scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मरने से पहले VIDEO में पति पर लगाए आरोप, दो बच्चों संग पिया जहर, पानी के टैंक में मिलीं तीन लाशें

फतेहाबाद के मेहुवाला गांव में आंगनबाड़ी वर्कर सुदेश और उसके दो बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई. पुलिस के मुताबिक, महिला ने पहले दोनों बच्चों को जहर दिया और पानी के टैंक में डुबो दिया, फिर खुद भी जहर खाकर टैंक में कूद गई. घटना से पहले उसने वीडियो बनाकर पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे.

Advertisement
X
महिला ने दो बच्चों के साथ किया सुसाइड. (File Photo: ITG)
महिला ने दो बच्चों के साथ किया सुसाइड. (File Photo: ITG)

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के मेहुवाला गांव में आंगनबाड़ी वर्कर और उसके दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. तीनों के शव घर में बने पानी के टैंक से बरामद किए गए. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मृतका के भाई ने उसके पति पर नशे की आदत और कथित प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान सुदेश के रूप में हुई है. वह मेहुवाला गांव में आंगनबाड़ी वर्कर थी. सुदेश ने वर्ष 2014 में गांव के ही रहने वाले संदीप उर्फ काला से प्रेम विवाह किया था.

दोनों के दो बच्चे थे. परिजनों का आरोप है कि सुदेश अपने पति की नशे की आदत और कथित प्रताड़ना से परेशान थी. परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले सुदेश ने सोशल मीडिया पर एक रील और वीडियो भी पोस्ट किया था. परिवार का दावा है कि इस वीडियो में उसने अपने पति से परेशान होने की बात कही थी. पुलिस को भी इस वीडियो के बारे में जानकारी दी गई है. इसी वीडियो को घटना से पहले महिला की परेशानी से जोड़कर देखा जा रहा है.

मृतका के भाई प्रवीण के अनुसार, 6 अगस्त को संदीप ने उसे फोन किया था. उसने बताया था कि सुदेश और दोनों बच्चे घर से लापता हैं. इसके बाद परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की. कुछ समय बाद घर में बने पानी के टैंक से सुदेश और उसके दोनों बच्चों के शव बरामद होने की सूचना मिली. पुलिस के अनुसार, घटना के समय संदीप घर पर मौजूद नहीं था. पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, वह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने के लिए गया हुआ था. उसकी मां भी दवाई लेने के लिए सिरसा गई हुई थी. बताया गया है कि संदीप बेरोजगार है और गांव के युवाओं के साथ सेवा भाव से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने गया था.

सम्बंधित ख़बरें

फतेहाबाद में तेल संकट का अलार्म!
पेट्रोल-डीजल के लिए घंटों कतार में खड़े लोग.(Photo: Screengrab)
सप्लाई ठप, पंप बंद और लंबी कतारें! पेट्रोल-डीजल के लिए मची अफरा-तफरी
सुनीता और संजय इन दिनाें बच्चों की संख्या को लेकर चर्चा में है (Photo: ITG)
11 बच्चों को जन्म देने वाली सुनीता... हर बार हुई नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर भी हैरान
अपने पूरे परिवार के साथ हरियाणा के सुनीता और संजय (Photo:ITG)
11 बच्चों के बेरोजगार पिता की कहानी... 1 बेटी को दे दिया गोद, बाकी सभी की उठा रहे जिम्मेदारी   
स्कूल को सिर्फ 10वीं तक मान्यता है लेकिन 11वीं-12वीं की क्लासें भी चल रही थीं. (Photo: Screengrab)
छात्राओं का कॉलर पकड़ा, बाल खींचकर घुटनों से मारा... वीडियो वायरल
Advertisement

गांव में तीन मौतों से मचा हड़कंप

घर लौटने के बाद सुदेश और बच्चों की तलाश की गई. इसके बाद तीनों के शव पानी के टैंक से बरामद किए गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. भट्टू थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर विजेंदर पिलानिया के अनुसार, सुदेश ने प्रेम विवाह किया था और वह अपने पति से परेशान थी. पुलिस के मुताबिक, महिला के पति पर नशे की आदत को लेकर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने यह भी बताया कि घटना से पहले महिला ने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो बनाया था.

पुलिस के अनुसार, महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को पानी में जहर मिलाकर पिलाया. इसके बाद उसने दोनों बच्चों को घर में बने पानी के कुंड में डुबो दिया. फिर महिला ने खुद भी जहर खाया और पानी के कुंड में कूद गई. पुलिस का कहना है कि महिला ने अपनी मौत से पहले इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था. हालांकि, मामले की पूरी तस्वीर जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी. फिलहाल पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर उसके पति संदीप माचरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और 108 के तहत केस दर्ज किया गया है.

Advertisement

मृतका के भाई प्रवीण ने पुलिस को दी शिकायत में पति की नशे की आदत और सुदेश को कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि सुदेश अपने पति की आदतों से परेशान थी और उसने घटना से पहले भी अपनी परेशानी जाहिर की थी. घटना के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो और दूसरे साक्ष्यों की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना ने मेहुवाला गांव में लोगों को झकझोर दिया है. एक महिला और उसके दो बच्चों की एक साथ मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है. घटना के पीछे की परिस्थितियों को लेकर पुलिस अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस के सामने कई अहम बिंदु हैं. इनमें महिला द्वारा घटना से पहले बनाया गया वीडियो, परिवार की ओर से लगाए गए प्रताड़ना के आरोप, पति की कथित नशे की आदत और तीनों की मौत की परिस्थितियां शामिल हैं.

पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सुदेश के भाई की शिकायत के आधार पर पति को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल तीनों की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    तेज प्रताप के बर्थडे पर लालू यादव की एंट्री, पिता को देख इमोशनल हुए नेता, Video |
    हम साथ-साथ हैं... जब प्रोटेस्ट के दौरान एक छाते के नीचे आए प्रदर्शनकारी और पुलिस |
    यूरोप में फिर बरपेगा 'हीटवेव' का कहर, फ्रांस में 40°C तक पहुंचेगा पारा |
    रूस तो बहाना... भारत असली निशाना! ट्रंप के 100% टैरिफ बिल पर एक्सपर्ट का अलर्ट |
    'एक कंधे पर कांवड़, दूजे पर नानी', गाजियाबाद में 50 लीटर गंगाजल के साथ दो भाइयों की अनोखी भक्ति |
    Surya Grahan 2026: दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण! घर में पैसों अकाल पैदा करता है ये अशुभ योग |
    मक्का डिफेंस पैक्ट से भारत के अलावा ईरान-इजरायल एक नाव पर! |
    चमोली में तमक नाला उफान पर, नया पुल बह गया- देखिए Video |
    'छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया?' राहुल गांधी ने अमित शाह से मांगा जवाब |
    Chawal Ki Puri Recipe: गेहूं की पूरी छोड़ इस बार बनाएं चावल के आटे की पूरी, बनेगी एकदम कुरकुरी और खस्ता
    Advertisement