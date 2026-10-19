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आज 19 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: मित्र बढ़ेंगे, मन प्रसन्न रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 19 October 2026, Capricorn Horoscope Today: महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. शुभता का संचार रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. 

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capricorn horoscope
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नवकार्यों  में बढ़त बनी रहेगी. लगनशील बने रहेंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़त पर रहेगा. पारिवार में सुख सौख्य रहेगा. उन्नति की राह बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वाणी व्यवहार को बल मिलेगा. नवाचार पर जोर होगा. सुखद सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों  को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों  से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. 


नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सक्रियता बनी रहेगी. उच्च प्रस्ताव मिलेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. कामकाज में सबका साथ सहयोग बढे़गा. प्रस्तावों को गति मिलेगी. तेजी से कार्य करेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. विविध कार्यों  में सकारात्मकपरिणाम बनेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे. वातावरण की अनुकूलता का लाभ लेंगे. 

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प्रेम मैत्री- सभी से सकारात्मक व्यवहार रखेंगे. अपनों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. साथ विश्वास पाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्र बढ़ेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. सबके हित की सोच रखेंगे. करीबियों से सुखद पल साझा करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. शुभता का संचार रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. 

आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. सृजन बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मडकलर

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