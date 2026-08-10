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हम साथ-साथ हैं... जब प्रोटेस्ट के दौरान एक छाते के नीचे आए प्रदर्शनकारी और पुलिस

रांची में प्रोटेस्ट के दौरान बारिश शुरू हो गई. बारिश में भीगने से बचने के लिए वहां तैनात पुलिस वालों को भी प्रदर्शनकारियों के छाते के नीचे आना पड़ा. ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं.

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बारिश से बचने एक ही छाते की नीचे आए प्रोटेस्टर और पुलिस (Photo - ITG)
बारिश से बचने एक ही छाते की नीचे आए प्रोटेस्टर और पुलिस (Photo - ITG)

झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं. इन सबके बीच कुछ ऐसी भी फोटो सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे. विधानसभा घेराव के दौरान छात्र- छात्राओं की भीड़ को रोकने के लिए जहां पुलिस उनके सामने लाठी- डंडे और पानी के फव्वारे के साथ खड़ी थी. जब मौसम पलटा तो ये तस्वीर ही बदल गई. 

झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. ऐसे में मौसम की मार से बचने के लिए जो पुलिस वाले आंदोलनकारियों को खदेड़ रहे थे, वही उनके छाते के नीचे आ गए. तेज बारिश से बचने के लिए पुलिस वालों को भी आंदोलनकारियों के छाते की शरण में आना पड़ा. 

रांची

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एक ही छाते के नीचे विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र और पुलिस वाले दोनों दिखाई दिए. कुछ देर पहले तक पुलिस वाले जिन्हें लाठी मार- मार कर भगा रहे थे. जब मौसम की मार पड़ी तो उन्हीं बच्चों के छातों ने पुलिस वाले के सिर को बारिश से बचाया. 

प्रोटेस्ट के दौरान बारिश की वजह से सामने आई ये तस्वीरें एक खूबसूरत कहानी बयां करती है. इस घटना से ये साफ हो गया कि मौसम की मार के सामने सभी एक बराबर हैं. प्रकृति, आंदोलन करने वालों और पुलिस बल में फर्क नहीं करती है. दूसरी सुंदर चीज यह दिखाई दी कि प्रदर्शन कर रहे युवा सिस्टम से भले परेशान हो और उसका विरोध करने वहां पहुंचे हो. इसका मतलब ये नहीं कि  उस सिस्टम का हिस्सा बनकर उन्हें रोकने वाले पुलिस कर्मियों से निजी तौर पर भी हिसाब बराबर किया जाए. 

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यह भी पढ़ें: JPSC, TDPL... वो पांच शब्द जिन पर खड़ा हुआ रांची का प्रोटेस्ट

यही वजह है कि जब बारिश आई तो जिन छात्रों पर पुलिस वाले लाठी बरसा रहे थे और खदेड़ रहे थे. उन्हीं युवाओं ने उन्हें बारिश से बचने में मदद की. सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें वायरल होने लगी है और इसकी खूब चर्चा हो रही है. 

वहीं जेपीएससी में धांधली के विरोध में विधानसभा के सामने जमा हुए प्रदेश भर से आए छात्र-छात्राएं. बारिश के बावजूद वहां जमा हैं. जबकि छात्रों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए. पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया. वाटर कैनन से पीछे धकेलने की कोशिश की गई. फिर भी वेलोग डटे हुए हैं. 

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