scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बारिश के मौसम में पेट में दर्द होना किन बीमारियों का लक्षण हैं, कैसे करें बचाव, डॉक्टरों से जानें

बारिश के मौसम में कुछ लोगों को पेट में दर्द, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं होती हैं, शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने पर संक्रमण गंभीर हो सकता है. इसलिए अगर लगातार यह समस्या बनी हुई है तो इस मामले में तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए.

Advertisement
X
पेट में दर्द का कारण जानें ( PHOTO-ITGD)
पेट में दर्द का कारण जानें ( PHOTO-ITGD)

बारिश के मौसम में पेट संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है. इस मौसम में अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो इसको हल्के में ना लें. दर्द क्यों होता है. यह किन बीमारियों का लक्षण हो सकता है और इससे बचाव कैसे करें ये जानना आपके लिए जरूरी है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस मौसम में पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं. पेट में हल्का दर्द या बेचैनी जैसी समस्याएं अगर समय पर ठीक न की जाएं, तो वे तेजी से गंभीर रूप ले सकती हैं. कई मामलों में पेट में होने वाला दर्द गंभीर भी हो सकता है. ऐसे में इसपर ध्यान देना जरूरी है. 

बारिश के मौसम में पेट की बीमारियां क्यों बढ़ जाती है इस बारे में सफदरजंग अस्पताल में कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. जुगल किशोर ने बताया है. डॉ किशोर कहते हैं कि इस मौसम में बारिश की वजह से अक्सर नालियां ओवरफ़्लो हो जाती हैं और जगह-जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे गंदा पानी साफ पानी के सोर्स में मिल सकता है. बिना ठीक से साफ किए ऐसा पानी पीने या इस्तेमाल करने से शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: चाय पीने से 20 मिनट पहले ऐसे खाएं बादाम, पेट की बीमारियां होंगी जड़ से खत्म!

सम्बंधित ख़बरें

Headache
बदलते मौसम में सिर में दर्द है? डॉक्टर से जानें इसकी वजह
jharkhand protest devendra mahto health deteriorates
देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल जारी, शरीर पर क्या असर होगा?
Swine Flu
स्वाइन फ्लू से ज्यादा खतरा किनको, डॉक्टरों ने बताया
Food inflation's impact on household budgets.
मानसून में न खाएं ये चीजें, बिगड़ जाएगी सेहत
Swine Flu
बारिश में क्यों बढ़ते हैं स्वाइन फ्लू के केस, क्या हैं लक्षण

स्ट्रीट फ़ूड भी इस मौसम में सेहत के लिए खतरा

डॉ जुगल बताते हैं कि बारिश के दिनों में स्ट्रीट फ़ूड बेचने वालों के पास साफ पानी और साफ-सुथरे तरीके से खाना बनाने की सुविधा नहीं होती, जिससे आपका पसंदीदा स्नैक सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. गर्म और नमी वाला मौसम बैक्टीरिया के पनपने के लिए बहुत अच्छा होता है. किचन के स्पंज और बर्तनों से लेकर बचे हुए खाने तक, इस मौसम में कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं, जिससे खाने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है

Advertisement

शुरुआती लक्षण जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए

पेट के इन्फेक्शन अलग-अलग तरह से हो सकते हैं, और शुरुआती लक्षणों को पहचानकर गंभीर डिहाइड्रेशन या दूसरी मुश्किलों से बचा जा सकता है.

जी मिचलाना और उल्टी होना

अचानक जी मिचलाना या पेट खराब होना अक्सर पहला चेतावनी संकेत होता है, अगर आपको उल्टी होती है, तो यह आपके शरीर का हानिकारक टॉक्सिन्स या परेशान करने वाली चीज़ों को बाहर निकालने का तरीका है.

यह भी पढ़ें: ये सस्ता ड्राई फ्रूट पेट की बीमारियों में है रामबाण, वेट लॉस में भी करता है मदद

पेट में दर्द या ऐंठन

पेट के निचले हिस्से में लगातार ऐंठन या दर्द, खासकर खाना खाने के बाद, संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसे सिर्फ़ बदहजमी समझकर नजरअंदाज न करें.

दस्त या पतले मल का आना

बार-बार पानी जैसा मल आने से तेज़ी से डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) हो सकता है, अगर दस्त दो दिन से ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

पेट में दर्द होना किन बीमारियों का लक्षण

फूड पॉइजनिंग

 कब्ज, एसिडिटी

 अल्सर

टाइफाइड

पेट की बीमारियों से बचाव कैसे करें 

सिर्फ साफ या उबला हुआ पानी ही पिएं

नल का पानी या सड़क किनारे की दुकानों का पानी पीने से बचें

सड़क किनारे मिलने वाले कच्चे खाने से बचें

हमेशा ताज़ा बना हुआ और गर्म खाना ही खाएं

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    तेज प्रताप के बर्थडे पर लालू यादव की एंट्री, पिता को देख इमोशनल हुए नेता, Video |
    हम साथ-साथ हैं... जब प्रोटेस्ट के दौरान एक छाते के नीचे आए प्रदर्शनकारी और पुलिस |
    यूरोप में फिर बरपेगा 'हीटवेव' का कहर, फ्रांस में 40°C तक पहुंचेगा पारा |
    रूस तो बहाना... भारत असली निशाना! ट्रंप के 100% टैरिफ बिल पर एक्सपर्ट का अलर्ट |
    'एक कंधे पर कांवड़, दूजे पर नानी', गाजियाबाद में 50 लीटर गंगाजल के साथ दो भाइयों की अनोखी भक्ति |
    Surya Grahan 2026: दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण! घर में पैसों अकाल पैदा करता है ये अशुभ योग |
    मक्का डिफेंस पैक्ट से भारत के अलावा ईरान-इजरायल एक नाव पर! |
    चमोली में तमक नाला उफान पर, नया पुल बह गया- देखिए Video |
    'छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया?' राहुल गांधी ने अमित शाह से मांगा जवाब |
    Chawal Ki Puri Recipe: गेहूं की पूरी छोड़ इस बार बनाएं चावल के आटे की पूरी, बनेगी एकदम कुरकुरी और खस्ता
    Advertisement