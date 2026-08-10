scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चमोली में तमक नाला उफान पर, नया पुल बह गया- देखिए Video

चमोली में भारी बारिश से तमक नाला उफान पर आ गया. सीमा सड़क संगठन का नया लोहे का पुल बह गया. किसानों की सेब की फसल बर्बाद हुई. अभी बड़े नुकसान की खबर नहीं है.

Advertisement
X
चमोली में तमक नाले पर बना नया पुल दोबारा बह गया. (Screengrab: ITG)
चमोली में तमक नाले पर बना नया पुल दोबारा बह गया. (Screengrab: ITG)

उत्तराखंड के चमोली जनपद में मॉनसून की सक्रियता जारी है. सोमवार दोपहर को अचानक हुई भारी बारिश ने तमक नाले को उफान पर ला दिया. नाले में पानी का तेज बहाव इतना शक्तिशाली था कि सीमा सड़क संगठन द्वारा हाल ही में बनाया गया लोहे का पुल पूरी तरह बह गया. क्षेत्र में दूसरी बार आई इस बाढ़ ने किसानों की सेब की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है.

चमोली में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही थी. सोमवार को दोपहर के समय बारिश ने जोर पकड़ा. पहाड़ी इलाके होने के कारण छोटी-छोटी नदियां और नाले अचानक उफान पर आ जाते हैं. तमक नाला भी इसका अपवाद नहीं रहा. पानी का तेज बहाव देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. हालांकि अभी बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: असम में बाढ़ का कहर- 100 लोगों की मौत, 7 लाख लोग प्रभावित... ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर

सम्बंधित ख़बरें

Bab el-Mandeb Strait Indian Navy Warships Escort Crude Tankers
भारतीय नौसेना ने 2 टैंकर हूती विद्रोहियों के इलाके से सुरक्षित निकाले
Ukrainian drone attack
यूक्रेन ने 1200 KM दूर रूस पर गिराए ड्रोन, 12 की मौत
Kaveri 2.0 engine DRDO GTRE Tejas
तेजस के लिए अमेरिकी इंजन आने में हुई देरी तो DRDO ने पलट दी बाजी
Assam Flood
असम में बाढ़ का कहर- 100 लोगों की मौत, 7 लाख लोग प्रभावित... ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर
volcano eruption
48 घंटे में 6 देशों के ज्वालामुखी एक्टिव! कहीं कोई आपदा तो नहीं

सीमा सड़क संगठन ने तमक क्षेत्र में लोहे का नया पुल बनाया था. यह पुल स्थानीय आवागमन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था. लेकिन नाले में आई बाढ़ ने इसे कुछ ही देर में बहा दिया. लाइव तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुल का ढांचा पूरी तरह टूटकर पानी में समा गया. 

Advertisement

यह दूसरी बार है जब इस नाले में बाढ़ आने से नुकसान हुआ है. इससे पहले भी क्षेत्र में बाढ़ की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सवाल उठता है कि पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरणीय सावधानियों पर कितना ध्यान दिया जाता है.

किसानों की सेब फसल बर्बाद

तमक क्षेत्र के किसानों के लिए यह बाढ़ दोहरी मार लेकर आई. सेब की फसल तैयार होने के करीब थी, लेकिन तेज बारिश और नाले के उफान ने बगीचों को नुकसान पहुंचाया. कई जगह सेब के पेड़ बह गए या फल गिर गए. पहाड़ी किसानों की आजीविका मुख्य रूप से बागवानी पर निर्भर है. ऐसे में फसल बर्बाद होने से आर्थिक संकट गहरा सकता है.

यह भी पढ़ें: 48 घंटे में 6 देशों के ज्वालामुखी एक्टिव! कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला

तैयारी और आगे की चुनौती

अभी तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन सतर्क है. भारी बारिश का अलर्ट जारी रहने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है. पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं आम होती जा रही हैं. जलवायु परिवर्तन से ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है. 

तमक नाले जैसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि विकास कार्यों के साथ आपदा प्रबंधन को भी मजबूत करने की जरूरत है. स्थानीय प्रशासन और सीमा सड़क संगठन को पुल के पुनर्निर्माण के साथ वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा. किसानों को राहत पहुंचाने के उपाय भी जरूरी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रूस तो बहाना... भारत असली निशाना! ट्रंप के 100% टैरिफ बिल एक्सपर्ट का अलर्ट |
    'एक कंधे पर कांवड़, दूजे पर नानी', गाजियाबाद में 50 लीटर गंगाजल के साथ दो भाइयों की अनोखी भक्ति |
    Surya Grahan 2026: दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण! घर में पैसों अकाल पैदा करता है ये अशुभ योग |
    मक्का डिफेंस पैक्ट से भारत के अलावा ईरान-इजरायल एक नाव पर! |
    चमोली में तमक नाला उफान पर, नया पुल बह गया- देखिए Video |
    'छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया?' राहुल गांधी ने अमित शाह से मांगा जवाब |
    Chawal Ki Puri Recipe: गेहूं की पूरी छोड़ इस बार बनाएं चावल के आटे की पूरी, बनेगी एकदम कुरकुरी और खस्ता |
    ट्रेन आने से पहले रेलवे ट्रैक पर फंसा ट्रक, ऐसे निकाला गया बाहर |
    संसद में फैशन क्वीन कंगना रनौत का टशन, लाखों के बैग-घड़ी, छाए साड़ी लुक्स |
    पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी या नहीं? संसद में सरकार ने दिया जवाब
    Advertisement