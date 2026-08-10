मरने से पहले VIDEO में पति पर लगाए आरोप, दो बच्चों संग पिया जहर, पानी के टैंक में मिलीं तीन लाशें

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के मेहुवाला गांव में आंगनबाड़ी वर्कर और उसके दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. तीनों के शव घर में बने पानी के टैंक से बरामद किए गए. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मृतका के भाई ने उसके पति पर नशे की आदत और कथित प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान सुदेश के रूप में हुई है. वह मेहुवाला गांव में आंगनबाड़ी वर्कर थी. सुदेश ने वर्ष 2014 में गांव के ही रहने वाले संदीप उर्फ काला से प्रेम विवाह किया था.

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दोनों के दो बच्चे थे. परिजनों का आरोप है कि सुदेश अपने पति की नशे की आदत और कथित प्रताड़ना से परेशान थी. परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले सुदेश ने सोशल मीडिया पर एक रील और वीडियो भी पोस्ट किया था. परिवार का दावा है कि इस वीडियो में उसने अपने पति से परेशान होने की बात कही थी. पुलिस को भी इस वीडियो के बारे में जानकारी दी गई है. इसी वीडियो को घटना से पहले महिला की परेशानी से जोड़कर देखा जा रहा है.

मृतका के भाई प्रवीण के अनुसार, 6 अगस्त को संदीप ने उसे फोन किया था. उसने बताया था कि सुदेश और दोनों बच्चे घर से लापता हैं. इसके बाद परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की. कुछ समय बाद घर में बने पानी के टैंक से सुदेश और उसके दोनों बच्चों के शव बरामद होने की सूचना मिली. पुलिस के अनुसार, घटना के समय संदीप घर पर मौजूद नहीं था. पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, वह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने के लिए गया हुआ था. उसकी मां भी दवाई लेने के लिए सिरसा गई हुई थी. बताया गया है कि संदीप बेरोजगार है और गांव के युवाओं के साथ सेवा भाव से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने गया था.

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गांव में तीन मौतों से मचा हड़कंप

घर लौटने के बाद सुदेश और बच्चों की तलाश की गई. इसके बाद तीनों के शव पानी के टैंक से बरामद किए गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. भट्टू थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर विजेंदर पिलानिया के अनुसार, सुदेश ने प्रेम विवाह किया था और वह अपने पति से परेशान थी. पुलिस के मुताबिक, महिला के पति पर नशे की आदत को लेकर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने यह भी बताया कि घटना से पहले महिला ने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो बनाया था.

पुलिस के अनुसार, महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को पानी में जहर मिलाकर पिलाया. इसके बाद उसने दोनों बच्चों को घर में बने पानी के कुंड में डुबो दिया. फिर महिला ने खुद भी जहर खाया और पानी के कुंड में कूद गई. पुलिस का कहना है कि महिला ने अपनी मौत से पहले इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था. हालांकि, मामले की पूरी तस्वीर जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी. फिलहाल पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर उसके पति संदीप माचरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और 108 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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मृतका के भाई प्रवीण ने पुलिस को दी शिकायत में पति की नशे की आदत और सुदेश को कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि सुदेश अपने पति की आदतों से परेशान थी और उसने घटना से पहले भी अपनी परेशानी जाहिर की थी. घटना के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो और दूसरे साक्ष्यों की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना ने मेहुवाला गांव में लोगों को झकझोर दिया है. एक महिला और उसके दो बच्चों की एक साथ मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है. घटना के पीछे की परिस्थितियों को लेकर पुलिस अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस के सामने कई अहम बिंदु हैं. इनमें महिला द्वारा घटना से पहले बनाया गया वीडियो, परिवार की ओर से लगाए गए प्रताड़ना के आरोप, पति की कथित नशे की आदत और तीनों की मौत की परिस्थितियां शामिल हैं.

पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सुदेश के भाई की शिकायत के आधार पर पति को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल तीनों की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.

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