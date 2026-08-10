scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोलंबिया में 6.8 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, मेडेलिन से बोगोटा तक हिली धरती

धरती के जोरदार झटकों से कोलंबिया के कई शहरों में अफरा-तफरी मच गई. 6.8 तीव्रता के भूकंप का असर मेडेलिन से बोगोटा और कैली तक महसूस हुआ.

Advertisement
X
भूकंप आने के बाद बोगोटा में घरों से बाहर आए लोग. (Photo: Reuters)
भूकंप आने के बाद बोगोटा में घरों से बाहर आए लोग. (Photo: Reuters)

कोलंबिया में सोमवार को 6.8 तीव्रता के तेज भूकंप से कई शहरों में धरती हिल गई. भूकंप के झटके मेडेलिन, बोगोटा और कैली समेत कई इलाकों में महसूस किए गए. मेडेलिन में एहतियात के तौर पर कुछ इमारतों और सार्वजनिक जगहों को खाली कराया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र देश के पश्चिमी हिस्से में चोको इलाके के सैन जोस डेल पालमार के पास था.

तेज झटकों के बाद कई जगहों पर लोग इमारतों से बाहर निकल आए. बोगोटा और कैली में भी लोगों ने भूकंप महसूस होने की जानकारी दी. शुरुआती रिपोर्टों में किसी बड़े नुकसान या लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और प्रभावित इलाकों में नुकसान की जांच की जा रही है. भूकंप की गहराई करीब 82 किलोमीटर बताई गई.

यह भी पढ़ें: चमोली में तमक नाला उफान पर, नया पुल बह गया- देखिए Video

सम्बंधित ख़बरें

Assam Flood
असम में बाढ़ का कहर- 100 लोगों की मौत, 7 लाख लोग प्रभावित
Kaveri 2.0 engine DRDO GTRE Tejas
तेजस के लिए अमेरिकी इंजन आने में हुई देरी तो DRDO ने पलट दी बाजी
volcano eruption
48 घंटे में 6 देशों के ज्वालामुखी एक्टिव! कहीं कोई आपदा तो नहीं
Chamoli flood, Tamak Nala
चमोली में तमक नाला उफान पर, नया पुल बह गया- देखिए Video
pacific typhoons dolphin chan hom
पश्चिमी प्रशांत में 5 तूफानों का महासंकट, क्या असर होगा मॉनसून पर?

कई शहरों में महसूस हुए तेज झटके

6.8 तीव्रता के इस भूकंप का असर सिर्फ भूकंप के केंद्र के पास तक सीमित नहीं रहा. मेडेलिन, बोगोटा और कैली जैसे शहरों में भी लोगों ने तेज झटके महसूस किए. मेडेलिन में सुरक्षा को देखते हुए कुछ इमारतों और सार्वजनिक जगहों को खाली कराया गया.

Advertisement

Colombia Earthquake

भूकंप के बाद प्रशासन आमतौर पर इमारतों, सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं की जांच करता है. इसका मकसद यह पता लगाना होता है कि भूकंप से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है.

6.8 तीव्रता का भूकंप कितना तेज होता है?

6.8 तीव्रता का भूकंप काफी मजबूत माना जाता है. ऐसे भूकंप से इमारतों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि नुकसान कितना होगा, यह भूकंप की गहराई, उसके केंद्र से दूरी और इलाके में बनी इमारतों की मजबूती जैसी चीजों पर निर्भर करता है.

फिलहाल कोलंबिया में अधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं. प्रभावित इलाकों में नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है. भूकंप की तीव्रता और गहराई से जुड़े आंकड़ों में आगे भी बदलाव या अपडेट हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कोलंबिया में 6.8 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, मेडेलिन से बोगोटा तक हिली धरती |
    Independence Day 2026: पहले गूंजेगा वंदे मातरम, Gen Z पर खास फोकस |
    मरने से पहले VIDEO में पति पर लगाए आरोप, दो बच्चों संग पिया जहर, पानी के टैंक में मिलीं तीन लाशें |
    बारिश के मौसम में पेट में दर्द होना किन बीमारियों का लक्षण हैं, कैसे करें बचाव, डॉक्टरों से जानें |
    तेज प्रताप के बर्थडे पर लालू यादव की एंट्री, पिता को देख इमोशनल हुए नेता, Video |
    हम साथ-साथ हैं... जब प्रोटेस्ट के दौरान एक छाते के नीचे आए प्रदर्शनकारी और पुलिस |
    यूरोप में फिर बरपेगा 'हीटवेव' का कहर, फ्रांस में 40°C तक पहुंचेगा पारा |
    रूस तो बहाना... भारत असली निशाना! ट्रंप के 100% टैरिफ बिल पर एक्सपर्ट का अलर्ट |
    'एक कंधे पर कांवड़, दूजे पर नानी', गाजियाबाद में 50 लीटर गंगाजल के साथ दो भाइयों की अनोखी भक्ति |
    Surya Grahan 2026: दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण! घर में पैसों अकाल पैदा करता है ये अशुभ योग
    Advertisement