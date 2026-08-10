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Surya Grahan 2026: दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण! घर में पैसों अकाल पैदा करता है ये अशुभ योग

क्या आप जानते हैं कि कुंडली में ग्रहण योग का प्रभाव उसके भाव से पता चलता है. ग्रहण योग जब कुंडली के दूसरे भाव में बनता है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के धन, वाणी और पारिवारिक जीवन पर गहरा पड़ता है. दूसरा भाव संचित धन, बोलचाल और परिवार से जुड़ा होता है.

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जब जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक ही राशि में स्थित होते हैं, तब ग्रहण योग का निर्माण होता है. (Photo: ITG)
जब जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक ही राशि में स्थित होते हैं, तब ग्रहण योग का निर्माण होता है. (Photo: ITG)

12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और राहु की युति को ग्रहण योग कहा जाता है, जो विशेष परिस्थितियों में दुर्योग का रूप ले लेता है. क्या आप जानते हैं कि कुंडली में ग्रहण योग का प्रभाव उसके भाव से पता चलता है. ग्रहण योग जब कुंडली के दूसरे भाव में बनता है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के धन, वाणी और पारिवारिक जीवन पर गहरा पड़ता है. दूसरा भाव संचित धन, बोलचाल और परिवार से जुड़ा होता है. इसलिए यहां बनने वाला सूर्य ग्रहण योग जीवन के इन तीनों महत्वपूर्ण पक्षों में असंतुलन पैदा कर सकता है.

कैसे बनता है यह दुर्योग?
जब जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक ही राशि में स्थित होते हैं, तब ग्रहण योग का निर्माण होता है. राहु एक छाया ग्रह है, जो सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को ढक लेता है. दूसरे भाव में यह स्थिति बनने पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति, निर्णय क्षमता और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है. यह योग उच्च राशि जैसे मेष में भी बने तो भी इसका नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता है. जबकि नीच या प्रतिकूल स्थिति में इसके परिणाम और अधिक गंभीर हो सकते हैं.

क्या होती हैं मुख्य समस्याएं?
दूसरे भाव में सूर्य-राहु की युति व्यक्ति की वाणी को प्रभावित करती है. ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार बोलने में सक्षम तो होता है, लेकिन उसकी बातों में कठोरता और कटुता आ जाती है. इससे रिश्तों में दूरी और विवाद की स्थिति बनती है. परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद, अनावश्यक बहस और तनाव आम हो जाता है. धन के मामले में भी यह योग अनुकूल नहीं माना जाता है. व्यक्ति को धन संचय में कठिनाई आती है. बार-बार आर्थिक हानि या अचानक खर्च बढ़ने जैसी स्थितियां बनती हैं.

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यदि यह योग कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति गलत निर्णय लेकर निवेश में नुकसान उठा सकता है. स्वास्थ्य के स्तर पर भी इसका असर देखा जाता है. आंखों से संबंधित समस्याएं, गले या मुंह से जुड़ी दिक्कतें और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. कुछ मामलों में व्यक्ति झूठ बोलने की प्रवृत्ति या नशे की ओर भी आकर्षित हो सकता है, जिससे जीवन और अधिक जटिल हो जाता है.

परिवार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव
यह योग पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ सकता है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगता है. समाज में भी छवि प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वाणी में कठोरता लोगों को दूर कर देती है.

हालांकि यह योग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही उपायों और सकारात्मक प्रयासों से इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यदि कुंडली में बृहस्पति जैसे ग्रह की शुभ दृष्टि या सकारात्मक ग्रहों का सहयोग मिले, तो इसके नकारात्मक परिणामों में कमी आती है.

बचाव का तरीका क्या है?

  • प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें. इससे आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
  • वाणी पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करें. सोच-समझकर बोलना और अनावश्यक विवाद से बचना इस योग के प्रभाव को कम करता है.
  • नशे और गलत संगति से दूर रहें. इसके स्थान पर ध्यान, योग और सत्संग को अपनाएं, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा.
  • गरीबों को अन्न और लाल वस्त्र का दान करें, विशेषकर रविवार के दिन.
  • पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय दें और संवाद में मधुरता लाने का प्रयास करें.
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