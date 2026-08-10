बारिश के मौसम में पेट में दर्द होना किन बीमारियों का लक्षण हैं, कैसे करें बचाव, डॉक्टरों से जानें

बारिश के मौसम में पेट संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है. इस मौसम में अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो इसको हल्के में ना लें. दर्द क्यों होता है. यह किन बीमारियों का लक्षण हो सकता है और इससे बचाव कैसे करें ये जानना आपके लिए जरूरी है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस मौसम में पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं. पेट में हल्का दर्द या बेचैनी जैसी समस्याएं अगर समय पर ठीक न की जाएं, तो वे तेजी से गंभीर रूप ले सकती हैं. कई मामलों में पेट में होने वाला दर्द गंभीर भी हो सकता है. ऐसे में इसपर ध्यान देना जरूरी है.

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बारिश के मौसम में पेट की बीमारियां क्यों बढ़ जाती है इस बारे में सफदरजंग अस्पताल में कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. जुगल किशोर ने बताया है. डॉ किशोर कहते हैं कि इस मौसम में बारिश की वजह से अक्सर नालियां ओवरफ़्लो हो जाती हैं और जगह-जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे गंदा पानी साफ पानी के सोर्स में मिल सकता है. बिना ठीक से साफ किए ऐसा पानी पीने या इस्तेमाल करने से शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स जा सकते हैं.

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स्ट्रीट फ़ूड भी इस मौसम में सेहत के लिए खतरा

डॉ जुगल बताते हैं कि बारिश के दिनों में स्ट्रीट फ़ूड बेचने वालों के पास साफ पानी और साफ-सुथरे तरीके से खाना बनाने की सुविधा नहीं होती, जिससे आपका पसंदीदा स्नैक सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. गर्म और नमी वाला मौसम बैक्टीरिया के पनपने के लिए बहुत अच्छा होता है. किचन के स्पंज और बर्तनों से लेकर बचे हुए खाने तक, इस मौसम में कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं, जिससे खाने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है

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शुरुआती लक्षण जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए

पेट के इन्फेक्शन अलग-अलग तरह से हो सकते हैं, और शुरुआती लक्षणों को पहचानकर गंभीर डिहाइड्रेशन या दूसरी मुश्किलों से बचा जा सकता है.

जी मिचलाना और उल्टी होना

अचानक जी मिचलाना या पेट खराब होना अक्सर पहला चेतावनी संकेत होता है, अगर आपको उल्टी होती है, तो यह आपके शरीर का हानिकारक टॉक्सिन्स या परेशान करने वाली चीज़ों को बाहर निकालने का तरीका है.

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पेट में दर्द या ऐंठन

पेट के निचले हिस्से में लगातार ऐंठन या दर्द, खासकर खाना खाने के बाद, संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसे सिर्फ़ बदहजमी समझकर नजरअंदाज न करें.

दस्त या पतले मल का आना

बार-बार पानी जैसा मल आने से तेज़ी से डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) हो सकता है, अगर दस्त दो दिन से ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

पेट में दर्द होना किन बीमारियों का लक्षण

फूड पॉइजनिंग

कब्ज, एसिडिटी

अल्सर

टाइफाइड

पेट की बीमारियों से बचाव कैसे करें

सिर्फ साफ या उबला हुआ पानी ही पिएं

नल का पानी या सड़क किनारे की दुकानों का पानी पीने से बचें

सड़क किनारे मिलने वाले कच्चे खाने से बचें



हमेशा ताज़ा बना हुआ और गर्म खाना ही खाएं

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