या लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और प्रभावित इलाकों में नुकसान की जांच की जा रही है. भूकंप की गहराई करीब 82 किलोमीटर बताई गई.

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कई शहरों में महसूस हुए तेज झटके

6.8 तीव्रता के इस भूकंप का असर सिर्फ भूकंप के केंद्र के पास तक सीमित नहीं रहा. मेडेलिन, बोगोटा और कैली जैसे शहरों में भी लोगों ने तेज झटके महसूस किए. मेडेलिन में सुरक्षा को देखते हुए कुछ इमारतों और सार्वजनिक जगहों को खाली कराया गया.

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भूकंप के बाद प्रशासन आमतौर पर इमारतों, सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं की जांच करता है. इसका मकसद यह पता लगाना होता है कि भूकंप से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है.

6.8 तीव्रता का भूकंप कितना तेज होता है?

6.8 तीव्रता का भूकंप काफी मजबूत माना जाता है. ऐसे भूकंप से इमारतों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि नुकसान कितना होगा, यह भूकंप की गहराई, उसके केंद्र से दूरी और इलाके में बनी इमारतों की मजबूती जैसी चीजों पर निर्भर करता है.

फिलहाल कोलंबिया में अधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं. प्रभावित इलाकों में नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है. भूकंप की तीव्रता और गहराई से जुड़े आंकड़ों में आगे भी बदलाव या अपडेट हो सकता है.

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